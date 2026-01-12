Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3124312531263127 Додано: Пон 12 січ, 2026 08:06 «Народовольців» проходили ви на своїх болотах.



Так і вилазять вуха російського ФСБ-ника…

Цікаво, навіщо його тримають на Фінансовому форумі України?

Так і тягне сюди із своєї «избЫ» дикунські знання з російських підручників…

Додано: Пон 12 січ, 2026 08:08 2587715 написав: flyman написав: нейтіви хіба ті що мають "родинне багатство", а таких не дуже і багато, так як загальний рівень фінграмотності не такий вже і високий, хоча з іншого боку, воно не згоряє періодично у різних соціальних потрясіннях як тут хіба ті що мають "родинне багатство", а таких не дуже і багато, так як загальний рівень фінграмотності не такий вже і високий, хоча з іншого боку, воно не згоряє періодично у різних соціальних потрясіннях як тут якщо в нейтіва є чесна магістрська освіта по якійсь ліквідній професії типу інженера, і він не полінивсь отримати власну ліцензію без прив'язки до якогось роботодавця, то рокам к 40 в нього же багажник бобла і без родинного багатства буде якщо вє чесна магістрська освіта по якійсь ліквідній професії типу інженера, і він не полінивсь отримати власну ліцензію без прив'язки до якогось роботодавця, то рокам к 40 в нього же багажник бобла і без родинного багатства буде

можете не по фене английской ,тут вроде бі украинский форум

Vadim_

можете не по фене английской ,тут вроде бі украинский форум

Додано: Пон 12 січ, 2026 08:14 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: «Народовольців» проходили ви на своїх болотах. «Народовольців» проходили ви на своїх болотах. Київ — один із найважливіших центрів народовольчого руху після 1881 року

Тут була досить сильна місцева група «Народної волі».

1882 року народовольці вбили у Києві військового прокурора Стрельникова (це був один із найвідоміших актів після царевбивства).



Харків - теж важливий вузол

Народовольці мали тут гуртки, проводили пропаганду серед студентів та робітників, зберігали динаміт та літературу.

Одеса

Була одна з найактивніших південних груп.

В Одесі народовольці готували замахи, мали таємні квартири, друкарню, активно працювали серед інтелігенції та військових.

Інші міста

Народовольчі гуртки та окремі члени фіксувалися в Катеринославі (Дніпро), Миколаєві, Єлисаветграді (Кропивницький) та ін.



Після розгрому центрального Виконавчого комітету у 1881–1883 ​​роках. саме південно-західні (зокрема українські) групи певний час залишалися найактивнішими та намагалися відродити організацію.

Додано: Пон 12 січ, 2026 20:51 Еміграція, заробітчанство

News from Turkey



News from Turkey



Балувані наші дівчата в Туреччині, і конкретно в Анталії.

Наша пані, яку я трохи знаю, попросила помочі в оприлюдненні оголошення з пропозицією роботи для дівчини в офісі, який займається організацією виступів українських артистів в готелях. Треба приймати замовлення на виступ чи клоунів, чи жонглерів, чи гонщиків на мотоциклах під куполом, і таке інше. Вести базу даних замовлень.

Умови роботи: офіційна робоча віза плюс повна медична страховка + зарплата 28500 турецьких лір (близько 28 500 гривень).

Для довідки: 28 500 лір то мінімалка в Туреччині.

Боже правий, який срач наших жінок піднявся: «Як вам не стидно копійки пропонувати, дайте хоча б втричі більше!»

Мені той срач сподобався, я дистанційно витирав сльози роботодавцю, бо ніколи не очікував, що у наших безробітних жінок за кордоном такі високі вимоги до зарплатні…



Для довідки: наші жінки у Франції працюють як правило на французьку мінімалку: здається це 1400 € на місяць. З цієї суми мінімум 460 € - а то і вдвічі більше - оренда квартири.

Украінки-франуженки мені здалося більш приємні в цьому відношенні…

Не такі балувані, як «турецька Галя»…

Це при тому, що в ці дні знайти хоч якесь житло в оренду у Іранціі практично неможливо.

Дехто шукає по 7-12 місяців…

Додано: Пон 12 січ, 2026 21:03 Еміграція, заробітчанство

News from USA.



News from USA.



Я до вівторка перебуваю у Франціі, але зранку вівторка відбуваю Ryanair до нашої діаспори в Краків - святкувати разом - в українській діаспорі - «Старий новий рік», коли раптом прийшла із США приємна звістка:



Good news. Your trade-in is complete.

Thanks for using Apple Trade In. Everything checks out, so we are issuing you a refund to your original payment method.



Це означає, що на мою картку повертають 230$ за мій старенький iPhone13 Pro, за програмою trade-in: “Віддай старий - отримай новий iPhone 17 з доплатою близько до 600 $».

Вже майже звик до нового.

Такий прикол: у жінки iPhone 13 Pro Max - взяв у руки - так здалося, що я взяв не смартфон, а цеглину.

Ось така різниця…

Тут панове пропонували продати на ОЛХ значно дорожче.

Дякую. Якось я вже так - по «колгоспному».

Замовив під час перебування в США - старий відправив службою доставки UPS - безкоштовно - гроші повернулися на картку.

Зручно.

