Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 08:57

  akurt написав: В мене вдома вдень до плюс 14.
Вночі по дорозі в аеропорт температура коливалася від плюс 1 до плюс 6.

Вдома це в Анталії?
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 11:20

  flyman написав:
  akurt написав: В мене вдома вдень до плюс 14.
Вночі по дорозі в аеропорт температура коливалася від плюс 1 до плюс 6.

Вдома це в Анталії?

Пане Флаймане!
Ви так застрягли в коридорах мережі інтернету, де розшукуєте дурнуваті відосики, що відстали від життя.
Я ж ніколи нічого не приховував: я мешкаю з 10 липня 2024 року НЕ в Анталії.
Я мешкаю на півдні Франції.
Сьогодні о 06:35 літаком Ryanair вилетів з Тулузи на Краків.
В Кракові шалений снігопад, літаки стоять засипані снігом…
Активно чистять смугу та парковочного міста для літаків.
Я вже забув, що таке сніг: оце хоч в Кракові побачив…
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 11:32

Давно не було канадійського Марка

  akurt написав:
  flyman написав:
  akurt написав: В мене вдома вдень до плюс 14.
Вночі по дорозі в аеропорт температура коливалася від плюс 1 до плюс 6.

Вдома це в Анталії?

Пане Флаймане!
Ви так застрягли в коридорах мережі інтернету, де розшукуєте дурнуваті відосики, що відстали від життя.
Я ж ніколи нічого не приховував: я мешкаю з 10 липня 2024 року НЕ в Анталії.
Я мешкаю на півдні Франції.
Сьогодні о 06:35 літаком Ryanair вилетів з Тулузи на Краків.
В Кракові шалений снігопад, літаки стоять засипані снігом…
Активно чистять смугу та парковочного міста для літаків.
Я вже забув, що таке сніг: оце хоч в Кракові побачив…

так турецький актив всьо?
прелєць уже не прєлєсць?
а так соловейком заливався про молочні турецькі моря та кисильні береги.
халви султанської нема і тепер за гуманітаркою до Макрона в чергу на дармову 3к від французького соціалізму?

p.s.
Давно не було канадійського Марка
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 11:37

Моя квартира в Анталії стоїть закрита, ключі є про всяк випадок в голови ОСББ.
Кожного першого числа сплачую квартплату 750 лір/гривень.
Більше їсти не просить.

P.S. Якось не маю ні часу, ні необхідності зробити огляд цін на квартири в моєму мікрорайоні.
Але 6 місяців тому сусідню квартиру - копія моєї - купила одна програмістка з Білорусі.
Купила за 110 000$.
Я купив в вересні 2017 за 49 500.
Так що справжній «запасний аеродром».
Ще й з можливим профітом.
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 12:54

Зустрівся в Кракові з нашими людьми, в тому числі з цього форуму.
Сніг, зима реальна. Дуже для мене не звично.
Відвідали в самому центрі біля готелю Polonia (рекомендую) ресторацію «Польська кухня».
Неймовірно: за 29 злотих подали практично 2 блюда: це класичний Журек і до нього в хлібині смажена картопля зі смаженим яйцем.
Мені здалося що за 2 блюда (подають разом на одній деревʼяній підставці) з гарною подачею та ще й в самому центрі - просто даром.
KANTOR приймає долар здається по 3,69, євро по 4 з «хвостиком».
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 13:07

Re: Еміграція, заробітчанство

Дивно, в Україні турків за людей ніхто не рахуе і квартири їм не здають, навіть за оверпрайс. А вони там так добе живуть у Турції своїй - навіть ровери мають і гумові бігові дорожки вздовж моря. А бідні українці вимушені вдома електричні бігові дорожки тримати щоб побігати
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 16:13

чому покинутий рай

  akurt написав:Моя квартира в Анталії стоїть закрита, ключі є про всяк випадок в голови ОСББ.
Кожного першого числа сплачую квартплату 750 лір/гривень.
Більше їсти не просить.

P.S. Якось не маю ні часу, ні необхідності зробити огляд цін на квартири в моєму мікрорайоні.
Але 6 місяців тому сусідню квартиру - копія моєї - купила одна програмістка з Білорусі.
Купила за 110 000$.
Я купив в вересні 2017 за 49 500.
Так що справжній «запасний аеродром».
Ще й з можливим профітом.

так не зрозуміло з тексту, чому покинутий рай з халявними апельсинами? пан злякався білоруської агентки біля аеродрому?
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 17:48

  flyman написав:так не зрозуміло з тексту, чому покинутий рай з халявними апельсинами? пан злякався білоруської агентки біля аеродрому?

Так він просто живе, як хоче і де хоче.
Тобі це пояснить буде важко.
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 18:10

  2587715 написав:
  Water написав:
  flyman написав:так не зрозуміло з тексту, чому покинутий рай з халявними апельсинами? пан злякався білоруської агентки біля аеродрому?

Так він просто живе, як хоче і де хоче.
Тобі це пояснить буде важко.

Той хто живе як хоче і де хоче зазвичай не патякає про це у мережі. А тут людина бігає за нами по декілька днів на тиждень щоб розказати нам як ми маємо заздрити

Вам з Владівастока видніше.
У нього є деякі нестиковки та проколи, але в цілому чому б й ні?
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 18:16

  flyman написав:
  akurt написав:Моя квартира в Анталії стоїть закрита, ключі є про всяк випадок в голови ОСББ.
Кожного першого числа сплачую квартплату 750 лір/гривень.
Більше їсти не просить.

P.S. Якось не маю ні часу, ні необхідності зробити огляд цін на квартири в моєму мікрорайоні.
Але 6 місяців тому сусідню квартиру - копія моєї - купила одна програмістка з Білорусі.
Купила за 110 000$.
Я купив в вересні 2017 за 49 500.
Так що справжній «запасний аеродром».
Ще й з можливим профітом.

так не зрозуміло з тексту, чому покинутий рай з халявними апельсинами? пан злякався білоруської агентки біля аеродрому?


Я вірю. Я знаю.
Тернопільський телепень (так називав таких жовнірів мій тесть) колись - нехай не в цьому житті -,стане розумним.
Це задає питання той, хто - як заєць - ховається останні 1/3 сторіччя (!) по різних хатках.
В основному чужих.
Реально прикольно.
