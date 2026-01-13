Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3128312931303131 Додано: Вів 13 січ, 2026 22:46 Господар Вельзевула написав: Мягкий знак в этом названии не делает вас больше украинцем,чем вы есть,пан Акурт.

А ваши примеры слегка оторваны от реальности.

Я почув вашу думку. Вона дуже корисна.

Шукайте далі мʼякі знаки в моїх текстах - це дуже корисно. Пригодиться вам в житті.

Тексти російською мовою із застосуванням слова «говно» не робить вас ні українцем, ні росіянином.

Хоча ні: мабуть росіянином так - там всі розбираються саме в цьому питанні.

Повідомлень: 11685 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4113 раз. Подякували: 1526 раз.

Повідомлень: 356 З нами з: 25.12.23 Подякував: 10 раз. Подякували: 11 раз.



И ладно бы это касалось только студий, на маленьких площадях часто цену за м завышают, но вот и 3х комнатная на 70м за 700к евро.



Не ну понятно что есть и дешевле в 2-3 раза, но сам факт, эти цены существуют.



Я сначала не поверил - залез на какой-то польский сайт недвиги, центр Кракова, и там реально куча предложений по 35-40к злотых за метр. 10куе.

И ладно бы это касалось только студий, на маленьких площадях часто цену за м завышают, но вот и 3х комнатная на 70м за 700к евро.

Не ну понятно что есть и дешевле в 2-3 раза, но сам факт, эти цены существуют.

Мне просто не понятно кто ЦА этих квартир? Ладно в Украине всякие депутаты, судьи, прокуроры и тд, но в Польше ведь масштабы коррупции поменьше будут. И фин мониторинги наверное серьезней чем в Украине. А даже для среднего бизнеса как по мне цена занадто.

Повідомлень: 759 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 199 раз.



И ладно бы это касалось только студий, на маленьких площадях часто цену за м завышают, но вот и 3х комнатная на 70м за 700к евро.



Не ну понятно что есть и дешевле в 2-3 раза, но сам факт, эти цены существуют.



Так, я переоцінив надійність Perplexity )



Так, я переоцінив надійність Perplexity )

PS не зважаючи на всі зусилля, я поки знайшов у Кракові лише 1 квартиру площею до 45 м з вартістю більше 7500 євро за кв.м. Буду вдячний за лінки на маленькі квартири за 10000+ євро за метр, яких як я зрозумів десятки.

Повідомлень: 4595 З нами з: 14.03.06 Подякував: 433 раз. Подякували: 1070 раз.



И ладно бы это касалось только студий, на маленьких площадях часто цену за м завышают, но вот и 3х комнатная на 70м за 700к евро.



Не ну понятно что есть и дешевле в 2-3 раза, но сам факт, эти цены существуют.



Повідомлень: 356 З нами з: 25.12.23 Подякував: 10 раз. Подякували: 11 раз.



И ладно бы это касалось только студий, на маленьких площадях часто цену за м завышают, но вот и 3х комнатная на 70м за 700к евро.



Не ну понятно что есть и дешевле в 2-3 раза, но сам факт, эти цены существуют.



Бизнесмены, топы в корпорациях, всякие инстаграмщики. В последние годы на краковских дорогах дорогах все больше новых Х5, Х7 и прочих мерседесов с теслами.

И ладно бы это касалось только студий, на маленьких площадях часто цену за м завышают, но вот и 3х комнатная на 70м за 700к евро.



Не ну понятно что есть и дешевле в 2-3 раза, но сам факт, эти цены существуют.



Это наверноое владельцы краковскиз х5 и х7 вышли на протест? 😎

