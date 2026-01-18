Сибарит написав:akurt написав:
А у вас встановлено той тепловий насос? Чи думка чисто теоретична?
На скільки я знаю то дуже неоднозначна за ефективністю система.
Великі грошові та фізичні вкладення в ту систему.
Складна конструкція.
Когда у нас заходит речь о тепловых насосах, обычно подразумевает действительно сложные системы типа земля-вода или вода-вода. Они действительно стабильно эффективны, но дороги. Есть компромиссный вариант воздух-воздух, который все равно нужен для охлаждения. Кондиционер, который умеет греть в достаточно сильный мороз стоит не критически больше обычного.
Особенно интересно это решение при американской традиции воздушного отопления.
Ось такі системи нам обіцяли встановить біля великих ОС, все за кошти ЄБРР, шось грантами, шось потрібно було віддавать років через 20.
Але нам такого нінада, нам гроші давай. Все стопорнулось.