Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3138313931403141 Додано: Суб 24 січ, 2026 17:10 Gastarbaiter написав: В Кракові в одному з ресторанів проходять такі собі зустрічі експатів. Збираються люди з різних країн, хтось іноземну мову практикує, хтось просто полялякати.

Хлопець з Лондона. Здавалося б: де Лондон, а де Краків за розвитком та можливостями? Але, як каже, в Лондоні усе зароблене йшло на житло та повсякденні витрати. А в Польщі, при нижчіх доходах у абсолютних цифрах, може дозволити собі набагато більше. А ще відмічає, що тут почувається набагато безпечніше.

Інший хлопець. Родом з Одеси, в дитинстві був перевезений у Канаду і має канадське громадянство. Теж відмічає, що в Канаді важко було підтримувати певний рівень життя і що у Польщі безпечніше. В Кракові в одному з ресторанів проходять такі собі зустрічі експатів. Збираються люди з різних країн, хтось іноземну мову практикує, хтось просто полялякати.Хлопець з Лондона. Здавалося б: де Лондон, а де Краків за розвитком та можливостями? Але, як каже, в Лондоні усе зароблене йшло на житло та повсякденні витрати. А в Польщі, при нижчіх доходах у абсолютних цифрах, може дозволити собі набагато більше. А ще відмічає, що тут почувається набагато безпечніше.Інший хлопець. Родом з Одеси, в дитинстві був перевезений у Канаду і має канадське громадянство. Теж відмічає, що в Канаді важко було підтримувати певний рівень життя і що у Польщі безпечніше.



Местная ютубзвезда, Нина из залюбилаРадио, сидит на чемоданах в Мексике и страдает куда ей еще уехать где дешево и безопасно.

Судя по всему на одном ютубе не вытягивает.

Выбрала расслабон и траву в мексиканской деревне вместо НЙка, где хоть какую-то работу можно найти и зарабатывать, хоть и надо вджабывать как папакакрло.

Но, пля, работы все меньше и народ стройными рядами валит из США.

Даже ситизены.Их, конечно, меньше всего, но и они есть. А такой ситуации не было НИКОГДА. Местная ютубзвезда, Нина из залюбилаРадио, сидит на чемоданах в Мексике и страдает куда ей еще уехать где дешево и безопасно.Судя по всему на одном ютубе не вытягивает.Выбрала расслабон и траву в мексиканской деревне вместо НЙка, где хоть какую-то работу можно найти и зарабатывать, хоть и надо вджабывать как папакакрло.Но, пля, работы все меньше и народ стройными рядами валит из США.Даже ситизены.Их, конечно, меньше всего, но и они есть. А такой ситуации не было НИКОГДА. rjkz

Повідомлень: 18193 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8835 раз. Подякували: 5582 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 січ, 2026 17:14 2587715 написав: Gastarbaiter написав: В Кракові в одному з ресторанів проходять такі собі зустрічі експатів. Збираються люди з різних країн, хтось іноземну мову практикує, хтось просто полялякати.

Хлопець з Лондона. Здавалося б: де Лондон, а де Краків за розвитком та можливостями? Але, як каже, в Лондоні усе зароблене йшло на житло та повсякденні витрати. А в Польщі, при нижчіх доходах у абсолютних цифрах, може дозволити собі набагато більше. А ще відмічає, що тут почувається набагато безпечніше.

Інший хлопець. Родом з Одеси, в дитинстві був перевезений у Канаду і має канадське громадянство. Теж відмічає, що в Канаді важко було підтримувати певний рівень життя і що у Польщі безпечніше. В Кракові в одному з ресторанів проходять такі собі зустрічі експатів. Збираються люди з різних країн, хтось іноземну мову практикує, хтось просто полялякати.Хлопець з Лондона. Здавалося б: де Лондон, а де Краків за розвитком та можливостями? Але, як каже, в Лондоні усе зароблене йшло на житло та повсякденні витрати. А в Польщі, при нижчіх доходах у абсолютних цифрах, може дозволити собі набагато більше. А ще відмічає, що тут почувається набагато безпечніше.Інший хлопець. Родом з Одеси, в дитинстві був перевезений у Канаду і має канадське громадянство. Теж відмічає, що в Канаді важко було підтримувати певний рівень життя і що у Польщі безпечніше.

В Україні рівень життя в усіх цих експатів був би ще вище. Ви ж помічали скільки реклами з усіх прасок про релокацію та візи талантів? Ви гадаєте хтось би спонсорував таку кількість роликів якби це було вигідно для від'їджаючих та невигідно для приймаючих країн?



Будь-яким державам лише прибуток від усіх емігрантів - бо емігу щоб вижити на новому місці треба працювати за двох, оплачувати житло, він ще не вміє обходити податки, не знає як можна зекономити на страховках і комуналці. Кожен еміг це ходячий мішок з грошима - який усім за все щедро платить. А якщо що, то його можна щвидко запроторити в детеншн і вислати обратно. На відміну від нейтіва, який начосує державу на всьому чому можна, ні за що не платить, оскаржує кожний рахунок, а якщо в нього з'являються гроші, то він собі радше чаріті фонд відкриє ніж заплотить хоч копійку податків добровільно В Україні рівень життя в усіх цих експатів був би ще вище. Ви ж помічали скільки реклами з усіх прасок про релокацію та візи талантів? Ви гадаєте хтось би спонсорував таку кількість роликів якби це було вигідно для від'їджаючих та невигідно для приймаючих країн?Будь-яким державам лише прибуток від усіх емігрантів - бо емігу щоб вижити на новому місці треба працювати за двох, оплачувати житло, він ще не вміє обходити податки, не знає як можна зекономити на страховках і комуналці. Кожен еміг це ходячий мішок з грошима - який усім за все щедро платить. А якщо що, то його можна щвидко запроторити в детеншн і вислати обратно. На відміну від нейтіва, який начосує державу на всьому чому можна, ні за що не платить, оскаржує кожний рахунок, а якщо в нього з'являються гроші, то він собі радше чаріті фонд відкриє ніж заплотить хоч копійку податків добровільно



И щож США всех пинком под зад?

Деньги не считают? И щож США всех пинком под зад?Деньги не считают? rjkz

Повідомлень: 18193 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8835 раз. Подякували: 5582 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 січ, 2026 19:11 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: И щож США всех пинком под зад?

Деньги не считают? И щож США всех пинком под зад?Деньги не считают? Ну они забрали то что смогли с тех кого отлавливают. Вы ж не думаете, что они наобум хватают всех цветных? По биллингу телефона отслеживают кто уже не приносит денег или слишком долго на велфере сидит. Какой от них прок? Ну они забрали то что смогли с тех кого отлавливают. Вы ж не думаете, что они наобум хватают всех цветных? По биллингу телефона отслеживают кто уже не приносит денег или слишком долго на велфере сидит. Какой от них прок? 2587715

Повідомлень: 360 З нами з: 25.12.23 Подякував: 10 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 січ, 2026 20:42 Еміграція, заробітчанство



News from USA and Ukraine



1. Ну ось, настав цей день - моя двоюрідна сестра з чоловіком стали «ВПО».

Змушені були залишити свою домівку, яку побудували ще мій рідний дядько, в якому я часто - ще школярем - проводив літні канікули та разом з такими самим парубками їздив на ровері на річку.

Все життя - крім основної роботи - займалися бджолами та вуликами.

Самі мед на ринку ніколи не продавали - декілька раз намагалися - але їх швидко «виперли» з ринку, бо намагалися продавати справжній свій мед - а там самі перекупи продавали щось самоварене або «розбодяжене». Вони коли те пробували, то не могли вгадати, з чого це зварене та чим домішане… Доходило до мордобою, то останні років 20 весь мед віддавали тільки оптом. Що з нього далі робили - вони не знають.

Ну ось: за декілька «ходок» перевезли всі вулики із бджолами західніше - підкреслюю: західніше - та стали «ВПО».

Теоретично можуть купити житло - не знають де та як - за Програмою «єОселя» під 7% річних та з кредитним плечем в 2 000 000 гривень…

Поки що отримали по 10 500 гривень та якусь - я теж здивувався - «крупу».



2. В штатах на півночі США в ці дні суворі морози: вчора подекуди було мінус 22..27.

Така погода спонукає наших людей думати про купівлю власного житла.

Звісно, в іпотеку.

Отримав свіжі новини від наших українців, яких доля закинула далеко... і теж - західніше…

Вже отримали погодження від банку “іn lending, a pre-approval is the pre-qualification for a loan or mortgage of a certain value range»

Відсоток ніби-то непоганий: 5,8% річних.

З цим звернулися до рієлтора (без такого узгодження рієлтору і розмовляти не будуть).

Почали рієлтори надавати варіанти.

Дивляться окремий новий або майже новий двоповерховий будинок за ціною $300К+.

Дивляться варіанти з наміром вирішити питання у квітні - травні.



Цікаво, в кого раніше вийде: за п.1 чи за п.2?



Це ще більше цікавіше, бо саме на цій гілці деякі панове наполегливо відстоювали тут точку зору, що краще 20-30 років чекати безкоштовне житло від профспілкового комітету, ніж щось купити в кредит.

В перекладі на більш просту мову:

«Що краще: жити сьогодні і зараз - чи краще потім в потойбічному світі?» akurt

Повідомлень: 11721 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4124 раз. Подякували: 1528 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3138313931403141 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Бетон і 2 гостейМодератори: Faceless