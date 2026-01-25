Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3140314131423143 Додано: Нед 25 січ, 2026 12:28 rjkz написав: Кстати, я речь "Великого" не слушал, но это правда, что он в немецкоязычном Давосе сказал, что "если-бы не Америка, тто вы говорили-бы на немецком"? Кстати, я речь "Великого" не слушал, но это правда, что он в немецкоязычном Давосе сказал, что "если-бы не Америка, тто вы говорили-бы на немецком"? Да, сказал что-то такое. За точность не ручаюсь, но было. Да, сказал что-то такое. За точность не ручаюсь, но было. M-Audio Повідомлень: 3617 З нами з: 23.03.11 Подякував: 655 раз. Подякували: 533 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 січ, 2026 13:06 akurt написав: Ну реально особливості еміграції: хлопчина полетить «на крилах любові» в ту країну, в якій ніколи не був, мови якої не знає та до людини, яку реально ніколи не бачив - свого роду «віртуальна дівчина». Родзинка на тортику: за попередніми даними вона не українка, і не француженка…

От цікавий може бути квест… або «детектива»… Ну реально особливості еміграції: хлопчина полетить «на крилах любові» в ту країну, в якій ніколи не був, мови якої не знає та до людини, яку реально ніколи не бачив - свого роду «віртуальна дівчина». Родзинка на тортику: за попередніми даними вона не українка, і не француженка…От цікавий може бути квест… або «детектива»…

Хто потім і де буде його шукать?

Ліон — дівчина заманила 18‑річного хлопця в засідку (2022)

18‑річний хлопець познайомився з дівчиною у Snapchat.

Вона запросила його «до себе».

Коли він прийшов, на нього напали троє хлопців.



Монпельє — дівчина заманила молодого чоловіка, щоб його викрали та пограбували (2021)

Молодий чоловік познайомився з дівчиною в Instagram.

Вона запросила його «в гості».



Страсбург — дівчина заманила молодого чоловіка в квартиру, де його утримували (2020)

Хлопець познайомився з дівчиною в застосунку Lovoo.

Вона запросила його «до себе».



Ніцца — дівчина заманила 19‑річного хлопця, щоб його викрали заради викупу (2019)

Дівчина познайомилася з 19‑річним хлопцем у Tinder.



Шо потрібно зробить:

1. Зняти готель десь приблизно у цьому місці, "дівчині" не казать саме де, на зустріч приїхать таксі, або громадським транспортом.

2. Зустріч десь у кафе або парку, або парк-кафе, не більше, головне до "дівчини" додому не йти ни в якому випадку, парк-кафе-власний отель крапка

3. Хтось має доступ до координат, де знаходиться хлопець, він постійно на зв`язку, якщо під час "зустрічі" клієнт пощез- довірена особа пише заяву сюди: masecurite.interieur.gouv.fr

4. Від мене особисто- дятел. Хто потім і де буде його шукать?Шо потрібно зробить:1. Зняти готель десь приблизно у цьому місці, "дівчині" не казать саме де, на зустріч приїхать таксі, або громадським транспортом.2. Зустріч десь у кафе або парку, або парк-кафе, не більше, головне до "дівчини" додому не йти ни в якому випадку, парк-кафе-власний отель крапка3. Хтось має доступ до координат, де знаходиться хлопець, він постійно на зв`язку, якщо під час "зустрічі" клієнт пощез- довірена особа пише заяву сюди: masecurite.interieur.gouv.fr4. Від мене особисто- дятел. Water Повідомлень: 3812 З нами з: 06.03.12 Подякував: 68 раз. Подякували: 256 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 січ, 2026 13:13 M-Audio написав: rjkz написав: Кстати, я речь "Великого" не слушал, но это правда, что он в немецкоязычном Давосе сказал, что "если-бы не Америка, тто вы говорили-бы на немецком"? Кстати, я речь "Великого" не слушал, но это правда, что он в немецкоязычном Давосе сказал, что "если-бы не Америка, тто вы говорили-бы на немецком"? Да, сказал что-то такое. За точность не ручаюсь, но было. Да, сказал что-то такое. За точность не ручаюсь, но было.

Десь є повне відео його виступу? Десь є повне відео його виступу? Water Повідомлень: 3812 З нами з: 06.03.12 Подякував: 68 раз. Подякували: 256 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3140314131423143 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор