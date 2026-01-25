|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 25 січ, 2026 12:28
rjkz написав:
Кстати, я речь "Великого" не слушал, но это правда, что он в немецкоязычном Давосе сказал, что "если-бы не Америка, тто вы говорили-бы на немецком"?
Да, сказал что-то такое. За точность не ручаюсь, но было.
Додано: Нед 25 січ, 2026 13:06
akurt написав:
Ну реально особливості еміграції: хлопчина полетить «на крилах любові» в ту країну, в якій ніколи не був, мови якої не знає та до людини, яку реально ніколи не бачив - свого роду «віртуальна дівчина». Родзинка на тортику: за попередніми даними вона не українка, і не француженка…
От цікавий може бути квест… або «детектива»…
Хто потім і де буде його шукать?
Ліон — дівчина заманила 18‑річного хлопця в засідку (2022)
18‑річний хлопець познайомився з дівчиною у Snapchat.
Вона запросила його «до себе».
Коли він прийшов, на нього напали троє хлопців.
Монпельє — дівчина заманила молодого чоловіка, щоб його викрали та пограбували (2021)
Молодий чоловік познайомився з дівчиною в Instagram.
Вона запросила його «в гості».
Страсбург — дівчина заманила молодого чоловіка в квартиру, де його утримували (2020)
Хлопець познайомився з дівчиною в застосунку Lovoo.
Вона запросила його «до себе».
Ніцца — дівчина заманила 19‑річного хлопця, щоб його викрали заради викупу (2019)
Дівчина познайомилася з 19‑річним хлопцем у Tinder.
Шо потрібно зробить:
1. Зняти готель десь приблизно у цьому місці, "дівчині" не казать саме де, на зустріч приїхать таксі, або громадським транспортом.
2. Зустріч десь у кафе або парку, або парк-кафе, не більше, головне до "дівчини" додому не йти ни в якому випадку, парк-кафе-власний отель крапка
3. Хтось має доступ до координат, де знаходиться хлопець, він постійно на зв`язку, якщо під час "зустрічі" клієнт пощез- довірена особа пише заяву сюди: masecurite.interieur.gouv.fr
4. Від мене особисто- дятел.
Додано: Нед 25 січ, 2026 13:13
M-Audio написав: rjkz написав:
Кстати, я речь "Великого" не слушал, но это правда, что он в немецкоязычном Давосе сказал, что "если-бы не Америка, тто вы говорили-бы на немецком"?
Да, сказал что-то такое. За точность не ручаюсь, но было.
Десь є повне відео його виступу?
