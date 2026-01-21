Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3140314131423143 Додано: Нед 25 січ, 2026 12:28 rjkz написав: Кстати, я речь "Великого" не слушал, но это правда, что он в немецкоязычном Давосе сказал, что "если-бы не Америка, тто вы говорили-бы на немецком"? Кстати, я речь "Великого" не слушал, но это правда, что он в немецкоязычном Давосе сказал, что "если-бы не Америка, тто вы говорили-бы на немецком"? Да, сказал что-то такое. За точность не ручаюсь, но было. Да, сказал что-то такое. За точность не ручаюсь, но было.

От цікавий може бути квест… або «детектива»… Ну реально особливості еміграції: хлопчина полетить «на крилах любові» в ту країну, в якій ніколи не був, мови якої не знає та до людини, яку реально ніколи не бачив - свого роду «віртуальна дівчина». Родзинка на тортику: за попередніми даними вона не українка, і не француженка…От цікавий може бути квест… або «детектива»…

Хто потім і де буде його шукать?

Ліон — дівчина заманила 18‑річного хлопця в засідку (2022)

18‑річний хлопець познайомився з дівчиною у Snapchat.

Вона запросила його «до себе».

Коли він прийшов, на нього напали троє хлопців.



Монпельє — дівчина заманила молодого чоловіка, щоб його викрали та пограбували (2021)

Молодий чоловік познайомився з дівчиною в Instagram.

Вона запросила його «в гості».



Страсбург — дівчина заманила молодого чоловіка в квартиру, де його утримували (2020)

Хлопець познайомився з дівчиною в застосунку Lovoo.

Вона запросила його «до себе».



Ніцца — дівчина заманила 19‑річного хлопця, щоб його викрали заради викупу (2019)

Дівчина познайомилася з 19‑річним хлопцем у Tinder.



Шо потрібно зробить:

1. Зняти готель десь приблизно у цьому місці, "дівчині" не казать саме де, на зустріч приїхать таксі, або громадським транспортом.

2. Зустріч десь у кафе або парку, або парк-кафе, не більше, головне до "дівчини" додому не йти ни в якому випадку, парк-кафе-власний отель крапка

3. Хтось має доступ до координат, де знаходиться хлопець, він постійно на зв`язку, якщо під час "зустрічі" клієнт пощез- довірена особа пише заяву сюди: masecurite.interieur.gouv.fr

Хто потім і де буде його шукать?Шо потрібно зробить:1. Зняти готель десь приблизно у цьому місті, "дівчині" не казать саме де, на зустріч приїхать таксі, або громадським транспортом.2. Зустріч десь у кафе або парку, або парк-кафе, не більше, головне до "дівчини" додому не йти ни в якому випадку, парк-кафе-власний отель крапка3. Хтось має доступ до координат, де знаходиться хлопець, він постійно на зв`язку, якщо під час "зустрічі" клієнт пощез- довірена особа пише заяву сюди: masecurite.interieur.gouv.fr4. Від мене особисто- дятел.

Десь є повне відео його виступу?

Вже передав батькам Romeo інструкцію.



Я зараз спробую знайти вам тези виступу президента - з американської преси.

Там дійсно він сказав, звертаючись до «захисників України» з боку європейських імпотентів, що вони самі повинні думати про безпеку Європи, а не чекати чергових вливань від США і що по великому рахунку - і це практично правда - згадати «Другий фронт» та гігантські поставки техніки за “Land lease” через Іран - і не тільки - якби не США, то всі вони б зараз говорили німецькою мовою.

Можливо образливо, але правда.

До речі: у порушення умов Land Lease Agreement ніхто американцям НЕ повернув ні гроші.

Ні поставлену техніку. akurt

Додано: Нед 25 січ, 2026 14:23

1. «Ми, мабуть, нічого не отримаємо, якщо я не вирішу застосувати надмірну силу та міць, де нас, чесно кажучи, буде неможливо зупинити», – сказав президент. «Але я цього не зроблю, добре».

Трамп також зазначив, що Гренландія є частиною Північної Америки, очевидно, посилаючись на доктрину Монро, щоб стверджувати, що вона належить до сфери впливу США.



Він припустив, що данці тепер стоять перед вибором: «Ви можете сказати «так», і ми будемо дуже вдячні, або ви можете сказати «ні», і ми пам’ятатимемо».



2. Трамп розпочав свою промову з потужного послання до європейських лідерів. Як і в попередні роки, він розкритикував європейські країни за їхню енергетичну політику та значну залежність від відновлюваних джерел енергії, таких як енергія вітру. Він також висловив стурбованість щодо культурних змін та масової міграції.



«Деякі місця в Європі навіть не впізнавані, чесно кажучи, вже не впізнавані», – сказав Трамп.



«І я люблю Європу, і я хочу бачити, як Європа розвивається добре, але вона рухається не в правильному напрямку».



3. Трамп розхвалював річні економічні досягнення своєї адміністрації, вказуючи на зниження інфляції та сильне економічне зростання.

«За один рік наш порядок денний призвів до трансформації, якої Америка не бачила понад 10 років», – сказав президент у своїй промові в Давосі.



Ну і про німецьку мову для європейців:

https://youtu.be/uZdhbTPUuU0?si=Vya6AzahFNmZM25I



Агенція ВВС 22 січня виклала це так:

21 January 2026

21 January 2026
"Without us, right now you'd all be speaking German," President Donald Trump told his audience at the World Economic Forum in the Swiss Alps on Wednesday.

21 January 2026," President Donald Trump told his audience at the World Economic Forum in the Swiss Alps on Wednesday.

Поездил в ноябре по задворкам Киевской обл., граничащим с Полтавской-Черниговской областями. Что продавалось - или давно заброшенные недострои, или - покинутые развалюхи (и те, и те - по до-карантинным неадекватным ценам). Поспрашивал у двух теток с сельсоветов: говорят, что ВПО повыметали все более-менее приличное (готовое для проживания) по более-менее адекватным ценам. (При том, что строиться или даже затевать ремонт - нереально, кем?!; ближе к Киеву - цены уже неподъемные, коттеджи, многие продают для выезда).

Так что, наверное, №2. Поездил в ноябре по задворкам Киевской обл., граничащим с Полтавской-Черниговской областями. Что продавалось - или давно заброшенные недострои, или - покинутые развалюхи (и те, и те - по до-карантинным неадекватным ценам). Поспрашивал у двух теток с сельсоветов: говорят, что ВПО повыметали все более-менее приличное (готовое для проживания) по более-менее адекватным ценам. (При том, что строиться или даже затевать ремонт - нереально, кем?!; ближе к Киеву - цены уже неподъемные, коттеджи, многие продают для выезда).Так что, наверное, №2.



Акурта не читаю кроме как если не увижу что-то в цитатах других форумчан.

Про морозы - правда. В НЙ сейгодня холодно, хотя и не настолько.около 10 мороза.

Но как это связано с покупкой собственного жилья - ума не приложу.

Это что, у кого нет собственного жилья - под мостом ночуют?

Мне тепло и уютно в арендной квартире.

И лендлорда головная боль делать все чтобы в моей квартире было тепло.

В то время как мои друзья сами должны думать о тепле СВОЕГО дома. Акурта не читаю кроме как если не увижу что-то в цитатах других форумчан.Про морозы - правда. В НЙ сейгодня холодно, хотя и не настолько.около 10 мороза.Но как это связано с покупкой собственного жилья - ума не приложу.Это что, у кого нет собственного жилья - под мостом ночуют?Мне тепло и уютно в арендной квартире.И лендлорда головная боль делать все чтобы в моей квартире было тепло.В то время как мои друзья сами должны думать о тепле СВОЕГО дома.

В Минеаполисе вчера ІСЕ ещё мужика вроде какого-то застрелили?! В Минеаполисе вчера ІСЕ ещё мужика вроде какого-то застрелили?!



Да, это уже становится привычным делом.

Это третий случай стрельбы айс по людям в Миннеаполисе и второе убийство. Да, это уже становится привычным делом.Это третий случай стрельбы айс по людям в Миннеаполисе и второе убийство. Востаннє редагувалось rjkz в Нед 25 січ, 2026 17:05, всього редагувалось 1 раз. rjkz

Додано: Нед 25 січ, 2026 16:46 Еміграція, заробітчанство

News from USA



News from USA



Продовжуємо вивчати країну, населену телепнями, довбнями, ледарями, незграбами та - як вище написав пан Bolt - "піндосами".



(Примітка: чесне слово не знаю, звідки це слово, що означає і не хочу шукати в Гуглі відповідь).



Вчити їх жити та не перевчити.



Але те, що я напишу нижче, мене особисто здивувало.

Під час "День відкритих дверей" університетів України інколи показують 3D-принтери з метою показати найновіші досягнення техніки, до яких можливо приторкнутися абітурієнту, якщо вступить навчатися туди, де доценти як правило працюють на 0,4...0,45 ставки із зарплатнею в 7 300 (сім тисяч триста) гривень.



Такі принтери - на скільки мені відомо - в США мають не менше половини наших українців - це доволі звичайна річ.

Інколи "граються" - наприклад можна надрукувати до Нового року підсвічник.

Але то так - забава.



Ось НЕ забава: це надрукувати самому собі справжній пістолет.

Без жартів.



Звісно, все це є можливим в тому штаті, де зберігання зброї є дозволеним.

Є такі штати.

В них можна вільно ходити в супермаркет, а не поясному пасі тримати власний пістолет, просто "щоби був".

Можна носити на спині, як у трагічному випадку вище... замаскувавшись під арабського терориста.



Також можна самому собі надрукувати такий пістолет на 3D- принтері.

Там дуло звісно є металевим.

Звісно, в квартирі треба мати сертифікований сейф для зберігання.

Звісно, постріляти - для перевірки надрукованого пістолета - можна в тирі.



Ну ось такі вони - дивні мешканці іншого боку Земної кулі.

Хто не вірить - може подивитися це відео. Я не відео дивися, я все це мацав руками та тримав у руках готовий витвір науки та техніки.

https://www.youtube.com/watch?v=tQB_ib-KQXA News from USAПродовжуємо вивчати країну, населену телепнями, довбнями, ледарями, незграбами та - як вище написав пан- "піндосами".(Примітка: чесне слово не знаю, звідки це слово, що означає і не хочу шукати в Гуглі відповідь).Вчити їх жити та не перевчити.Але те, що я напишу нижче, мене особисто здивувало.Під час "День відкритих дверей" університетів України інколи показують 3D-принтери з метою показати найновіші досягнення техніки, до яких можливо приторкнутися абітурієнту, якщо вступить навчатися туди, де доценти як правило працюють на 0,4...0,45 ставки із зарплатнею в 7 300 (сім тисяч триста) гривень.Такі принтери - на скільки мені відомо - в США мають не менше половини наших українців - це доволіІнколи "граються" - наприклад можна надрукувати до Нового року підсвічник.Але то так - забава.Ось НЕ забава: цеБез жартів.Звісно, все це є можливим в тому штаті, де зберігання зброї є дозволеним.Є такі штати.В них можна вільно ходити в супермаркет, а не поясному пасі тримати власний пістолет, просто "щоби був".Можна носити на спині, як у трагічному випадку вище... замаскувавшись під арабського терориста.Також можна самому собі надрукувати такий пістолет на 3D- принтері.Там дуло звісно є металевим.Звісно, в квартирі треба мати сертифікований сейф для зберігання.Звісно, постріляти - для перевірки надрукованого пістолета - можна в тирі.Ну ось такі вони - дивні мешканці іншого боку Земної кулі.Хто не вірить - може подивитися це відео. Я не відео дивися, я все це мацав руками та тримав у руках готовий витвір науки та техніки.

Додано: Нед 25 січ, 2026 16:56 akurt написав: Пане Water

Вже передав батькам Romeo інструкцію. Пане WaterВже передав батькам Romeo інструкцію.

Вже передав батькам Romeo інструкцію. Пане WaterВже передав батькам Romeo інструкцію.

Ще, сказать дівчині шо для поїздки йому потрібно оформити відповідні дозвільні документи для виїзду за кордон. Для цього потрібні персональні дані приймаючої сторони(копія паспорту(або дозволу на проживання у республіці Франція), адреса та телефон).

Якщо вона все ж таки надасть свої дані, діяти як я вже писав.



akurt написав: Ну і про німецьку мову для європейців:

https://youtu.be/uZdhbTPUuU0?si=Vya6AzahFNmZM25I



Агенція ВВС 22 січня виклала це так:

21 January 2026

21 January 2026," President Donald Trump told his audience at the World Economic Forum in the Swiss Alps on Wednesday.

І можливо трохи Японською.

До цього він каже шо зробили вони це в першу чергу для себе.

UPD: За Гренландію, фашисти її не окупували, вона належала Данії. США дійсно там створили власні бази, але втрати вони понесли вже на континентальній Європі.

Моя бабуся-українка, яку забрали німці в 16 років на роботу, працювала в районі Bonn-Cologne, розповідала шо її визволили американці.

Ну так за яким договором частину Європи повернули країнам, може ще назад віддать Францію, частину Німеччини разом з частиною Берліну, Африка, Італія?

Може вони москалям Аляску віддадуть взад? Ще, сказать дівчині шо для поїздки йому потрібно оформити відповідні дозвільні документи для виїзду за кордон. Для цього потрібні персональні дані приймаючої сторони(копія паспорту(або дозволу на проживання у республіці Франція), адреса та телефон).Якщо вона все ж таки надасть свої дані, діяти як я вже писав.І можливо трохи Японською.До цього він каже шо зробили вони це в першу чергу для себе.UPD: За Гренландію, фашисти її не окупували, вона належала Данії. США дійсно там створили власні бази, але втрати вони понесли вже на континентальній Європі.Моя бабуся-українка, яку забрали німці в 16 років на роботу, працювала в районі Bonn-Cologne, розповідала шо її визволили американці.Ну так за яким договором частину Європи повернули країнам, може ще назад віддать Францію, частину Німеччини разом з частиною Берліну, Африка, Італія?Може вони москалям Аляску віддадуть взад? Water Повідомлень: 3819 З нами з: 06.03.12 Подякував: 69 раз. Подякували: 258 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 січ, 2026 17:51 Ну я сам здивувався, прочитавши, що Гренландия стала належати остаточно Данії тільки після Другої світової війни.

То взагалі були часи перерозподілу світу:

- територія Румунії НЕ МАЄ нічого спільного з територією Королівства Румунія до війни.

- територія Польщі не має нічого спільного з територією Польщі до війни.

- найбільше постраждала в Європі "Велика Угорщина" - те, що зараз "Угорщина" - фактично маленький жалібний клаптик... Того і колотяться...



З Аляскою зовсім давня та інша історія: власник (Російська імперія) із-за економічних негараздів в 1867 році добровільно відмовилася не тільки від тієї території та добровільно продала за великі гроші, а й від Курильських островів. З Аляскою все було офіційно: добровільні перемовини, Договір, підписи, затвердження парламентами, печатка, прийом у власність......



Ну і з Гренландією не все просто.

Правда, думаю, що в цьому випадку нашим людям не варто сильно турбуватися про ту Гренландію, керуючись приказкою від мами-полтавчанки:

"Сім год мак не робив - і голоду не було!"

Щось мені підказує, що мешканці Гренландії не дуже переймаються Україною та мабуть не знають, де вона є...



P.S. Про подальшу долю французького Ромео буду намагатися повідомити.

