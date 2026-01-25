Треба подякувати пану Water, який поставив питання, та пану M-Audio, який дав відповідь у вигляді відео вище - одна справа читати (як я), а інша слухати з чудовим перекладом.
Всім рекомендую знайти 1 годину часу та уважно послухати.
Гадаю, ви ніколи нічого насиченого від президента жодної країни не слухали.
Не буду коментувати, але мені найбільше сподобалося про:
- Китай, вітряки та «глупців», яких так круто надурили китайці в усьому світі.
- вкрай важливий розділ про NATO та його перспективи: за все NATO платили виключно США, а ті красені та красуні у вигляді європейських лідерів не платити навіть 2% від свого ВВП, про що домовлялися. Захист Європи від «імперії зла» - це справа Європи, а не США, яке від імперії зла відгороджені «чудовим красивим океаном».
- на 37-ій хвилині про Україну - рекомендую уважно слухати.
- просто шедеври про Макрона в красивих окулярах та про годинники Швейцарії.
- дуже класний економічний обґрунтований розділ про житло пересічного американця. Будинок - це його фортеця. Вони будуть робити так, щоби всі могли купити житло. Це з одного боку. А з іншого: не можна зробити раптом бідними тих, хто купив житло раніше.
Америка не повинна бути країною орендарів!
Дуже рекомендую знайти годину часу та уважно послухати.