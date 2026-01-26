|
Додано: Нед 25 січ, 2026 23:10
Треба подякувати пану Water, який поставив питання, та пану M-Audio, який дав відповідь у вигляді відео вище - одна справа читати (як я), а інша слухати з чудовим перекладом.
Всім рекомендую знайти 1 годину часу та уважно послухати.
Гадаю, ви ніколи нічого насиченого від президента жодної країни не слухали.
Не буду коментувати, але мені найбільше сподобалося про:
- Китай, вітряки та «глупців», яких так круто надурили китайці в усьому світі.
- вкрай важливий розділ про NATO та його перспективи: за все NATO платили виключно США, а ті красені та красуні у вигляді європейських лідерів не платити навіть 2% від свого ВВП, про що домовлялися. Захист Європи від «імперії зла» - це справа Європи, а не США, яке від імперії зла відгороджені «чудовим красивим океаном».
- на 37-ій хвилині про Україну - рекомендую уважно слухати.
- просто шедеври про Макрона в красивих окулярах та про годинники Швейцарії.
- дуже класний економічний обґрунтований розділ про житло пересічного американця. Будинок - це його фортеця. Вони будуть робити так, щоби всі могли купити житло. Це з одного боку. А з іншого: не можна зробити раптом бідними тих, хто купив житло раніше.
Америка не повинна бути країною орендарів!
Дуже рекомендую знайти годину часу та уважно послухати.
akurt
Додано: Пон 26 січ, 2026 11:09
Еміграція, заробітчанство
News from Lithuania
Майже як пісня; «Ах, країна, перлина у моря…»
Ну справжня перлина! Коли про неї думаю, в очах виникає то мʼякий та білий Вільнюс, то суворий Каунас, то театральний Panevėžys…
Саме там не перший рік мешкає родина біженців з України.
Не лайтеся: голова родини під час початку війни був в морському поході, він звичайний моряк…
Із тих, які під час походу заробляють зовсім невеликі гроші: до 1400€ на місяць. А місяців таких в рік буває не більше шести…
Старший син був студентом Херсонськоі морєходки, передостанній курс…
Разом з бабусею та дідусем тікав реально майже в одних трусах по полях від навали бурятів, якутів та кабардино-балкарців…
А в Херсоні була чудова квартира…
Опинилися в столиці дружньої Литви.
Я спілкуюся і з колишнім студентом, і з його батьками.
Ну що: не сильно в Литві медом намазано, але жити можна.
В оренді 3-к квартира. З України ввезли авто…
Колишній студент працює продавцем-консультантом в супермаркеті.
Я спитав про режим роботи, він якось сумно відповів: «4+4».
Цифри «4+4» мають таку несподівану розшифровку: 4 дні працюєш по 12 годин і 4 дні відпочиваєш. Сказав, що це важко…
Важко?
Я відразу пригадав свою студентську юність: під час літньої практики працював за графіком «день через день» - і це були «іменини серця»: відпрацював зміну 12 годин, прийняв після роботи душ - і попереду - весь світ! Класно ж!
- Важко 4 дні по 12 годин…
- А що платять?
- 900€ на місяць…
- Ну не жирно, але я точно знаю: за 900€ в місяць в Європі можна жити - і жити досить непогано, тим більше в Литві, де ціни такі ж, як в Німеччині, а то й нижче…
Але… але…. Так можна жити на 900€ до пенсії…
Хм… як воно далі буде… в Херсоні було так все класно…
Бабуся випікала справжні круасани, а дідусь реально купив онуку 1-к квартиру, в яку студент не встиг поселитися…
akurt
Додано: Пон 26 січ, 2026 19:22
Bolt написав:
В Минеаполисе вчера ІСЕ ещё мужика вроде какого-то застрелили?!
Вся Америка цікаво чи обговорює новину останньої години?
“У селищі Немішаєве Бучанського району Київської області поліцейські застосували вогнепальну зброю до чоловіка з гранатою, що перебував на вулиці і поводився агресивно…”
А попросили застрелити - як пише «Українська правда» - перехожі…
Коментар під матеріалом «Украінська правда»:
«Так і потрібно реагувати, а не соплі жувати як часто - густо буває!»
akurt
Додано: Пон 26 січ, 2026 19:46
akurt написав: Bolt написав:
В Минеаполисе вчера ІСЕ ещё мужика вроде какого-то застрелили?!
Вся Америка цікаво чи обговорює новину останньої години?
“У селищі Немішаєве Бучанського району Київської області поліцейські застосували вогнепальну зброю до чоловіка з гранатою, що перебував на вулиці і поводився агресивно
…”
А попросили застрелити - як пише «Українська правда» - перехожі…
Коментар під матеріалом «Украінська правда»:
«Так і потрібно реагувати, а не соплі жувати як часто - густо буває!»
неужели муха выполз из норы в поисках халявного вифи чтобы пофлудить на форуме???
Прохожий
