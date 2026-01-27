BeneFuckTor написав:
Питання тільки мої діти будуть вчити китайську чи вже онуки)
Ну ось бачите: є більш важливіші та більш близькі питання, ніж якась там Гренландія.
«Сім год мак не родив - і голоду не було!»
Х. Х. Х.
Про китайців. Майже.
Як відомо, вся українська спільнота зараз думками в штаті Міннесота.
Ну дійсно, про що ж ще хвилюватися? Не про Одесу ж, чи там Харків…
А там цікаво…
Я точно не знаю, з чого там почалося, але за останні 10 років майже всі мешканці Сомалі переїхали жити саме туди.
Не повірите, дуже розумні люди, навіть один період часу були піратами в морях та океанах, всі кораблі в своєму регіоні грабували…
Потім стали хитрішими: дізналися про існування Програми Уряду США про підтримку голодуючих безхатьків та заснували тисячу фейковий їдалень та пунктів роздачі безкоштовного харчування.
Ніхто нічого нікому не роздавав. Все існувало на папері.
Громадяни США за деякими даними перерахували сомалійцями від 400 мільйонів доларів до 4-х мільярдів доларів. Точну цифру ще не визначили.
Цю оборудку розкрили та почали розбиратися з тими сомалійцями.
На сьогодні заарештовано за попередніми даними близько 75 фінансових злочинців родом із Сомалі та частина з них надали вже покази.
Знаєте, хто більше всіх став на їх захист, хто більше всіх переживає?
Ось ніколи не повірите: українці, які до Нового року не знали, де на глобусі та Міннесота, хай їй грець!