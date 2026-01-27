RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3142314331443145
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 18:27

Роздавати поради особливо приємно іншим народам світу, особливо тим, які є на іншому боці Земної кулі.

P.S. А у Вас особисто в чому сподівання на листопадові вибори?
Нові 350 000 000 000 $ дадуть?
На що сподівання?

P.P.S. Додано трохи пізніше.
Надіслав текст від пана Дюрі-бачі професору у Великій Британії. Українець.
Спитав його думку.
Цікава відповідь (реальна цитата):
« Вороги засіли скрізь. І навіть дуже далеко😜»
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11741
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4138 раз.
Подякували: 1529 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 19:50

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:P.S. А у Вас особисто в чому сподівання на листопадові вибори?
Нові 350 000 000 000 $ дадуть?
На що сподівання?

1. Що дадуть зброю, щоб на фронті було легше / менше ракет долітало до енергосистеми.
2. Що не буде нових "Гренландій", які відволікають світ від України.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5856
З нами з: 29.07.22
Подякував: 930 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 19:52

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:А у Вас особисто в чому сподівання на листопадові вибори?
Нові 350 000 000 000 $ дадуть?


ну як мінімум перестануть грати на руку нашим ворогам.

По другому пункту, закон як би є, там де його немає, чомусь жити не хочеться. Ось і омерика здає свої гайки потроху, процес вже безповоротний.
Питання тільки мої діти будуть вчити китайську чи вже онуки)
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 429
З нами з: 21.11.19
Подякував: 266 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 20:27

  BeneFuckTor написав:Питання тільки мої діти будуть вчити китайську чи вже онуки)

Ну ось бачите: є більш важливіші та більш близькі питання, ніж якась там Гренландія.
«Сім год мак не родив - і голоду не було!»

Х. Х. Х.
Про китайців. Майже.
Як відомо, вся українська спільнота зараз думками в штаті Міннесота.
Ну дійсно, про що ж ще хвилюватися? Не про Одесу ж, чи там Харків…

А там цікаво…

Я точно не знаю, з чого там почалося, але за останні 10 років майже всі мешканці Сомалі переїхали жити саме туди.
Не повірите, дуже розумні люди, навіть один період часу були піратами в морях та океанах, всі кораблі в своєму регіоні грабували…

Потім стали хитрішими: дізналися про існування Програми Уряду США про підтримку голодуючих безхатьків та заснували тисячу фейковий їдалень та пунктів роздачі безкоштовного харчування.

Ніхто нічого нікому не роздавав. Все існувало на папері.
Громадяни США за деякими даними перерахували сомалійцями від 400 мільйонів доларів до 4-х мільярдів доларів. Точну цифру ще не визначили.

Цю оборудку розкрили та почали розбиратися з тими сомалійцями.
На сьогодні заарештовано за попередніми даними близько 75 фінансових злочинців родом із Сомалі та частина з них надали вже покази.

Знаєте, хто більше всіх став на їх захист, хто більше всіх переживає?
Ось ніколи не повірите: українці, які до Нового року не знали, де на глобусі та Міннесота, хай їй грець!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11741
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4138 раз.
Подякували: 1529 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 20:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Цю оборудку розкрили та почали розбиратися з тими сомалійцями

Саме через такі дії суттєво зменшуються можливості для заробітчанства.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5856
З нами з: 29.07.22
Подякував: 930 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 20:30

  BeneFuckTor написав:
  akurt написав:А у Вас особисто в чому сподівання на листопадові вибори?
Нові 350 000 000 000 $ дадуть?


ну як мінімум перестануть грати на руку нашим ворогам.

По другому пункту, закон як би є, там де його немає, чомусь жити не хочеться. Ось і омерика здає свої гайки потроху, процес вже безповоротний.
Питання тільки мої діти будуть вчити китайську чи вже онуки)

поглянте на свою оселю і на себе , там усе шо нове то китайське виробництво, ви пишете повідомлення на пристрої китайського виробнитства ...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4555
З нами з: 23.05.14
Подякував: 643 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 20:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  Vadim_ написав:пристрої китайського виробнитства

Та хтож ж тут спорить. Хоча я цілеспрямовано обрав самсунг щоб зменшити цей вплив, до цього був чистий китайоз, тільки міхау не казав))
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 429
З нами з: 21.11.19
Подякував: 266 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 січ, 2026 20:47

  BeneFuckTor написав:
  Vadim_ написав:пристрої китайського виробнитства

Та хтож ж тут спорить. Хоча я цілеспрямовано обрав самсунг щоб зменшити цей вплив, до цього був чистий китайоз, тільки міхау не казав))

мейд ин южная корея ?
у меня был самсунг А3(супер) , сделано в китае, примерно 2010 г или немного позже
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4555
З нами з: 23.05.14
Подякував: 643 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3142314331443145
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15479)
27.01.2026 20:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.