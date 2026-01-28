|
Додано: Сер 28 січ, 2026 11:59
Видать в ИТишечке уже полная ж***:
Додано: Сер 28 січ, 2026 12:21
І Павлік Марозов жівой
Додано: Сер 28 січ, 2026 12:30
если-бы не Америка
Додано: Сер 28 січ, 2026 12:31
Ех, а де її зараз немає? І де її розміри малі?
За повідомленнями української діаспори в Анталії - почав прибувати народ і прибувати.
90% - жінки.
Вже лунають питання про те, як купити квартиру ціною орієнтовно 60 000$.
В середині листопада я виставляв тут на форумі повідомлення про чудову - як на мене - акцію української діаспори в Аланіі (трохи більше 100 км від Анталії вздовж моря).
Наші українці організували такий собі «пул» квартир, числом 20, які можуть здати всім бажаючим «на зимові місяці» за ціною в 250€ на місяць.
Я через декілька днів видалив той допис, щоби не отримувати каміння в свою адресу. Типу реклама. Мені не дуже треба.
Але дехто скористався: голова аланійськоі діаспори говорив, що на 1 січня ще було 3 квартири.
Одну з квартир взяла в оренду моя однокласниця.
Мої аргументи були такими:
- Ірино! Ви з чоловіком в Україні здаєте українцям 6 (шість) квартир. Ночами сидите в підвалі.
- Якого масштабу повинно бути жлобство, щоби економити 250€ на місяць із отриманої виручки?
Так що вказане існує, інколи в цікавих, а інколи в жахливих формах…
Додано: Сер 28 січ, 2026 13:27
А де взяти 60 кує, питання не стоїть?! 😎
Додано: Сер 28 січ, 2026 13:29
та фигня
не открывал даже
если там американские айтишники - то да, их замещают в пользу более дешевых локаций, даже Украины
думаю Балканы станут Европейским Бангалором, усилившись притоком украинской крови, в смысле мозгов
В украинском ИТ в котором "уже полная ж***" (ну реально хуже чем в 2021) скирдуется за год-полтора, даже без флайменовских самоистязаний
