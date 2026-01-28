RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 11:59

Видать в ИТишечке уже полная ж***:
https://youtu.be/LR4BS2kwac4?si=xSa0_gq87pIgVwwX
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 12:21

І Павлік Марозов жівой

  Bolt написав:У піндосів маразм міцнішає. З 4.00
https://youtu.be/rFasdVcwwWA?si=TgdweGZeVlgnC4qO

І Павлік Марозов жівой
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 12:30

если-бы не Америка

  rjkz написав:"если-бы не Америка, тто вы говорили-бы на немецком"?


https://www.youtube.com/shorts/WUk7QWh3Z7o
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 12:31

  Bolt написав:Видать в ИТишечке уже полная ж***:

Ех, а де її зараз немає? І де її розміри малі?

За повідомленнями української діаспори в Анталії - почав прибувати народ і прибувати.
90% - жінки.
Вже лунають питання про те, як купити квартиру ціною орієнтовно 60 000$.

В середині листопада я виставляв тут на форумі повідомлення про чудову - як на мене - акцію української діаспори в Аланіі (трохи більше 100 км від Анталії вздовж моря).
Наші українці організували такий собі «пул» квартир, числом 20, які можуть здати всім бажаючим «на зимові місяці» за ціною в 250€ на місяць.

Я через декілька днів видалив той допис, щоби не отримувати каміння в свою адресу. Типу реклама. Мені не дуже треба.

Але дехто скористався: голова аланійськоі діаспори говорив, що на 1 січня ще було 3 квартири.
Одну з квартир взяла в оренду моя однокласниця.
Мої аргументи були такими:
- Ірино! Ви з чоловіком в Україні здаєте українцям 6 (шість) квартир. Ночами сидите в підвалі.
- Якого масштабу повинно бути жлобство, щоби економити 250€ на місяць із отриманої виручки?

Так що вказане існує, інколи в цікавих, а інколи в жахливих формах…
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 13:27

  akurt написав:
  Bolt написав:Видать в ИТишечке уже полная ж***:

Ех, а де її зараз немає? І де її розміри малі?

За повідомленнями української діаспори в Анталії - почав прибувати народ і прибувати.
90% - жінки.
Вже лунають питання про те, як купити квартиру ціною орієнтовно 60 000$.

А де взяти 60 кує, питання не стоїть?! 😎
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 13:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Видать в ИТишечке уже полная ж***:


та фигня
не открывал даже
если там американские айтишники - то да, их замещают в пользу более дешевых локаций, даже Украины
думаю Балканы станут Европейским Бангалором, усилившись притоком украинской крови, в смысле мозгов


  Bolt написав:А де взяти 60 кує, питання не стоїть?! 😎

В украинском ИТ в котором "уже полная ж***" (ну реально хуже чем в 2021) скирдуется за год-полтора, даже без флайменовских самоистязаний
