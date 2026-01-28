|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 січ, 2026 11:59
Видать в ИТишечке уже полная ж***:
Додано: Сер 28 січ, 2026 12:21
І Павлік Марозов жівой
І Павлік Марозов жівой
Додано: Сер 28 січ, 2026 12:30
если-бы не Америка
Додано: Сер 28 січ, 2026 12:31
Ех, а де її зараз немає? І де її розміри малі?
За повідомленнями української діаспори в Анталії - почав прибувати народ і прибувати.
90% - жінки.
Вже лунають питання про те, як купити квартиру ціною орієнтовно 60 000$.
В середині листопада я виставляв тут на форумі повідомлення про чудову - як на мене - акцію української діаспори в Аланіі (трохи більше 100 км від Анталії вздовж моря).
Наші українці організували такий собі «пул» квартир, числом 20, які можуть здати всім бажаючим «на зимові місяці» за ціною в 250€ на місяць.
Я через декілька днів видалив той допис, щоби не отримувати каміння в свою адресу. Типу реклама. Мені не дуже треба.
Але дехто скористався: голова аланійськоі діаспори говорив, що на 1 січня ще було 3 квартири.
Одну з квартир взяла в оренду моя однокласниця.
Мої аргументи були такими:
- Ірино! Ви з чоловіком в Україні здаєте українцям 6 (шість) квартир. Ночами сидите в підвалі.
- Якого масштабу повинно бути жлобство, щоби економити 250€ на місяць із отриманої виручки?
Так що вказане існує, інколи в цікавих, а інколи в жахливих формах…
Додано: Сер 28 січ, 2026 13:27
А де взяти 60 кує, питання не стоїть?! 😎
Додано: Сер 28 січ, 2026 13:29
Re: Еміграція, заробітчанство
та фигня
не открывал даже
если там американские айтишники - то да, их замещают в пользу более дешевых локаций, даже Украины
думаю Балканы станут Европейским Бангалором, усилившись притоком украинской крови, в смысле мозгов
В украинском ИТ в котором "уже полная ж***" (ну реально хуже чем в 2021) скирдуется за год-полтора, даже без флайменовских самоистязаний
Додано: Сер 28 січ, 2026 19:55
За останній місяць отримав 3 повідомлення від рекрутерів з пропозиціями вакансій. Шукають FP&A Manager/Supervisor/Senior analyst. Зарплати, звісно, не такі, як в американській айтішешці, але для наших краківських іпєнєй більш-менш пристойні. Не розглядаю, бо усюди хочуть, щоб до офісу принаймі кілька днів на тиждень приїздив. Та й знайти компанію, де будуть зі зрозумінням відноситися до мого вільного графіку, теж може бути не дуже легко. Тож обираю залишитися з меншою з/п, але спокійно спати до 10-ї і потім пити каву до 12-ї.
Додано: Сер 28 січ, 2026 22:55
Саме для таких дописів та дій і існує ця гілка.
Еміграція. Заробітчанство…
«Шеф, все пропало!» це на інших гілках. І то…
Найбільш цікавим є співставлення безумовного лідера цього форуму по кількості дописів - майже 500 000 (!) дурноголових пустопорожніх дописів від автора всесвітньо відомого проєкту «Оточити каваліра трьома іржавими кийками» - до позитивних інформативних дописів вище.
Чи є проблеми?
Куди ж без них…
Сьогодні мені зіпсувало настрій повідомлення з Німеччини.
Це наслідки війни…
За тиждень до жахливої війни зовсім нормальний чоловік привозить авіарейсом з України в Анталію, де я тоді мешкав, жінку та дочку: «Береженого Бог береже!»
Сам відлітає назад в Україну завершити якісь дрібні справи.
То був останній авіарейс.
Чоловік залишився в Україні, спочатку став волонтером - а потім пішов в ЗСУ.
Де зараз і перебуває…
Жінку та дочку «підхопила» наша українська діаспора: надали в тимчасове користування 3-к квартиру відсутнього тимчасово українського моряка (за узгодженням з ним), допомогли з оформленням картки ВНП в Туреччині.
Час йшов - війна, яка повинна була закінчитися через 2-3 місяця (підтверджую: саме так думали всі, хто прибував в 2022 році в Анталію) - не закінчувалася. Ніяк не закінчувалася…
Жінка з подружжя періодично відвідувала чоловіка в Києві.
Були великі витрати на продиття та на транспорт…
Випадково опинилася - після Анталії - в ЄС.
На диво в ЄС жінку українського воїна з дитиною прийняли краще, ніж в «нейтральній» Туреччині: житло, матеріальна допомога…
А з чоловіком розлучилися.
Не знаю хто тут винний, і чи винний чоловік в тому, що знайшов собі в Києві іншу…
Я пригадав себе у віці 21 рік: купив залізничний квиток та приїхав дуже далеко - це був доступний в ті роки Кавказ - на побачення до дівчини. Українки жили тоді теж не тільки в Україні…
Все було добре, але при розлученні на залізничному вокзалі через тиждень я подумав: вже все «не те», і «все не так».
Любов не існує на відстані.
Я це на собі відчув. То в романах існує.
Остання історія - тому підтвердження.
Сьогодні повідомили, що теоретично з України виїхало півмільйона українських хлопців за останні 6 місяців.
Це генофонд нації.
Біда. Біда. Біда…
Одна надія: зустрінуть ці українські хлопці за кордоном саме таких українських дівчат, як дочка моєї знайомої …
Справжні кияни. Зберігають в Києві квартиру…
Не здають.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 28 січ, 2026 23:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 січ, 2026 23:08
Силікон
бувають сіськи силіконові, а Долина Кремнієва
Додано: Сер 28 січ, 2026 23:13
Техас
А хіба не у різних штатах не порізному?
|