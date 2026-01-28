Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3144314531463147> Додано: Сер 28 січ, 2026 11:59

https://youtu.be/LR4BS2kwac4?si=xSa0_gq87pIgVwwX Видать в ИТишечке уже полная ж***:

https://youtu.be/rFasdVcwwWA?si=TgdweGZeVlgnC4qO У піндосів маразм міцнішає. З 4.00

І Павлік Марозов жівой І Павлік Марозов жівой flyman

если-бы не Америка



https://www.youtube.com/shorts/WUk7QWh3Z7o flyman

Bolt написав: Видать в ИТишечке уже полная ж***:

Видать в ИТишечке уже полная ж***:

Ех, а де її зараз немає? І де її розміри малі?



За повідомленнями української діаспори в Анталії - почав прибувати народ і прибувати.

90% - жінки.

Вже лунають питання про те, як купити квартиру ціною орієнтовно 60 000$.



В середині листопада я виставляв тут на форумі повідомлення про чудову - як на мене - акцію української діаспори в Аланіі (трохи більше 100 км від Анталії вздовж моря).

Наші українці організували такий собі «пул» квартир, числом 20, які можуть здати всім бажаючим «на зимові місяці» за ціною в 250€ на місяць.



Я через декілька днів видалив той допис, щоби не отримувати каміння в свою адресу. Типу реклама. Мені не дуже треба.



Але дехто скористався: голова аланійськоі діаспори говорив, що на 1 січня ще було 3 квартири.

Одну з квартир взяла в оренду моя однокласниця.

Мої аргументи були такими:

- Ірино! Ви з чоловіком в Україні здаєте українцям 6 (шість) квартир. Ночами сидите в підвалі.

- Якого масштабу повинно бути жлобство, щоби економити 250€ на місяць із отриманої виручки?



Ех, а де її зараз немає? І де її розміри малі?

За повідомленнями української діаспори в Анталії - почав прибувати народ і прибувати.

90% - жінки.

Вже лунають питання про те, як купити квартиру ціною орієнтовно 60 000$.

В середині листопада я виставляв тут на форумі повідомлення про чудову - як на мене - акцію української діаспори в Аланіі (трохи більше 100 км від Анталії вздовж моря).

Наші українці організували такий собі «пул» квартир, числом 20, які можуть здати всім бажаючим «на зимові місяці» за ціною в 250€ на місяць.

Я через декілька днів видалив той допис, щоби не отримувати каміння в свою адресу. Типу реклама. Мені не дуже треба.

Але дехто скористався: голова аланійськоі діаспори говорив, що на 1 січня ще було 3 квартири.

Одну з квартир взяла в оренду моя однокласниця.

Мої аргументи були такими:

- Ірино! Ви з чоловіком в Україні здаєте українцям 6 (шість) квартир. Ночами сидите в підвалі.

- Якого масштабу повинно бути жлобство, щоби економити 250€ на місяць із отриманої виручки?

Так що вказане існує, інколи в цікавих, а інколи в жахливих формах…

akurt написав: Bolt написав: Видать в ИТишечке уже полная ж***:

Видать в ИТишечке уже полная ж***:

Ех, а де її зараз немає? І де її розміри малі?



За повідомленнями української діаспори в Анталії - почав прибувати народ і прибувати.

90% - жінки.

Вже лунають питання про те, як купити квартиру ціною орієнтовно 60 000$.

… Ех, а де її зараз немає? І де її розміри малі?За повідомленнями української діаспори в Анталії - почав прибувати народ і прибувати.90% - жінки.Вже лунають питання про те, як купити квартиру ціною орієнтовно 60 000$.

А де взяти 60 кує, питання не стоїть?! 😎



та фигня

не открывал даже

если там американские айтишники - то да, их замещают в пользу более дешевых локаций, даже Украины

думаю Балканы станут Европейским Бангалором, усилившись притоком украинской крови, в смысле мозгов





Bolt написав: А де взяти 60 кує, питання не стоїть?! 😎 А де взяти 60 кує, питання не стоїть?! 😎

та фигня

не открывал даже

если там американские айтишники - то да, их замещают в пользу более дешевых локаций, даже Украины

думаю Балканы станут Европейским Бангалором, усилившись притоком украинской крови, в смысле мозгов

Bolt написав: А де взяти 60 кує, питання не стоїть?! 😎

В украинском ИТ в котором "уже полная ж***" (ну реально хуже чем в 2021) скирдуется за год-полтора, даже без флайменовских самоистязаний

akurt написав: Bolt написав: Видать в ИТишечке уже полная ж***:

Видать в ИТишечке уже полная ж***:

Ех, а де її зараз немає? І де її розміри малі? Ех, а де її зараз немає? І де її розміри малі?

За останній місяць отримав 3 повідомлення від рекрутерів з пропозиціями вакансій. Шукають FP&A Manager/Supervisor/Senior analyst. Зарплати, звісно, не такі, як в американській айтішешці, але для наших краківських іпєнєй більш-менш пристойні. Не розглядаю, бо усюди хочуть, щоб до офісу принаймі кілька днів на тиждень приїздив. Та й знайти компанію, де будуть зі зрозумінням відноситися до мого вільного графіку, теж може бути не дуже легко. Тож обираю залишитися з меншою з/п, але спокійно спати до 10-ї і потім пити каву до 12-ї.

Саме для таких дописів та дій і існує ця гілка.

Еміграція. Заробітчанство…



«Шеф, все пропало!» це на інших гілках. І то…



Найбільш цікавим є співставлення безумовного лідера цього форуму по кількості дописів - майже 500 000 (!) дурноголових пустопорожніх дописів від автора всесвітньо відомого проєкту «Оточити каваліра трьома іржавими кийками» - до позитивних інформативних дописів вище.



Чи є проблеми?

Куди ж без них…

Сьогодні мені зіпсувало настрій повідомлення з Німеччини.

Це наслідки війни…



За тиждень до жахливої війни зовсім нормальний чоловік привозить авіарейсом з України в Анталію, де я тоді мешкав, жінку та дочку: «Береженого Бог береже!»

Сам відлітає назад в Україну завершити якісь дрібні справи.

То був останній авіарейс.

Чоловік залишився в Україні, спочатку став волонтером - а потім пішов в ЗСУ.

Де зараз і перебуває…



Жінку та дочку «підхопила» наша українська діаспора: надали в тимчасове користування 3-к квартиру відсутнього тимчасово українського моряка (за узгодженням з ним), допомогли з оформленням картки ВНП в Туреччині.



Час йшов - війна, яка повинна була закінчитися через 2-3 місяця (підтверджую: саме так думали всі, хто прибував в 2022 році в Анталію) - не закінчувалася. Ніяк не закінчувалася…



Жінка з подружжя періодично відвідувала чоловіка в Києві.

Були великі витрати на продиття та на транспорт…



Випадково опинилася - після Анталії - в ЄС.

На диво в ЄС жінку українського воїна з дитиною прийняли краще, ніж в «нейтральній» Туреччині: житло, матеріальна допомога…



А з чоловіком розлучилися.

Не знаю хто тут винний, і чи винний чоловік в тому, що знайшов собі в Києві іншу…



Я пригадав себе у віці 21 рік: купив залізничний квиток та приїхав дуже далеко - це був доступний в ті роки Кавказ - на побачення до дівчини. Українки жили тоді теж не тільки в Україні…

Все було добре, але при розлученні на залізничному вокзалі через тиждень я подумав: вже все «не те», і «все не так».



Любов не існує на відстані.



Я це на собі відчув. То в романах існує.

Остання історія - тому підтвердження.



Сьогодні повідомили, що теоретично з України виїхало півмільйона українських хлопців за останні 6 місяців.

Це генофонд нації.

Біда. Біда. Біда…

Одна надія: зустрінуть ці українські хлопці за кордоном саме таких українських дівчат, як дочка моєї знайомої …

Справжні кияни. Зберігають в Києві квартиру…

Саме для таких дописів та дій і існує ця гілка.

Еміграція. Заробітчанство…

«Шеф, все пропало!» це на інших гілках. І то…

Найбільш цікавим є співставлення безумовного лідера цього форуму по кількості дописів - майже 500 000 (!) дурноголових пустопорожніх дописів від автора всесвітньо відомого проєкту «Оточити каваліра трьома іржавими кийками» - до позитивних інформативних дописів вище.

Чи є проблеми?

Куди ж без них…

Сьогодні мені зіпсувало настрій повідомлення з Німеччини.

Це наслідки війни…

За тиждень до жахливої війни зовсім нормальний чоловік привозить авіарейсом з України в Анталію, де я тоді мешкав, жінку та дочку: «Береженого Бог береже!»

Сам відлітає назад в Україну завершити якісь дрібні справи.

То був останній авіарейс.

Чоловік залишився в Україні, спочатку став волонтером - а потім пішов в ЗСУ.

Де зараз і перебуває…

Жінку та дочку «підхопила» наша українська діаспора: надали в тимчасове користування 3-к квартиру відсутнього тимчасово українського моряка (за узгодженням з ним), допомогли з оформленням картки ВНП в Туреччині.

Час йшов - війна, яка повинна була закінчитися через 2-3 місяця (підтверджую: саме так думали всі, хто прибував в 2022 році в Анталію) - не закінчувалася. Ніяк не закінчувалася…

Жінка з подружжя періодично відвідувала чоловіка в Києві.

Були великі витрати на продиття та на транспорт…

Випадково опинилася - після Анталії - в ЄС.

На диво в ЄС жінку українського воїна з дитиною прийняли краще, ніж в «нейтральній» Туреччині: житло, матеріальна допомога…

А з чоловіком розлучилися.

Не знаю хто тут винний, і чи винний чоловік в тому, що знайшов собі в Києві іншу…

Я пригадав себе у віці 21 рік: купив залізничний квиток та приїхав дуже далеко - це був доступний в ті роки Кавказ - на побачення до дівчини. Українки жили тоді теж не тільки в Україні…

Все було добре, але при розлученні на залізничному вокзалі через тиждень я подумав: вже все «не те», і «все не так».

Любов не існує на відстані.

Я це на собі відчув. То в романах існує.

Остання історія - тому підтвердження.

Сьогодні повідомили, що теоретично з України виїхало півмільйона українських хлопців за останні 6 місяців.

Це генофонд нації.

Біда. Біда. Біда…

Одна надія: зустрінуть ці українські хлопці за кордоном саме таких українських дівчат, як дочка моєї знайомої …

Справжні кияни. Зберігають в Києві квартиру…

Не здають.

Повідомлень: 11744 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4140 раз. Подякували: 1529 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 січ, 2026 23:08 Силікон akurt написав: Я просто завжди реально дивлюся на речі.

Якщо доля українського гвардійця, якого алкаш задавив дорогою автівкою на блок-посту, або доля 4-х розстріляних сьогодні українських поліцейських є далекою та не цікавою, то це одне.

Якщо доля нікому не відомого порушника закону, який загинув на іншому боці Земної кулі неймовірно цікава та важлива - то це зовсім інше.



З цього приводу дуже влучно відповів наш колишній українець, а зараз вже громадянин США, пан Тарас, який мешкає в столиці штату Каліфорнія.

Він сказав сьогодні приблизно так:

- дійсно, загиблий за законом штату мав право вийти на вулицю із зброєю;

- коли людина із зброєю виходить не просто на вулицю, а для того, щоби прийняти участь у демонстрації та чинити опір поліції - то він повинен розуміти наслідки своєї дії.

ПОВИНЕН РОЗУМІТИ. Наслідки. Знати, з ким можна жартувати. Попередньо спитати в офіцера, чи хоче він жартувати.



В минулому році, коли я був в серпні у відряджені в Силіконовій долині, мені надали в користування авто - при цьому провели інструктаж приблизно такого змісту:

- якщо зупинить поліція, то обовʼязково обидві руки покласти на кермо і в ніякому разі ці дві свої руки не відривати від керма без дозволу та безпосередньої команди поліцейського.

- стріляти буде без попередження.



Бачте, як все просто… і не треба бути трампістом.

Просто треба памʼятати, що «Закон є суворим, але він - закон!» Я просто завжди реально дивлюся на речі.Якщо доля українського гвардійця, якого алкаш задавив дорогою автівкою на блок-посту, або доля 4-х розстріляних сьогодні українських поліцейських є далекою та не цікавою, то це одне.Якщо доля нікому не відомого порушника закону, який загинув на іншому боці Земної кулі неймовірно цікава та важлива - то це зовсім інше.З цього приводу дуже влучно відповів наш колишній українець, а зараз вже громадянин США, пан Тарас, який мешкає в столиці штату Каліфорнія.Він сказав сьогодні приблизно так:- дійсно, загиблий за законом штату мав право вийти на вулицю із зброєю;- коли людина із зброєю виходить не просто на вулицю, а для того, щоби прийняти участь у демонстрації та чинити опір поліції - то він повинен розуміти наслідки своєї дії.ПОВИНЕН РОЗУМІТИ. Наслідки. Знати, з ким можна жартувати. Попередньо спитати в офіцера, чи хоче він жартувати.В минулому році, коли я був в серпні у відряджені в Силіконовій долині, мені надали в користування авто - при цьому провели інструктаж приблизно такого змісту:- якщо зупинить поліція, то обовʼязково обидві руки покласти на кермо і в ніякому разі ці дві свої руки не відривати від керма без дозволу та безпосередньої команди поліцейського.- стріляти буде без попередження.Бачте, як все просто… і не треба бути трампістом.Просто треба памʼятати, що «Закон є суворим, але він - закон!»

бувають сіськи силіконові, а Долина Кремнієва бувають сіськи силіконові, а Долина Кремнієва flyman

Повідомлень: 42228 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1626 раз. Подякували: 2875 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 січ, 2026 23:13 Техас rjkz написав: BeneFuckTor написав: akurt написав: А у Вас особисто в чому сподівання на листопадові вибори?

Нові 350 000 000 000 $ дадуть? А у Вас особисто в чому сподівання на листопадові вибори?Нові 350 000 000 000 $ дадуть?



ну як мінімум перестануть грати на руку нашим ворогам.



По другому пункту, закон як би є, там де його немає, чомусь жити не хочеться. Ось і омерика здає свої гайки потроху, процес вже безповоротний.

Питання тільки мої діти будуть вчити китайську чи вже онуки) ну як мінімум перестануть грати на руку нашим ворогам.По другому пункту, закон як би є, там де його немає, чомусь жити не хочеться. Ось і омерика здає свої гайки потроху, процес вже безповоротний.Питання тільки мої діти будуть вчити китайську чи вже онуки)



Насчет не то чтобы закона, а Закона.

И не просто Закона, а самого главного Закона США, а именно части Конституции США, входящих в 10 поправок, известных как Билль о Правах, в исполнении дяди Миши, простого американского мультимиллионера, владельца и основателя первой в США школы тестировщиков.



Насчет не то чтобы закона, а Закона.И не просто Закона, а самого главного Закона США, а именно части Конституции США, входящих в 10 поправок, известных как Билль о Правах, в исполнении дяди Миши, простого американского мультимиллионера, владельца и основателя первой в США школы тестировщиков.

