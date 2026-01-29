|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 січ, 2026 13:23
Дюрі-бачі написав:
Щодо еміграції, то тут звернулись до мене знайомі знайомих із дуже дивною проблемою: в їх сина в свідотстві місце народження Рубіжне (Луганська область) і тепер в Чехії їх сина не хочуть брати до школи, бо там якісь санкції. Тепер просять зареєструвати в Закарпатті, а для цього треба і маму зареєструвати.
То мабуть видане Свідєтєльство о рождєніі, лугандон.
А є письмова відмова без персональних даних?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3829
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 29 січ, 2026 13:29
Water так воно видане років 6 тому, коли Рубіжне ще все було не окуповане.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5864
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 930 раз.
- Подякували: 647 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 29 січ, 2026 13:42
Дюрі-бачі написав:
Щодо еміграції, то тут звернулись до мене знайомі знайомих із дуже дивною проблемою: в їх сина в свідотстві місце народження Рубіжне (Луганська область) і тепер в Чехії їх сина не хочуть брати до школи, бо там якісь санкції. Тепер просять зареєструвати в Закарпатті, а для цього треба і маму зареєструвати.
Місце народження не зміниться від того що їх зареєструють в Закарпатті
А якого їм взагалі свідоцтво про народження? Паспорту недостатньо?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37284
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 8292 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 29 січ, 2026 13:46
Панове!
Не плутайте різні речі:
- місце народження (яке змінити ніяк неможливо і що не тягне за собою практично ніяких наслідків. В мене є декілька приятелів з місцем народження Німеччина (ГДР) або країни Африки, і що - вони стали німцями чи кенійцями?);
- місце реєстрації адреси проживання.
Те, що людина виїхала чи 6 років тому, чи 3, чи 1 з міста Рубіжне нічого не означає крім того, що є зареєстрованим - тобто фактичним (!) місцем проживання станом на 29.01.2026 саме місце Рубіжне, тобто де факто для країни ЄС не є Україною.
Ось в цьому і проблема.
За українськими законами та законами практично всіх країн світу людина повинна змінити своє місце реєстрації на протязі певного (короткого, наприклад, 20 днів) терміну за фактичною адресою проживання.
Ну як ми бачимо, не всі виконують закони.
Ну що ж тут поробиш; колись привчаться.
Колись почнуть виконувати закони.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11747
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4142 раз.
- Подякували: 1529 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
7
Додано: Чет 29 січ, 2026 13:49
Дюрі-бачі написав:Water
так воно видане років 6 тому, коли Рубіжне ще все було не окуповане.
Тобто, там написано Рубіжне Україна?
Школа до цього питання не має ніякого відношення, це міграційна. Він жеш в якомусть статусі в Чехії перебуває?
Ось і подаєш чеські документи.
Ну і також письмова відмова від школи?
Канєшно, школа може шось таке ляпнуть, IMHO, але тільки на словах, гадаю вони самі не зрозуміли шо їм сказали.
Востаннє редагувалось Water
в Чет 29 січ, 2026 13:52, всього редагувалось 1 раз.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3829
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 29 січ, 2026 13:51
akurt написав:
За українськими законами та законами практично всіх країн світу людина повинна змінити своє місце реєстрації на протязі певного (короткого, наприклад, 20 днів) терміну за фактичною адресою проживання.
Так він і зареєстрований у Чехії крапка
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3829
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 29 січ, 2026 13:54
rjkz написав:
Ну вот чувак приехал когда-то из Беларуси, работал электриком на стройках, закончил школу "дяди Миши" и работает кюэй.
Пардон, нет желания 50 минут слушать. Там про то, что его позицию заменили ИИ? В моей работе он какую-то часть, наверное, сможет упростить. Но до полного замещения еще очень далеко. Нужно не просто сложить табличку или красивый график из имеющихся данных, а еще эти данные собрать из разных систем и от разных людей, увидеть (а скорее почувствовать) и предвидеть ошибки, дать рекомендации и т.д.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3853
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 710 раз.
- Подякували: 636 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 29 січ, 2026 14:04
akurt написав:
Панове!
Не плутайте різні речі:
- місце народження (яке змінити ніяк неможливо і що не тягне за собою практично ніяких наслідків. В мене є декілька приятелів з місцем народження Німеччина (ГДР) або країни Африки, і що - вони стали німцями чи кенійцями?);
- місце реєстрації адреси проживання.
Те, що людина виїхала чи 6 років тому, чи 3, чи 1 з міста Рубіжне нічого не означає крім того, що є зареєстрованим - тобто фактичним (!) місцем проживання станом на 29.01.2026 саме місце Рубіжне, тобто де факто для країни ЄС не є Україною.
Ось в цьому і проблема.За українськими законами та законами практично всіх країн світу людина повинна змінити своє місце реєстрації на протязі певного (короткого, наприклад, 20 днів) терміну за фактичною адресою проживання.
Ну як ми бачимо, не всі виконують закони.
Ну що ж тут поробиш; колись привчаться.
Колись почнуть виконувати закони.
А как , если в аренде проживаеш и в договоре запрет на регистрацию ?
для регистрации нужен пакет документов , а для м 18-60 ещё и отметка из тцк и сп
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4560
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 643 раз.
- Подякували: 527 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 29 січ, 2026 14:12
Water написав:
Так він і зареєстрований у Чехії крапка
Ви ж бачите, що іде у дописі пана Дюрі-бачі
плутанина юридичних понять:
Дюрі-бачі написав:
Щодо еміграції, то тут звернулись до мене знайомі знайомих із дуже дивною проблемою: в їх сина в свідотстві місце народження
Рубіжне (Луганська область) і тепер в Чехії їх сина не хочуть брати до школи, бо там якісь санкції. Тепер просять зареєструвати в Закарпатті
, а для цього треба і маму зареєструвати.
Від того, що пан Дюрі-бачі
зареєстрував маму та дитину в Закарпатті НЕ змінилися:
- стать мами;
- стать дитини;
- місце народження дитини.
Змінилася адреса реєстрації мами та дитини в Україні
- людей, які просять тимчасовий прихисток та інші соціальні функції в Чехії.
Вся ця історія спонукає наших людей замислитися та ретельно перевірити - і не тільки перевірити прямо зараз:
- терміни дії паспортів;
- Свідоцтво про шлюб
- зразка "Україна", а не УРСР. Замовити в РАГС нове - зразка "Україна".
- На Свідоцтво про шлюб:
проставити апостиль.
- Свідоцтво про народження
- зразка Україна - особливо для дітей - обов"язково (!) з апостилем.
Бажано - дуже бажано - зробити переклад Свідоцтва про народження дитини
на англійську мову та завірити нотаріально. В деяких випадках (в деяких країнах) збережете собі багато нервів та грошей.
Пан Дюрі-бачі
зіткнувся з цим вперше, а я стільки вже цих документів побачив за останні 7 років - мабуть сотні - і ці сотні за кордоном як правило не приймають. Особливо Свідоцтво про народження дитини
БЕЗ апостиля.P.S.
Про "крапку
".
В мене у Франції є офіційно зареєстрована і адреса реєстрації, і адреса фактичного проживання (співпадають).
Але в деяких документах треба обов"язково
вказувати адресу реєстрації в Україні.
А інколи і місце народження. В Україні.
Як бачите це зовсім різні речі.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11747
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4142 раз.
- Подякували: 1529 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
, Water
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|