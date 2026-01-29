|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 січ, 2026 14:25
Water написав:
. Але в Словакії зареєстрований в Словакії для міграційної.
Школі потрібен документ з міграційної, а міграційній обов'язково потрібне "місце реєстрації в Україні", документів про реєстрацію дитини в батьків не було, тільки свідоцтво про народження. Реєстрація в Рубіжному підпадає під якісь санкції і з нею не дають документи, необхідні для школи.
В Україні дитину зареєструвати без реєстрації хоча б одного із батьків неможливо.
В результаті поміг зареєструвати маму, потім вона зареєструвала сина і поїхали в Чехію і тепер вже пустили його до школи.
Реєстрував не в квартиру в Ужгороді, а в будинок в селі, з думками "а раптом якісь шахраї схему придумали", бо в на висилити неповнолітню дитину не так то й просто.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5870
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 931 раз.
- Подякували: 647 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 29 січ, 2026 14:31
Дюрі-бачі написав: Water написав:
. Але в Словакії зареєстрований в Словакії для міграційної.
Школі потрібен документ з міграційної, а міграційній обов'язково потрібне "місце реєстрації в Україні", документів про реєстрацію дитини в батьків не було.
В Україні дитину зареєструвати без реєстрації хоча б одного із батьків неможливо.
Для дитини потрібен загран крапка
Школа тут ніяким боком, це мігранційна, вкажи місце рєстрації Рубіжне і шо, Україна відмовить видати дитині загранпаспорт? Нєвєрю.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3838
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 29 січ, 2026 14:32
Дюрі-бачі написав:
Реєстрація в Рубіжному підпадає під якісь санкції і з нею не дають документи, необхідні для школи.
Під які? Письмова відповідь.
UPD: IMHO, Схоже вони зареєстровані як ВПО з відповідними виплатами в Україні. Скільки там, 5 тисяч на двох? Бідному єврею на смичок.
Востаннє редагувалось Water
в Чет 29 січ, 2026 14:35, всього редагувалось 1 раз.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3838
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 29 січ, 2026 14:34
Water написав:
Під які? Письмова відповідь.
не знаю, але не думаю, що людині було дуже цікаво їхати з Їглави в Ужгород на кілька тижнів і реєструватись в чуже жило, якщо були б інші варіанти.
Там в них ще свої проблеми із тим, що дитина з вересня до школи не ходила... Чесно я у всі деталі не вникав, просто знайомі попросили, я допоміг.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5870
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 931 раз.
- Подякували: 647 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 29 січ, 2026 14:37
Дюрі-бачі написав:
не знаю
З цього б і починав.
але не думаю, що людині було дуже цікаво їхати з Їглави в Ужгород на кілька тижнів і реєструватись в чуже жило, якщо були б інші варіанти.
Я там відповідь доповнив.
ХЙЗ, за 5 штук виплат кожен місяць можна і смотатись.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3838
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 29 січ, 2026 14:40
Дюрі-бачі написав:
просто знайомі попросили, я допоміг.
З цього б і починав, не знаю чи можливо запитать у твоєму ЦНАПі, АЛЕ якщо вони ВПО, то в Дії буде відповідна Довідка переселенця(Довідка ВПО).
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3838
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 29 січ, 2026 14:54
Water написав:
ХЙЗ, за 5 штук виплат кожен місяць можна і смотатись.
Правильно ви говорите - і мотаються.
Не всі знають, що зараз при оформленні пенсії українець обов"язково повинен мати зареєстроване місце проживання
- і не в Рубіжному.
І не в Чехії. В Україні.
Вже є у людей проблеми:
- квартиру в Україні продали - виїхали в Німеччину чи Чехію - тут стукнуло 60, чи 63 - приїхав за пенсією - а місця реєстрації немає - їдь назад в свою Чехію чи Німеччину - без пенсії.
За зміст наступного речення не відповідаю - але якщо оформити місце реєстрації у родичів - то буде перевірка на протязі місяця.
А місяць сидіти в Україні не хочуть...
Так що "Закон є суворим - але він закон!"
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11748
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4142 раз.
- Подякували: 1530 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
7
Додано: Чет 29 січ, 2026 15:00
Vadim_ написав:А как , если в аренде проживаеш и в договоре запрет на регистрацию ?
Така дурня то наші локальні винаходи, в цивілізованому світі в оренді спокійно реєструються, і власне не треба ніяких особливих зусиль
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37288
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 8292 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 29 січ, 2026 15:01
Water написав:
Для дитини потрібен загран крапка
На момент еміграції паспорта не було, але тоді пустили і без нього, а далі якось не зробили. Та й, наскільки мені відомо, в дітей термін дії паспорта 2 роки, а потрапити в ДП Документ чи консульство іноді буває складно...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 29 січ, 2026 15:04, всього редагувалось 2 разів.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5870
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 931 раз.
- Подякували: 647 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 29 січ, 2026 15:02
Faceless написав:
Така дурня то наші локальні винаходи, в цивілізованому світі в оренді спокійно реєструються, і власне не треба ніяких особливих зусиль
Я б так не сказав. Чимало не хоче реєструвати дітей. Бо дітей потім виселити не завжди просто.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5870
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 931 раз.
- Подякували: 647 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|