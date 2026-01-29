RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 14:25

Re: Еміграція, заробітчанство

  Water написав:. Але в Словакії зареєстрований в Словакії для міграційної.

Школі потрібен документ з міграційної, а міграційній обов'язково потрібне "місце реєстрації в Україні", документів про реєстрацію дитини в батьків не було, тільки свідоцтво про народження. Реєстрація в Рубіжному підпадає під якісь санкції і з нею не дають документи, необхідні для школи.
В Україні дитину зареєструвати без реєстрації хоча б одного із батьків неможливо.
В результаті поміг зареєструвати маму, потім вона зареєструвала сина і поїхали в Чехію і тепер вже пустили його до школи.
Реєстрував не в квартиру в Ужгороді, а в будинок в селі, з думками "а раптом якісь шахраї схему придумали", бо в на висилити неповнолітню дитину не так то й просто.
Дюрі-бачі
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 14:31

  Дюрі-бачі написав:
  Water написав:. Але в Словакії зареєстрований в Словакії для міграційної.

Школі потрібен документ з міграційної, а міграційній обов'язково потрібне "місце реєстрації в Україні", документів про реєстрацію дитини в батьків не було.
В Україні дитину зареєструвати без реєстрації хоча б одного із батьків неможливо.

Для дитини потрібен загран крапка
Школа тут ніяким боком, це мігранційна, вкажи місце рєстрації Рубіжне і шо, Україна відмовить видати дитині загранпаспорт? Нєвєрю.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 14:32

  Дюрі-бачі написав:Реєстрація в Рубіжному підпадає під якісь санкції і з нею не дають документи, необхідні для школи.

Під які? Письмова відповідь.

UPD: IMHO, Схоже вони зареєстровані як ВПО з відповідними виплатами в Україні. Скільки там, 5 тисяч на двох? Бідному єврею на смичок.
Востаннє редагувалось Water в Чет 29 січ, 2026 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 14:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  Water написав:Під які? Письмова відповідь.

не знаю, але не думаю, що людині було дуже цікаво їхати з Їглави в Ужгород на кілька тижнів і реєструватись в чуже жило, якщо були б інші варіанти.
Там в них ще свої проблеми із тим, що дитина з вересня до школи не ходила... Чесно я у всі деталі не вникав, просто знайомі попросили, я допоміг.
Дюрі-бачі
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 14:37

  Дюрі-бачі написав:не знаю

З цього б і починав.
але не думаю, що людині було дуже цікаво їхати з Їглави в Ужгород на кілька тижнів і реєструватись в чуже жило, якщо були б інші варіанти.

Я там відповідь доповнив.
ХЙЗ, за 5 штук виплат кожен місяць можна і смотатись.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 14:40

  Дюрі-бачі написав:просто знайомі попросили, я допоміг.

З цього б і починав, не знаю чи можливо запитать у твоєму ЦНАПі, АЛЕ якщо вони ВПО, то в Дії буде відповідна Довідка переселенця(Довідка ВПО).
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 14:54

  Water написав:ХЙЗ, за 5 штук виплат кожен місяць можна і смотатись.

Правильно ви говорите - і мотаються.
Не всі знають, що зараз при оформленні пенсії українець обов"язково повинен мати зареєстроване місце проживання - і не в Рубіжному.
І не в Чехії. В Україні.

Вже є у людей проблеми:
- квартиру в Україні продали - виїхали в Німеччину чи Чехію - тут стукнуло 60, чи 63 - приїхав за пенсією - а місця реєстрації немає - їдь назад в свою Чехію чи Німеччину - без пенсії.

За зміст наступного речення не відповідаю - але якщо оформити місце реєстрації у родичів - то буде перевірка на протязі місяця. А місяць сидіти в Україні не хочуть...

Так що "Закон є суворим - але він закон!"
akurt
1
2
7
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 15:00

Re: Еміграція, заробітчанство

Vadim_ написав:А как , если в аренде проживаеш и в договоре запрет на регистрацию ?

Така дурня то наші локальні винаходи, в цивілізованому світі в оренді спокійно реєструються, і власне не треба ніяких особливих зусиль
Faceless
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 15:01

Re: Еміграція, заробітчанство

  Water написав:Для дитини потрібен загран крапка

На момент еміграції паспорта не було, але тоді пустили і без нього, а далі якось не зробили. Та й, наскільки мені відомо, в дітей термін дії паспорта 2 роки, а потрапити в ДП Документ чи консульство іноді буває складно...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 29 січ, 2026 15:04, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 15:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Така дурня то наші локальні винаходи, в цивілізованому світі в оренді спокійно реєструються, і власне не треба ніяких особливих зусиль

Я б так не сказав. Чимало не хоче реєструвати дітей. Бо дітей потім виселити не завжди просто.
Дюрі-бачі
1
