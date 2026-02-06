Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3159316031613162 Додано: П'ят 06 лют, 2026 01:56 Сибарит написав: rjkz написав: Если Вы все это знаете, то я Вами горжусь.

Я - не знаю.

Разумеется, Я не знаю все заведения и все блюда, достаточно иметь общее представление.

Для меня самое сложное - провести границу между быстрой и нормальной едой.

Буфеты, на мой взгляд, это несколько иное нежели фастфуд.

Не знаю сколько их там было, в НЙ показало один Голден коррал, но в Бронксе.

Я туда ни ногой.

Следующий ближайший - на в Пенсильвании на границе с НДж, между Филадельфией и Трентоном (столица штата, один из самых депрессивных городов в штате, ну и Филадельфия - тот еще подарочек). В общем обе локации стремные.

Не очень далеко от нас есть буфет с морепродуктами, несколько лет уже думаем туда зайти да все никак не зайдем.

А общее представление у всех об американском фастфуде - бургеры, френчфрайз и сода. Но это только малая часть всего разнообразия, хоть и самая распространенная.

Есть еще такая вещь - в продуктовом супермаркете можешь купить готовую нормальную еду на вынос и там-же взять одноразовую посуду.

rjkz

Повідомлень: 18223 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8836 раз. Подякували: 5587 раз.

Если морепродукты не интересны, то за обычной едой туда нет смысла идти. На те же 20евро можно в любом заведении норм поесть ту же паэлью, стейки всякие и тд. slonomag Повідомлень: 771 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 202 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лют, 2026 23:24 головне правило головне правило

flyman

