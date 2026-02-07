|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
Додано: П'ят 06 лют, 2026 01:56
Сибарит написав: rjkz написав:
Если Вы все это знаете, то я Вами горжусь.
Я - не знаю.
Вот чего я не могу заставить себя есть, но что очень популярно в плане фастфуда - куриные части в кляре и зажаренные во фритюре. Я содрогаюсь от одной мысли, что кто-то это любит.
Разумеется, Я не знаю все заведения и все блюда, достаточно иметь общее представление.
Для меня самое сложное - провести границу между быстрой и нормальной едой.
Например, Я не понимаю, относить ли к фастфуду дешёвые сетевые буфеты, вроде Golden Corral? (Знаю, что ковид буфеты практически добил, а жалко).
Буфеты, на мой взгляд, это несколько иное нежели фастфуд.
Не знаю сколько их там было, в НЙ показало один Голден коррал, но в Бронксе.
Я туда ни ногой.
Следующий ближайший - на в Пенсильвании на границе с НДж, между Филадельфией и Трентоном (столица штата, один из самых депрессивных городов в штате, ну и Филадельфия - тот еще подарочек). В общем обе локации стремные.
Не очень далеко от нас есть буфет с морепродуктами, несколько лет уже думаем туда зайти да все никак не зайдем.
А общее представление у всех об американском фастфуде - бургеры, френчфрайз и сода. Но это только малая часть всего разнообразия, хоть и самая распространенная.
Есть еще такая вещь - в продуктовом супермаркете можешь купить готовую нормальную еду на вынос и там-же взять одноразовую посуду.
В первый наш год в постоянном статусе приезда мы брали суши в Трейдер Джо напротив Брайант парка в Манхеттене, переходили через дорогу в парк, там фонтаны, столики. Садились за столик и перкусывали. Довольно прикольно получалось и как для Манхеттена очень дешево. Мы первые несколько месяцев дали себе пожить как туристы.
Додано: П'ят 06 лют, 2026 10:04
В Испании буфетов дофига. В основном китайские. По качеству +/- как в любом испанском all inclusive отеле. Там много всякой еды, но мы в основном за морепродуктами ходим. Рыба, креветки, мидии, молюски всякие и тд. Так как в ресторане с тебя за тоже самое по 50евро с человека возьмут, а тут 20евро с человека.
Если морепродукты не интересны, то за обычной едой туда нет смысла идти. На те же 20евро можно в любом заведении норм поесть ту же паэлью, стейки всякие и тд.
Додано: П'ят 06 лют, 2026 23:24
головне правило
Додано: Суб 07 лют, 2026 03:58
Ну так яке Правило є головним?
Не приїжджати в Луганськ?
Мати випадкові статеві зв'язки?
Мати у наявності 100$ для «розпаковки»?
Мати можливість випити дві пляшки вина?
Чи головним Правилом є не жити так, як сказано з 12 по 22-у секунду?
Додано: Суб 07 лют, 2026 11:10
flyman цікаво, що може сказати росіянин з трьома чи чотирьма ходками про українців? Він міряє людей по своєму оточенню і по своїм вчинкам, все по Фрейду. Короче, ще не вистачало їсторії російських зеків слухати, продивився 5 хв і майже блеванув від того чувака.
Додано: Суб 07 лют, 2026 11:49
BIGor написав:flyman
цікаво, що може сказати росіянин з трьома чи чотирьма ходками про українців? Він міряє людей по своєму оточенню і по своїм вчинкам, все по Фрейду. Короче, ще не вистачало їсторії російських зеків слухати, продивився 5 хв і майже блеванув від того чувака.
Ви невдячні.
Людина, яка живе роками на 120 доларів на місяць, - слава Богу немає витрат на родину, дітей, автівку або ШРТ - днями і ночами перегортає купу мотлоху в інтернеті, щоби знайти таке лайно та - спітнівши - тягне його на Фінансовий форум України.
Це велика та важка робота. Треба подякувати, а не засуджувати.
Додано: Суб 07 лют, 2026 12:15
akurt написав:
Це велика та важка робота. Треба подякувати, а не засуджувати.
Я є куди flyman скинуть 5 гривень на хліб? Я так і напишу- на хліб. Хай потім спробує не вписать подарунок за важку працю у своєму блохі.
Додано: Суб 07 лют, 2026 21:02
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Продовжується ідея у наших українців взяти будинок в іпотеку в штаті Айова.
Вихідні дані такі:
- будинок двоповерховий, площа 150-200 кв. м.
- ціна 280 000...320 000 доларів;
- іпотека під 4,9...5,9 відсотків річних;
- критерій номер 1 : "ЛЛЛ". Головне: вдале розташування по відношенню до місця роботи.
Щось більше конкретне буле відомо орієнтовно в березні-квітні.
Термін обумовлений тим, що до кінця травня - контракт на оренду квартири.
Додано: Суб 07 лют, 2026 21:45
akurt написав:Еміграція, заробітчанство
News from USA
- критерій номер 1 : "ЛЛЛ". Головне: вдале розташування по відношенню до місця роботи.
А не критерій номер 1 зараз - легальний статус в США? Хоч якась грінка, або громадянство?
Додано: Суб 07 лют, 2026 22:37
Water написав: akurt написав:
Це велика та важка робота. Треба подякувати, а не засуджувати.
Я є куди flyman скинуть 5 гривень на хліб? Я так і напишу- на хліб. Хай потім спробує не вписать подарунок за важку працю у своєму блохі.
Покажи йому де горіхи в парку не зібрані. Чи під снігом . Він накопає.
