Як на мене, вже немає інтриги щодо подальшої долі українських біженців там: хто офіційно працює, тому ще може і дозволять оформити тимчасову посвідку на проживання, але і то на загальних підставах - з необхідною підтвердженою кваліфікацією тощо.

[/quote]

100%.

100%.

Ключове слово - може. У Німеччині, розуміючи низьку швидкість розгляду заяв на зміну параграфа, можливою буде ситуація, за якої хто має інший параграф - ок, працюйте/навчайтесь, а всі інші - до побачення. Так було із боснійцями, цілком реально може бути і з українцями. У всякому випадку, станом на зараз, у Бундестазі відсутні законопроекти, які б інакше вирішували ситуацію





З економічної точки зору це абсурд - виганяти з країни тих фрілансерів, які завозять валюту, створюють платоспроможний попит





У мене теж робота не потрапляє ніде під digital nomad))

Вихід один - лише ВНЖ по нерухомості

У мене теж робота не потрапляє ніде під digital nomad))

Вихід один - лише ВНЖ по нерухомості

Чорногорія ввела критерій 150 к євро для вартості об'єкту. В принципі можна осилити і ойтішнику, і моряку . Ну і мені.





З економічної точки зору це абсурд - виганяти з країни тих фрілансерів, які завозять валюту, створюють платоспроможний попит





У мене теж робота не потрапляє ніде під digital nomad))

Вихід один - лише ВНЖ по нерухомості

Чорногорія ввела критерій 150 к євро для вартості об’єкту. В принципі можна осилити і ойтішнику, і моряку . Ну і мені. У мене теж робота не потрапляє ніде під digital nomad))Вихід один - лише ВНЖ по нерухомостіЧорногорія ввела критерій 150 к євро для вартості об’єкту. В принципі можна осилити і ойтішнику, і моряку . Ну і мені.



Я думаю над чимось подібним.

У мене є ті 150К, але якісь певні рішення вже буду приумати на "дедлайні".



За себе не хвилююсь, а от що робити з дітьми, які зараз вчаться і Німеччині і є великі шанси що їх звідти витурять...



Я думаю над чимось подібним.

У мене є ті 150К, але якісь певні рішення вже буду приумати на "дедлайні".

За себе не хвилююсь, а от що робити з дітьми, які зараз вчаться і Німеччині і є великі шанси що їх звідти витурять...

Якось буде...

Хіба тих хто вчаться чіпатимуть?





що робити з дітьми, які зараз вчаться і Німеччині і є великі шанси що їх звідти витурять...





Хіба тих хто вчаться чіпатимуть? Хіба тих хто вчаться чіпатимуть? Hotab Форумчанин року Повідомлень: 17782 З нами з: 15.02.09 Подякував: 403 раз. Подякували: 2566 раз. Профіль 6 6 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лют, 2026 20:52 mazurkevych написав: Тому мені здається, що з 27 року почнеться "переселення народу" кудись в Туреччину чи Єгипет - де уряд на настрої населення не зважає, а керується прагматичними вигодами. Тому мені здається, що з 27 року почнеться "переселення народу" кудись в Туреччину чи Єгипет - де уряд на настрої населення не зважає, а керується прагматичними вигодами.



Маючи вільні заощадження можна в Німеччині залишитися легально, не бачу проблем. Оформитися на підприємство/ МП / у ФОПа і оформити інший параграф

Як правило, у Німеччині, вони оформлюють 16 b параграф і спокійно навчаються. Хтось має 32 параграф - возз'єднання із батьками

Приємно читати.



Я реально скопіював цю інформацію з відкритих джерел - свого роду огляд.

Звісно, як і багато чого в Інтернеті, може бути не точним.



Питання дійсно важливі. Сьогодні здивувувся зміні настрою нашого пана Володимира (U4U-ник Володимир - доволі цікавий блогер) - щось він із сумом дивиться в майбутнє, повідомляє, що багато людей почали пакувати валізи, щоби виїхати із США, де негласно для українців двері зачиняються. І доволі щільно…

Сам він вже не бачить себе ніде, крім США, і навіть сказав, що не уявляє, як би він почав нове життя десь в Європі… але…



Щодо майбутнього дітей: я і раніше писав неодноразово, і зараз не бачу іншого виходу, як організація навчання дітей в Європі та в США.

Канада зачинена тепер для студентів (суттєво скоротила кількість студентських віз і навіть змусила тисячі студентів залишити навчання в університетах). Варто дивитися в бік Нової Зеландіі. Я колись вивчав те питання, там багато цікавого було, але зараз не знаю вимог та тенденцій.



Я наводив реальні цифри раніше з вказівкою реальних університетів, де навчання дитини - незалежно від того, скільки воно вартує, є найбільш правильною та найбільш вигідною пропозицією, тактикою та стратегією. akurt

Повідомлень: 11780 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4156 раз. Подякували: 1531 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 лют, 2026 22:16 mazurkevych написав: Нещодавно читав в групі українських моряків в Польщі допис, де людина звернулась до ужонду в Гданську щоб отримати якийсь легальний статус в Польші.

Моряки, ІТшники, дальнобій і решта подібних "кочивників" під критерії легалізації не потрапляють, бо не оформлені там як штатні працівники.



Відповідь приблизно така: проше пана помалу пакувати чемодана на шпердоланє. Варіанту добровільного сплати податку на дохід в обмін на карту побиту немає - треба бути все-рівно оформленим.



З економічної точки зору це абсурд - виганяти з країни тих фрілансерів, які завозять валюту, створюють платоспроможний попит та не просять соціальної допомоги.

Але уряди керуються не економічними вигодами, а настроєм вмборців. І так по всьому ЄС.



Тому мені здається, що з 27 року почнеться "переселення народу" кудись в Туреччину чи Єгипет - де уряд на настрої населення не зважає, а керується прагматичними вигодами. Нещодавно читав в групі українських моряків в Польщі допис, де людина звернулась до ужонду в Гданську щоб отримати якийсь легальний статус в Польші.Моряки, ІТшники, дальнобій і решта подібних "кочивників" під критерії легалізації не потрапляють, бо не оформлені там як штатні працівники.Відповідь приблизно така: проше пана помалу пакувати чемодана на шпердоланє. Варіанту добровільного сплати податку на дохід в обмін на карту побиту немає - треба бути все-рівно оформленим.З економічної точки зору це абсурд - виганяти з країни тих фрілансерів, які завозять валюту, створюють платоспроможний попит та не просять соціальної допомоги.Але уряди керуються не економічними вигодами, а настроєм вмборців. І так по всьому ЄС.Тому мені здається, що з 27 року почнеться "переселення народу" кудись в Туреччину чи Єгипет - де уряд на настрої населення не зважає, а керується прагматичними вигодами.

Незнаю як за моряків чи далекобійників, для ІТ в Польщі дуже проста легалізація, так що Вас надурили. А іноземці їм дійсно не дуже непотрібні, в 2027 році ще виберуть праворадикальний сенат до такого ж президетна і все. А поки ще більш-менш норм.

Повідомлень: 10471 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1494 раз. Подякували: 1905 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 лют, 2026 00:03 akurt написав: Звісно, панове, які залишили свою думку вище, мають рацію.

Приємно читати.



Я реально скопіював цю інформацію з відкритих джерел - свого роду огляд.

Звісно, як і багато чого в Інтернеті, може бути не точним.



Питання дійсно важливі. Сьогодні здивувувся зміні настрою нашого пана Володимира (U4U-ник Володимир - доволі цікавий блогер) - щось він із сумом дивиться в майбутнє, повідомляє, що багато людей почали пакувати валізи, щоби виїхати із США, де негласно для українців двері зачиняються. І доволі щільно…

Сам він вже не бачить себе ніде, крім США, і навіть сказав, що не уявляє, як би він почав нове життя десь в Європі… але…



Щодо майбутнього дітей: я і раніше писав неодноразово, і зараз не бачу іншого виходу, як організація навчання дітей в Європі та в США.

Канада зачинена тепер для студентів (суттєво скоротила кількість студентських віз і навіть змусила тисячі студентів залишити навчання в університетах). Варто дивитися в бік Нової Зеландіі. Я колись вивчав те питання, там багато цікавого було, але зараз не знаю вимог та тенденцій.



Я наводив реальні цифри раніше з вказівкою реальних університетів, де навчання дитини - незалежно від того, скільки воно вартує, є найбільш правильною та найбільш вигідною пропозицією, тактикою та стратегією. Звісно, панове, які залишили свою думку вище, мають рацію.Приємно читати.Я реально скопіював цю інформацію з відкритих джерел - свого роду огляд.Звісно, як і багато чого в Інтернеті, може бути не точним.Питання дійсно важливі. Сьогодні здивувувся зміні настрою нашого пана Володимира (U4U-ник Володимир - доволі цікавий блогер) - щось він із сумом дивиться в майбутнє, повідомляє, що багато людей почали пакувати валізи, щоби виїхати із США, де негласно для українців двері зачиняються. І доволі щільно…Сам він вже не бачить себе ніде, крім США, і навіть сказав, що не уявляє, як би він почав нове життя десь в Європі… але…Щодо майбутнього дітей: я і раніше писав неодноразово, і зараз не бачу іншого виходу, як організація навчання дітей в Європі та в США.Канада зачинена тепер для студентів (суттєво скоротила кількість студентських віз і навіть змусила тисячі студентів залишити навчання в університетах). Варто дивитися в бік Нової Зеландіі. Я колись вивчав те питання, там багато цікавого було, але зараз не знаю вимог та тенденцій.Я наводив реальні цифри раніше з вказівкою реальних університетів, де навчання дитини - незалежно від того, скільки воно вартує, є найбільш правильною та найбільш вигідною пропозицією, тактикою та стратегією.

Ми там в коментах до того відосика, дійшли до висновку, що в нього дохід десь 80 кує чистими, при тому, що він практично весь час займається чим, що не може дати такий дохід. І якась таємнича дистанційна робота. ХЗ може ІТівець але Паше на українську галеру віддалено.





Не надурили, бо будуть методи такі як для всіх іноземців. Має бути умова о праці, а він працює на фірму в іншій країні, ось і все. А польського фопа оформити зараз можна тільки до березня україньцям, і я не знаю як там з податкими, мабуть ніяк, бо він не може виставити фактуру на отримання доходу, бо це мабуть зарплата як найманого працівника. Такий собі кочевник

