Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Ми там в коментах до того відосика, дійшли до висновку, що в нього дохід десь 80 кує чистими, при тому, що він практично весь час займається чим, що не може дати такий дохід. І якась таємнича дистанційна робота. ХЗ може ІТівець але Паше на українську галеру віддалено.
Вчора отримав із США від нашої людини цікаву картинку. Рекомендую ознайомитися із даними про середню зарплатню в країнах Європи. Дуже цікаво: https://www.visualcapitalist.com/mapped ... -salaries/ Я ознайомився - зараз на прикладі Франції скажу, що цифри практично вірні. Ознайомилися?
Тепер оприлюднюю коментар до картинки із США, який прийшов разом з картинкою:
"...Як бачите в рази нижче, порівняно зі США. Тому немає сенсу порівнювати наскільки і що дешевше, оскільки купівельна спроможність європейців у рази нижча. У мене тільки базова ставка в 3 рази вища за найвищу середню зарплату в Європі €83К. Крім того: різні страховки та інші соціальні виплати. А про акції взагалі можна й не говорити. Європейцям зазвичай навіть у американських компаніях їх не дають."
Продовжується ідея у наших українців взяти будинок в іпотеку в штаті Айова. Вихідні дані такі: - будинок двоповерховий, площа 150-200 кв. м. - ціна 280 000...320 000 доларів; - іпотека під 4,9...5,9 відсотків річних; - критерій номер 1 : "ЛЛЛ". Головне: вдале розташування по відношенню до місця роботи.
Щось більше конкретне буле відомо орієнтовно в березні-квітні. Термін обумовлений тим, що до кінця травня - контракт на оренду квартири.
Щось дорогуваті кредити. В Німеччині іпотека 4 %. Беззаставний 7.2% Це Deutsche Bank
Bolt написав:Ми там в коментах до того відосика, дійшли до висновку, що в нього дохід десь 80 кує чистими, при тому, що він практично весь час займається чим, що не може дати такий дохід. І якась таємнича дистанційна робота. ХЗ може ІТівець але Паше на українську галеру віддалено.
Вчора отримав із США від нашої людини цікаву картинку. Рекомендую ознайомитися із даними про середню зарплатню в країнах Європи. Дуже цікаво: https://www.visualcapitalist.com/mapped ... -salaries/ Я ознайомився - зараз на прикладі Франції скажу, що цифри практично вірні. Ознайомилися?
Тепер оприлюднюю коментар до картинки із США, який прийшов разом з картинкою:
"...Як бачите в рази нижче, порівняно зі США. Тому немає сенсу порівнювати наскільки і що дешевше, оскільки купівельна спроможність європейців у рази нижча. У мене тільки базова ставка в 3 рази вища за найвищу середню зарплату в Європі €83К. Крім того: різні страховки та інші соціальні виплати. А про акції взагалі можна й не говорити. Європейцям зазвичай навіть у американських компаніях їх не дають."
(кінець реальних цитат)
Нехай середню медіану ЗП дадуть, бо в Україні теж середню 31 кг намалювали. В дружини на руки десь 15 кг чистими, тобто десь 20бруьними, в той час я дыру тільки премію річну 700 К намалювали.що при к-сті працівників трошки більше двохсот дає майже по 3500 + на рило. Якись відос на днях дивився, чувак добре сказав, чому всі понаїхі тільки в декількох локаціях сидять типа Нью-Йорк, Чікага і тп. Бо в задуппі Айдахо, чи Мінесоти вони зі свої хендіменством, доставкою чи таксуванням нпвіг не потрібні. Корінні цілком ВВ стані самі зібрати шафку, чи причепити тєлік на стіну.
BIGor написав:в Польщі дуже проста легалізація, так що Вас надурили.
Не надурили, бо будуть методи такі як для всіх іноземців. Має бути умова о праці, а він працює на фірму в іншій країні, ось і все. А польського фопа оформити зараз можна тільки до березня україньцям, і я не знаю як там з податкими, мабуть ніяк, бо він не може виставити фактуру на отримання доходу, бо це мабуть зарплата як найманого працівника. Такий собі кочевник
Так а нащо ці схеми? Якщо не підходить Польща - то має їхать в країну де працює, і там легалізуватись. Все просто. По друге, B2B в Польщі завжди було не для всіх, але є багато видів карт побуту - по яким можна бути на B2B.