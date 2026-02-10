Додано: Вів 10 лют, 2026 10:51

Пане Striker! Респект і повага! Все розклали по поличкам!



Щодо вище допису від пана Vadim_.

На скільки я зрозумів - а ви самі по це писали, що мешкаєте у власній оселі.

Тому постановка питання «Чим будеш платити?» трохи дивна.

Чим то ж платили?



Якщо не відносно особисто про вас, то постановка питання дуже правильна.

Ось вище модератор пропонувала ознайомитися із публікацією про інвестиції в нерухомість США так там на початку статті саме про це наголошується: ретельне вивчення своїх прибутків та можливостей - потім прийняття остаточного рішення.



Ще за критерій можна взяти друге речення англійською з наведеної цитати з Вікіпедії вище.

Дуже важливе речення.



В цьому смислі хочу вручити золоту медаль своїм батькам:

- батько працював на одному з оборонних заводів та отримав «в безстрокове користування» земельну ділянку в 6 соток, мав зарплатню в рублях СРСР приблизно 150.

- мама працювала фельдшером-акушером та мала зарплатню 85 рублів.

- отримали типовий проєкт житлового будинка для родини та дозвіл побудувати житло для себе.

САМИМ ТА ЗА СВОЇ ГРОШІ. Без всяких іпотек, кредитів та допомоги.

- виданого проєкту не притримувалися та самі за власні гроші та своїм і горбом, і сльозами, і потом, і недоїданням - і без модних зараз хабарів - побудували будинок - не найкращій в своєму районі, але і не гірший за інших.

Це за ті реально радянській копійки.

Допомагали: рідна сестра мами, яка вміла штукатурити та «мазати» та чоловік іншої сестри мами, який був кваліфікованим муляром («каменщик»).



І не скиглили, і не плакали, і рахували кожну копійку, і реально - як говорять в Україні - «пнулися».



Але власне гніздечко звили і в тому гніздечку народилося два синочки.

Синочки підросли - коли молодшому виповнилося 10 років - як раз в цей рік батько і загинув на тому заводі… поховали за рахунок заводу…

Це на тему, як важливо все порахувати…