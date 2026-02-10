RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3166316731683169
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 20:23

  akurt написав:Ви десь бачили Tesla Cybertrack у Франціі? - Ні…
А в Мукачевому вони стать на вулицях десятками…

Cybertruck не знаю за Мукачево, можливо є, але так шоб десятками...
Основне, чого немає у ЄС цих траків, це:
Кузов з нержавіючої сталі з гострими краями не відповідає стандартам безпеки ЄС щодо захисту пішоходів.

Тому його тупо не сертифікують. А ось чи сертифікують саме у Мукачево...
Востаннє редагувалось Water в Вів 10 лют, 2026 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
Повідомлень: 3897
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 20:23

  xaos_3 написав:Як вважаєте, наскільки може знизитися вартість оренди у найбільш популярних для тимчасового притулку локаціях в ЄС, якщо після березня 2027 не буде продовжено тимчасовий захист чи аналогічний? Моя думка, навіть враховуючи від'їзд хоча б 60% співгромадян, вартість оренди знизиться суттєво (10%+) лише у економ сегменті.

Я думаю если люди снимают = работают. В 90% случаев. Тоесть перейти на рабочую визу должно получиться у большинства таких. А те кто не работают, так они и не снимают, и от их присутствия рынку недвижимости ни холодно, ни жарко.

Это разве что если прям радикально по всей Европе организуют бусики едности, которые будут все украинцев массово собирать и отправлять в Украину. Но такую картинку я пока слабо представляю. Посмотрим что будет летом, обычно уже в июне-июле выдают рекомендации подготовить законодательную базу к изменениям, будь то продление или наоброт полное окончание ТЗ. Там будет виднее.
slonomag
 
Повідомлень: 778
З нами з: 23.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
 
1
2
  #<1 ... 3166316731683169
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, akurt, Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.