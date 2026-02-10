Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3166316731683169 Додано: Вів 10 лют, 2026 20:51 slonomag написав: xaos_3 написав: Як вважаєте, наскільки може знизитися вартість оренди у найбільш популярних для тимчасового притулку локаціях в ЄС, якщо після березня 2027 не буде продовжено тимчасовий захист чи аналогічний? Моя думка, навіть враховуючи від'їзд хоча б 60% співгромадян, вартість оренди знизиться суттєво (10%+) лише у економ сегменті. Як вважаєте, наскільки може знизитися вартість оренди у найбільш популярних для тимчасового притулку локаціях в ЄС, якщо після березня 2027 не буде продовжено тимчасовий захист чи аналогічний? Моя думка, навіть враховуючи від'їзд хоча б 60% співгромадян, вартість оренди знизиться суттєво (10%+) лише у економ сегменті.

Я думаю если люди снимают = работают. В 90% случаев. Тоесть перейти на рабочую визу должно получиться у большинства таких. А те кто не работают, так они и не снимают, и от их присутствия рынку недвижимости ни холодно, ни жарко.



Это разве что если прям радикально по всей Европе организуют бусики едности, которые будут все украинцев массово собирать и отправлять в Украину. Но такую картинку я пока слабо представляю. Посмотрим что будет летом, обычно уже в июне-июле выдают рекомендации подготовить законодательную базу к изменениям, будь то продление или наоброт полное окончание ТЗ. Там будет виднее. Я думаю если люди снимают = работают. В 90% случаев. Тоесть перейти на рабочую визу должно получиться у большинства таких. А те кто не работают, так они и не снимают, и от их присутствия рынку недвижимости ни холодно, ни жарко.Это разве что если прям радикально по всей Европе организуют бусики едности, которые будут все украинцев массово собирать и отправлять в Украину. Но такую картинку я пока слабо представляю. Посмотрим что будет летом, обычно уже в июне-июле выдают рекомендации подготовить законодательную базу к изменениям, будь то продление или наоброт полное окончание ТЗ. Там будет виднее.

неграм можна, арабам и азиатам можна , почему украинцам нельзя? неграм можна, арабам и азиатам можна , почему украинцам нельзя? Vadim_

Повідомлень: 4653 З нами з: 23.05.14 Подякував: 645 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лют, 2026 21:17 slonomag

Не знаю як у інших країнах, згідно офіційних даних, у Німеччині більше половини співгромадян або взагалі на соціалі (не залежно від віку) або працюють на посадах, які не дозволяють перейти на інші параграфи. Наприклад, якщо не помиляюсь, для Blaue Karte (18g) до 45 років, для недефіцитних спеціальностей зарплата повинна становити 50+ тис. Для 18 b (академ освіта) - як правило, від 42 тис. Звісно, бувають виключення, особисто знаю особу, минулого року отримала 18 b маючи зарплату 36 тис. По суто робочому параграфу (19) не маю інформації.

Так от, масово отримати інші параграфи замість 24, для більшості буде складно. І якщо не буде лібералізації ринку праці для українців, а я думаю, що не буде, усесь контингент із житла економ класу має високу ймовірність повернутися в Україну/інші країни. Відповідно десятки тисяч помешкань звільняться xaos_3 Повідомлень: 73 З нами з: 11.12.20 Подякував: 6 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лют, 2026 21:34 Vadim_

Афганці і сирійці, як правило, не мають тимчасового захисту, у них статус біженця. Раніше він не передбачав можливість одразу працювати...

І у цьому для мене загадка - яким чином міг інтегруватися, наприклад, афганець, якщо повинен до року чекати на отримання дозволу працювати тощо. xaos_3 Повідомлень: 73 З нами з: 11.12.20 Подякував: 6 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3166316731683169 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор