Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 лют, 2026 20:51
slonomag написав: xaos_3 написав:
Як вважаєте, наскільки може знизитися вартість оренди у найбільш популярних для тимчасового притулку локаціях в ЄС, якщо після березня 2027 не буде продовжено тимчасовий захист чи аналогічний? Моя думка, навіть враховуючи від'їзд хоча б 60% співгромадян, вартість оренди знизиться суттєво (10%+) лише у економ сегменті.
Я думаю если люди снимают = работают. В 90% случаев. Тоесть перейти на рабочую визу должно получиться у большинства таких. А те кто не работают, так они и не снимают, и от их присутствия рынку недвижимости ни холодно, ни жарко.
Это разве что если прям радикально по всей Европе организуют бусики едности, которые будут все украинцев массово собирать и отправлять в Украину. Но такую картинку я пока слабо представляю. Посмотрим что будет летом, обычно уже в июне-июле выдают рекомендации подготовить законодательную базу к изменениям, будь то продление или наоброт полное окончание ТЗ. Там будет виднее.
неграм можна, арабам и азиатам можна , почему украинцам нельзя?
Повідомлень: 4653
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 645 раз.
- Подякували: 529 раз.
Додано: Вів 10 лют, 2026 21:17
slonomag
Не знаю як у інших країнах, згідно офіційних даних, у Німеччині більше половини співгромадян або взагалі на соціалі (не залежно від віку) або працюють на посадах, які не дозволяють перейти на інші параграфи. Наприклад, якщо не помиляюсь, для Blaue Karte (18g) до 45 років, для недефіцитних спеціальностей зарплата повинна становити 50+ тис. Для 18 b (академ освіта) - як правило, від 42 тис. Звісно, бувають виключення, особисто знаю особу, минулого року отримала 18 b маючи зарплату 36 тис. По суто робочому параграфу (19) не маю інформації.
Так от, масово отримати інші параграфи замість 24, для більшості буде складно. І якщо не буде лібералізації ринку праці для українців, а я думаю, що не буде, усесь контингент із житла економ класу має високу ймовірність повернутися в Україну/інші країни. Відповідно десятки тисяч помешкань звільняться
Повідомлень: 73
З нами з: 11.12.20
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 10 раз.
Додано: Вів 10 лют, 2026 21:34
Vadim_
Афганці і сирійці, як правило, не мають тимчасового захисту, у них статус біженця. Раніше він не передбачав можливість одразу працювати...
І у цьому для мене загадка - яким чином міг інтегруватися, наприклад, афганець, якщо повинен до року чекати на отримання дозволу працювати тощо.
Повідомлень: 73
З нами з: 11.12.20
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 10 раз.
