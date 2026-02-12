Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3169317031713172> Додано: Сер 11 лют, 2026 22:36 Дюрі-бачі написав: Просто ніяк не можу звикнути, що Україна вже країна в яку емігрують, а не тільки звідси емігрують.

Закарпаття начебто безпечний регіон,

Закарпаття начебто безпечний регіон,

Но! Буквально через 3 месяца им объявили, что собирают ассесмент по 10 куе с квартиры на ремонт чего-то там. Разово. Вот так, на ровном месте, только выложив 900 куе, пришлось выложить еще 10 куе.

В одном из домов, где я бываю по работе, ассесмент в 10% был около 5 лет на одно, потом на другое,потом на третье. Одно время существовало сразу 3 ассесмента. А есть здания, в форме кооперативов, где правление залезло в долги и в результате, банк стал владельцем дома, а шерхолдеры (то есть участники кооператива) стали арендаторами. Нормально? Купили квартиры на свою голову, но стали арендаторами собственных некогда квартир.

Вот и думайте, насколько рисковано и выгодно владеть или арендовать.

В одном из домов, где я бываю по работе, ассесмент в 10% был около 5 лет на одно, потом на другое,потом на третье. Одно время существовало сразу 3 ассесмента. А есть здания, в форме кооперативов, где правление залезло в долги и в результате, банк стал владельцем дома, а шерхолдеры (то есть участники кооператива) стали арендаторами. Нормально? Купили квартиры на свою голову, но стали арендаторами собственных некогда квартир.

Вот и думайте, насколько рисковано и выгодно владеть или арендовать. Но! Буквально через 3 месяца им объявили, что собирают ассесмент по 10 куе с квартиры на ремонт чего-то там. Разово. Вот так, на ровном месте, только выложив 900 куе, пришлось выложить еще 10 куе.В одном из домов, где я бываю по работе, ассесмент в 10% был около 5 лет на одно, потом на другое,потом на третье. Одно время существовало сразу 3 ассесмента. А есть здания, в форме кооперативов, где правление залезло в долги и в результате, банк стал владельцем дома, а шерхолдеры (то есть участники кооператива) стали арендаторами. Нормально? Купили квартиры на свою голову, но стали арендаторами собственных некогда квартир.Вот и думайте, насколько рисковано и выгодно владеть или арендовать.

Мне кажется, что тут есть две проблемы, которые стоит разделить.

Целесообразность покупки собственного жилья стоит рассматривать на примере собственной земли с домом. Это собственность, которой можно достаточно свободно, хоть тоже не без ограничений, распоряжаться. Грубо говоря, владелец может сам решить, ремонтировать крышу или покупать много тазиков?

Целесообразность же покупки кусочка чего-то неделимого, коей по сути является покупка квартиры - это отдельный вопрос.

И это все в контексте покупки для себя.

Покупка для сдачи - отдельная математика и отдельные риски. Мне кажется, что тут есть две проблемы, которые стоит разделить.Целесообразность покупки собственного жилья стоит рассматривать на примере собственной земли с домом. Это собственность, которой можно достаточно свободно, хоть тоже не без ограничений, распоряжаться. Грубо говоря, владелец может сам решить, ремонтировать крышу или покупать много тазиков?Целесообразность же покупки кусочка чего-то неделимого, коей по сути является покупка квартиры - это отдельный вопрос.И это все в контексте покупки для себя.Покупка для сдачи - отдельная математика и отдельные риски.



Да, Вы правы, это разные сценарии - покупка для себя и под аренду.

Под аренду, как одна из составляющих инвестпортфеля - вполне может быть, как консервативный актив, но делать это надо с калькулятором в руках, а не наобум.

В плане разделения апартменты и сингл фэмэли хауз - тоже могу согласиться, но и там другие риски.

Например, как Вы упомянули, кровля. Она в основном из битумной черепицы.

И в зависимости от качества и климата ее ремонт и/или замена требуется раз в определенное количество лет.

И в зависимости от штатат и каунти могут действовать свои регулейшнз на руфинг.

Так, кое где, возможно, можно заменить/отремонтировать кровлю самому, где-то можно сделать локальный маленький ремонт, а где-то это нельзя делать самому, а надо нанимать руферов. С лицензиями и страховками.

Например, когда-то слышал о локальном ремонте, который занял около 3-х часов двумя людьми, было уплачено, ЕМНИП, около 6 куе.

Как я уже упоминал, мои знакомые каждую весну делают спринг клининг. Обычно платят 4 куе за полдня работы.

Кое где от этого нельзя отвязаться по местным кодам или по НОА.

В своем доме нет обязаловки, если это не НОА,но есть налоги.

И они вполне могут быть сопоставимы с мейнтаненс квартиры.

Мои знакомые платили пару лет назад 14 куе в год, а в 2014 еще было 11 куе в год, каждый год повышается праперти такс.

Где-то это больше, где-тто меньше, и очень немного где его нет.

Но там где его нет, там не очень комфортно и безопасно жить. Местные школы также финансируются из именно проперти такс.

Если-же кто-то узнает, что в доме с детьми течет крыша и подставляются тазики или владельцы дома не могут обеспечить нормативную температуру (в НЙ это регулирует и контролирует Департмент оф презервейшн), то вполне могут настучать в ювенальные органы и тогда может дойти до лишения родительских прав.

Так что не так просто отсидеться с текущей крышей или неработающим отоплением.

А еще страховки... в последние годы они выросли везде. Но в некоторых штатах они выросли неимоверно. Например, во Флориде они выросли более чем в 3 раза и достигают 1+куе в месяц. Помимо всех остальных платежей.

И это в традиционно небогатом штате, который только во время пандемии "выстрелил" ценами, которые сейчас сдуваются.

Вот, "отличное" приобретение. Купить в штате, где мало работы, где она не очень хорошо оплачивается, где 1 куе в месяц на страховку, да, там ниже праперти таксы, чем в НДж, но вполне может быть 1-5 куе в год, расходы на ремонт примерно одинаковые везде.

И "для себя" - это эмоциональная покупка, которая имеет право быть, если она апрувана калькулятором и жизненным сценарием.

Кстати!

Вот мои друзья только в НЙ переезжали 8 (!) раз за, кажется, 12 лет.

Потом жили и в Вирджинии и в Джоржии и в Вашингтон стейт и в Колорадо.

За еще лет 10. Причем и в Вирджинии и в Вашингтоне они переезжали внутри штата.

Каждый раз платить расходы, связанные с куплей-продажей?

В 2020 они купили в Вашингтоне, но сейчас стоит вопрос о переезде в другой штат. Прошло 5 лет. И надо продавать дом?

Есть другой сценарий для таких бродяг - арендовать.

А на пенсии купить дом/апартмент в комюнити 55+. Для тех, кому 55 лет и старше.

Как правило, это отличное по местным меркам жилье с низким мейнтаненсом и НОА.

И стоит такое жилье намного меньше.

Скажем, несколько лет назад мне попадался вариант в НДж, городок Роузленд (ЕМНИП), юнит типа таунхома за 119 куе.

В Берген каунти такого типа было что-то около 250 куе.

Знакомый купил во Флориде, в городе Бока-Ратон за 150 куе, но это апартмент.

Чем не вариант? Пока ты работаешь и мигрируещь за работой или за хорошими школами для детей - арендуешь, сундучищь деньги на СД и/или брокерских счетах в акциях, даже можно на пенсионном счете (покупка первой недвиги разрешает без пеналти использовать деньги с пенсионного аккаунта).

А когда уже выходишь на пенсию, а дети становятся самостоятельными и могут жить отдельно (хоть в другом штате), покупаешь 55+ за гораздо меньшие деньги, но не жертвую качеством жизни (зачастую такие комплексы или комьюнити имеют гораздо более комфортные условия проживания -бассейны, спортплощадки, паркинги, места совместного времяпрепровождения, обычно обслуживающий персонал, а также за небольшой мейнтаненс (150-300 долларов в месяц) будет включен мелкий ремонт).

Как такой сценарий? Да, Вы правы, это разные сценарии - покупка для себя и под аренду.Под аренду, как одна из составляющих инвестпортфеля - вполне может быть, как консервативный актив, но делать это надо с калькулятором в руках, а не наобум.В плане разделения апартменты и сингл фэмэли хауз - тоже могу согласиться, но и там другие риски.Например, как Вы упомянули, кровля. Она в основном из битумной черепицы.И в зависимости от качества и климата ее ремонт и/или замена требуется раз в определенное количество лет.И в зависимости от штатат и каунти могут действовать свои регулейшнз на руфинг.Так, кое где, возможно, можно заменить/отремонтировать кровлю самому, где-то можно сделать локальный маленький ремонт, а где-то это нельзя делать самому, а надо нанимать руферов. С лицензиями и страховками.Например, когда-то слышал о локальном ремонте, который занял около 3-х часов двумя людьми, было уплачено, ЕМНИП, около 6 куе.Как я уже упоминал, мои знакомые каждую весну делают спринг клининг. Обычно платят 4 куе за полдня работы.Кое где от этого нельзя отвязаться по местным кодам или по НОА.В своем доме нет обязаловки, если это не НОА,но есть налоги.И они вполне могут быть сопоставимы с мейнтаненс квартиры.Мои знакомые платили пару лет назад 14 куе в год, а в 2014 еще было 11 куе в год, каждый год повышается праперти такс.Где-то это больше, где-тто меньше, и очень немного где его нет.Но там где его нет, там не очень комфортно и безопасно жить. Местные школы также финансируются из именно проперти такс.Если-же кто-то узнает, что в доме с детьми течет крыша и подставляются тазики или владельцы дома не могут обеспечить нормативную температуру (в НЙ это регулирует и контролирует Департмент оф презервейшн), то вполне могут настучать в ювенальные органы и тогда может дойти до лишения родительских прав.Так что не так просто отсидеться с текущей крышей или неработающим отоплением.А еще страховки... в последние годы они выросли везде. Но в некоторых штатах они выросли неимоверно. Например, во Флориде они выросли более чем в 3 раза и достигают 1+куе в месяц. Помимо всех остальных платежей.И это в традиционно небогатом штате, который только во время пандемии "выстрелил" ценами, которые сейчас сдуваются.Вот, "отличное" приобретение. Купить в штате, где мало работы, где она не очень хорошо оплачивается, где 1 куе в месяц на страховку, да, там ниже праперти таксы, чем в НДж, но вполне может быть 1-5 куе в год, расходы на ремонт примерно одинаковые везде.И "для себя" - это эмоциональная покупка, которая имеет право быть, если она апрувана калькулятором и жизненным сценарием.Кстати!Вот мои друзья только в НЙ переезжали 8 (!) раз за, кажется, 12 лет.Потом жили и в Вирджинии и в Джоржии и в Вашингтон стейт и в Колорадо.За еще лет 10. Причем и в Вирджинии и в Вашингтоне они переезжали внутри штата.Каждый раз платить расходы, связанные с куплей-продажей?В 2020 они купили в Вашингтоне, но сейчас стоит вопрос о переезде в другой штат. Прошло 5 лет. И надо продавать дом?Есть другой сценарий для таких бродяг - арендовать.А на пенсии купить дом/апартмент в комюнити 55+. Для тех, кому 55 лет и старше.Как правило, это отличное по местным меркам жилье с низким мейнтаненсом и НОА.И стоит такое жилье намного меньше.Скажем, несколько лет назад мне попадался вариант в НДж, городок Роузленд (ЕМНИП), юнит типа таунхома за 119 куе.В Берген каунти такого типа было что-то около 250 куе.Знакомый купил во Флориде, в городе Бока-Ратон за 150 куе, но это апартмент.Чем не вариант? Пока ты работаешь и мигрируещь за работой или за хорошими школами для детей - арендуешь, сундучищь деньги на СД и/или брокерских счетах в акциях, даже можно на пенсионном счете (покупка первой недвиги разрешает без пеналти использовать деньги с пенсионного аккаунта).А когда уже выходишь на пенсию, а дети становятся самостоятельными и могут жить отдельно (хоть в другом штате), покупаешь 55+ за гораздо меньшие деньги, но не жертвую качеством жизни (зачастую такие комплексы или комьюнити имеют гораздо более комфортные условия проживания -бассейны, спортплощадки, паркинги, места совместного времяпрепровождения, обычно обслуживающий персонал, а также за небольшой мейнтаненс (150-300 долларов в месяц) будет включен мелкий ремонт).Как такой сценарий? rjkz

каждому своё(с)

вот я задумался над этим вопросом своё/аренда ? пока молодой и есть работа

а чем будешь платить за аренду на пенсии при отсутствии работы?

вот я задумался над этим вопросом своё/аренда ? пока молодой и есть работа

а чем будешь платить за аренду на пенсии при отсутствии работы? каждому своё(с)вот я задумался над этим вопросом своё/аренда ? пока молодой и есть работаа чем будешь платить за аренду на пенсии при отсутствии работы?



Ветка про эмиграцию, верно?

Вот в США это так не работает как в Украине.

Тут деньги делают деньги намного эффективнее, то есть, создают денежный поток, который и будет обеспечивать аренду. Ветка про эмиграцию, верно?Вот в США это так не работает как в Украине.

можно поподробнее?

rjkz написав: Ну и вполне нормальный сценарий, когда, скажем в НЙ, аренда настолько отстает от роста коммуналки, что вполне сопоставимо платить рент и платить коммуналь (мейнтаненс) "за свое".

Я тут приводил примеры в свое врмея. Ну и вполне нормальный сценарий, когда, скажем в НЙ,Я тут приводил примеры в свое врмея.

вообще не понял можно поподробнее?вообще не понял



Так уже ответил, кажется СТрайкеру.

И про деньги и про коммуналку(мейнтаненс).

Если в том ответе что-то не понятно - спрашивайте. Так уже ответил, кажется СТрайкеру.И про деньги и про коммуналку(мейнтаненс).Если в том ответе что-то не понятно - спрашивайте. rjkz

я сужу со своей колокольни в Україні, податки на хату 0 (до 120)и пару соток грн за участок у рік,

а сколько аренда даже обоссаного хруща?

а сколько аренда даже обоссаного хруща? я сужу со своей колокольни в Україні, податки на хату 0 (до 120)и пару соток грн за участок у рік,а сколько аренда даже обоссаного хруща?



Для полноты картины.

Мои знакомые в США, НДж, Берген каунти, платят налог на недвигу 14 (было пару лет назад, повышается каждый год, в 2014 было 11) куе в год.

Например, спринг клининг, уборка бэкярда, спиливание сухих веток деревьев на участке - 4 куе каждую весну разово. Для полноты картины.Мои знакомые в США, НДж, Берген каунти, платят налог на недвигу 14 (было пару лет назад, повышается каждый год, в 2014 было 11) куе в год.Например, спринг клининг, уборка бэкярда, спиливание сухих веток деревьев на участке - 4 куе каждую весну разово.

Совершенно бесполезная информация в отрыве от того, сколько стоит аренда такого же дома в таком же месте.

Не для "полноты картины", а для информационного мусора, разве что. Совершенно бесполезная информация в отрыве от того, сколько стоит аренда такого же дома в таком же месте.Не для "полноты картины", а для информационного мусора, разве что.



Дом там сложно снять, я интересовался.

Почти нет предложений.

Иногда проскакивало 4-5 куе.

Был вариант снять отдельный юнит в частном доме (отдельный вход в часть дома, с 1 санузлом, кухней, 2 спальни, ливинг рум и часть двора) 2 куе.

Это конкретно в том городке, где живут наши знакомые. Мы рассматривали вариант переезда ради школы. В соседних городках школы хуже и аренда немного ниже, хотя в остальном качество жизни не сильно отличается. Кроме местного "гетто" - городок Патерсон. Там жесть.

Можете открыть Зиллоу, Берген Каунти, НДж и посмотреть.

И покупку и, если что-то есть, аренду.

Кстати, это конечно трудно использовать для анализа, по Ю4Ю приехала знакома жены. Поселилась в том-же городке. Кажется платила 1600 за юнит в бейсменте частного дома. Подробностей не знаю. Дом там сложно снять, я интересовался.Почти нет предложений.Иногда проскакивало 4-5 куе.Был вариант снять отдельный юнит в частном доме (отдельный вход в часть дома, с 1 санузлом, кухней, 2 спальни, ливинг рум и часть двора) 2 куе.Это конкретно в том городке, где живут наши знакомые. Мы рассматривали вариант переезда ради школы. В соседних городках школы хуже и аренда немного ниже, хотя в остальном качество жизни не сильно отличается. Кроме местного "гетто" - городок Патерсон. Там жесть.Можете открыть Зиллоу, Берген Каунти, НДж и посмотреть.И покупку и, если что-то есть, аренду.Кстати, это конечно трудно использовать для анализа, по Ю4Ю приехала знакома жены. Поселилась в том-же городке. Кажется платила 1600 за юнит в бейсменте частного дома. Подробностей не знаю. rjkz

Повідомлень: 18238 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8839 раз. Подякували: 5591 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лют, 2026 05:39 Vadim_ написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Canada

(Або сходинки великої дороги)



Сьогодні спілкувався із похресником своєї жінки.

Мешкає зараз в місті Торонто. І не перший рік.

Доволі цікаво:

- закінчення одного університету в Україні. Щось там «економічно-фінансове»;

- робота на протязі 1,5 роки в будівельній компанії у відповідності до спеціальності;

- підготовка до вступу в один з університетів в Канаді для отримання освітнього рівня «магістр»;

- виїзд в Канаду та навчання в університеті; отримання освітнього рівня «магістр» за напрямом «Економіка».

- робота в найбільшому банку Канади;

- підвищення в посаді в банку.



Вчора: отримав запрошення на подачу на Постійне місце проживання.

Документи подав тоді, коли виповнилося рівно 2 роки роботи в штаті банку.



P.S. Всі ці роки - тут панове все сперечаються, чи варто жити в орендованому - мешкає в орендованій квартирі в центрі Торонто. Орендує велику квартиру разом ще з двома українцями (у кожного своя кімната). Веде здоровий спосіб життя: дівчина з ним разом мешкає, авто Honda HR-V в кредит давно купив. Еміграція, заробітчанствоNews from Canada(Або сходинки великої дороги)Сьогодні спілкувався із похресником своєї жінки.Мешкає зараз в місті Торонто. І не перший рік.Доволі цікаво:- закінчення одного університету в Україні. Щось там «економічно-фінансове»;- робота на протязі 1,5 роки в будівельній компанії у відповідності до спеціальності;- підготовка до вступу в один з університетів в Канаді для отримання освітнього рівня «магістр»;- виїзд в Канаду та навчання в університеті; отримання освітнього рівня «магістр» за напрямом «Економіка».- робота в найбільшому банку Канади;- підвищення в посаді в банку.Вчора:Документи подав тоді, коли виповнилося рівно 2 роки роботи в штаті банку.P.S. Всі ці роки - тут панове все сперечаються, чи варто жити в орендованому - мешкає в орендованій квартирі в центрі Торонто. Орендує велику квартиру разом ще з двома українцями (у кожного своя кімната). Веде здоровий спосіб життя: дівчина з ним разом мешкає, авто Honda HR-V в кредит давно купив.

в коммуналке? , достижение... в коммуналке? , достижение...



Ну, в Торонто и Ванкувере намного выше аренда, нежели по всей остальной Канаде.

Но и работы больше и она оплачивается выше.

Если молодой и без семьи, то в принципе пуркуа-бы и не пожить какое-то время с руммейтами?

Условно.

Предположим, человек зарабатывает 5 куе в месяц.

Его расходы, условно, 2 куе в месяц.

Аренда квартиры, условно 3 куе в месяц.

Итого, в конце у него остается НОЛЬ.

Если он арендует не квартиру, а комнату в квартире за 1 куе в месяц, то у него остается 2 куе в месяц.

Пожив 3 года в отдельной квартире он будет иметь НОЛЬ.

Пожив 3 года в арендованной комнате, он будет иметь 2Х12Х3=72 куе.

Если эти 72 куе постепенно вкладывать на СД, то будет еще несколько куе в год.

за 3 года можжет быть 2 результата - или нулевой или 72-80 куе.

Знаю чувака, который когда-то давно (в СЩА с 2014 года) снял в рент стейбалайзд доме 2 бдрм, причем дом - довоенный, а в таких домах ливинг рум не проходная и не как входную дверь открыл и сразу в ливинг, а как отдельная комната.

И сдал в субаренду двум чувакам. Лендлорд получает сейчас 1400, при этом своих денег чувак платит только 300 долларов. У каждого отдельная комната.

Причем, один - дальнобойщик, его нет в квартире 3 недели в месяц. Второй приходит только переночевать. Сам мой знакомый работает 2 суток подряд в Манхеттене, остальное время дома, но все что зарабатывает и откладывает тратит на путешествия. Дети взрослые, с женами разошелся.

Так что квартира не очень переполнена. Ну, в Торонто и Ванкувере намного выше аренда, нежели по всей остальной Канаде.Но и работы больше и она оплачивается выше.Если молодой и без семьи, то в принципе пуркуа-бы и не пожить какое-то время с руммейтами?Условно.Предположим, человек зарабатывает 5 куе в месяц.Его расходы, условно, 2 куе в месяц.Аренда квартиры, условно 3 куе в месяц.Итого, в конце у него остается НОЛЬ.Если он арендует не квартиру, а комнату в квартире за 1 куе в месяц, то у него остается 2 куе в месяц.Пожив 3 года в отдельной квартире он будет иметь НОЛЬ.Пожив 3 года в арендованной комнате, он будет иметь 2Х12Х3=72 куе.Если эти 72 куе постепенно вкладывать на СД, то будет еще несколько куе в год.за 3 года можжет быть 2 результата - или нулевой или 72-80 куе.Знаю чувака, который когда-то давно (в СЩА с 2014 года) снял в рент стейбалайзд доме 2 бдрм, причем дом - довоенный, а в таких домах ливинг рум не проходная и не как входную дверь открыл и сразу в ливинг, а как отдельная комната.И сдал в субаренду двум чувакам. Лендлорд получает сейчас 1400, при этом своих денег чувак платит только 300 долларов. У каждого отдельная комната.Причем, один - дальнобойщик, его нет в квартире 3 недели в месяц. Второй приходит только переночевать. Сам мой знакомый работает 2 суток подряд в Манхеттене, остальное время дома, но все что зарабатывает и откладывает тратит на путешествия. Дети взрослые, с женами разошелся.Так что квартира не очень переполнена. rjkz

Повідомлень: 18238 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8839 раз. Подякували: 5591 раз. Профіль 14 9 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лют, 2026 09:25 Чудовий урок американської арифметики для учнів з міста Дніпро. akurt

Повідомлень: 11798 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4168 раз. Подякували: 1533 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лют, 2026 10:22 rjkz написав: anduzenko написав: rjkz написав:

Для полноты картины.

Мои знакомые в США, НДж, Берген каунти, платят налог на недвигу 14 (было пару лет назад, повышается каждый год, в 2014 было 11) куе в год.

Например, спринг клининг, уборка бэкярда, спиливание сухих веток деревьев на участке - 4 куе каждую весну разово. Для полноты картины.Мои знакомые в США, НДж, Берген каунти, платят налог на недвигу 14 (было пару лет назад, повышается каждый год, в 2014 было 11) куе в год.Например, спринг клининг, уборка бэкярда, спиливание сухих веток деревьев на участке - 4 куе каждую весну разово.

Совершенно бесполезная информация в отрыве от того, сколько стоит аренда такого же дома в таком же месте.

Не для "полноты картины", а для информационного мусора, разве что. Совершенно бесполезная информация в отрыве от того, сколько стоит аренда такого же дома в таком же месте.Не для "полноты картины", а для информационного мусора, разве что.



Дом там сложно снять, я интересовался.

Почти нет предложений.

Дом там сложно снять, я интересовался.Почти нет предложений.



Первая ссылка в гугле

Bergen County NJ Houses For Rent

235 rentals available Первая ссылка в гугле anduzenko

Повідомлень: 336 З нами з: 18.10.17 Подякував: 54 раз. Подякували: 33 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лют, 2026 13:18 Bolt написав: Потужно.

https://youtube.com/shorts/UFusrSYAoxU? ... FoF6nhXtLd Потужно.

Ну це для СНГ-шників підбірка, розраховано на немитих росіян з перекладом на російську.



А я от дивися приклад одного парижанина - дано 7 кімнатна квартира в Парижі в непоганому місті від бабусі в спадщину, рахуємо: 6 кімнат здає по 800-900 Євро, одна кімната з власним окремим туалетом і душовою за 1400 Євро. По мінімуму цей парижанин має 6200 Євро/міс як з куща (бруто). Ну це для СНГ-шників підбірка, розраховано на немитих росіян з перекладом на російську.А я от дивися приклад одного парижанина - дано 7 кімнатна квартира в Парижі в непоганому місті від бабусі в спадщину, рахуємо: 6 кімнат здає по 800-900 Євро, одна кімната з власним окремим туалетом і душовою за 1400 Євро. По мінімуму цей парижанин має 6200 Євро/міс як з куща (бруто). BIGor

Повідомлень: 10477 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1496 раз. Подякували: 1905 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лют, 2026 13:45 rjkz написав: Тут деньги делают деньги намного эффективнее, то есть, создают денежный поток Тут деньги делают деньги намного эффективнее, то есть, создают денежный поток

Ну це не тому, що сша-нська економіка найгеніальніша, а тому, що вони підім'яли під себе весь світ після другої світової. А так-то є багато яких економік луччіших і спокойніших в плані юрисдикції перебування. Чого тіки вартує, шо амеріка дістає своїх громадян по всьому світу, шоб платили їм данину. Ну це не тому, що сша-нська економіка найгеніальніша, а тому, що вони підім'яли під себе весь світ після другої світової. А так-то є багато яких економік луччіших і спокойніших в плані юрисдикції перебування. Чого тіки вартує, шо амеріка дістає своїх громадян по всьому світу, шоб платили їм данину. won Повідомлень: 172 З нами з: 15.05.24 Подякував: 319 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лют, 2026 14:18 won написав: rjkz написав: Тут деньги делают деньги намного эффективнее, то есть, создают денежный поток Тут деньги делают деньги намного эффективнее, то есть, создают денежный поток

Ну це не тому, що сша-нська економіка найгеніальніша, а тому, що вони підім'яли під себе весь світ після другої світової. А так-то є багато яких економік луччіших і спокойніших в плані юрисдикції перебування. Чого тіки вартує, шо амеріка дістає своїх громадян по всьому світу, шоб платили їм данину. Ну це не тому, що, а тому, що вони підім'яли під себе весь світ після другої світової. А так-то є багато яких економік луччіших і спокойніших в плані юрисдикції перебування. Чого тіки вартує, шо амеріка дістає своїх громадян по всьому світу, шоб платили їм данину.



В мене враження, що в США читають цю гілку.

Не встигли наші люди пролити великі гучні сльози, як «…люди стогнуть, живучі», як ось сьогоднішня новина:

«У січні економіка США створила 130 000 нових робочих місць, що свідчить про те, що умови зайнятості можуть покращуватися після місяців млявого ринку праці.



Економісти очікували 70 000 нових робочих місць.



Рівень безробіття також знизився до 4,3 відсотка з 4,4 відсотка у грудні 2025 року, що нижче за консенсус-прогноз, згідно з даними Бюро статистики праці (BLS), опублікованими 11 лютого.»



Джерело: Epoch Times. В мене враження, що в США читають цю гілку.Не встигли наші люди пролити великі гучні сльози, як «…люди стогнуть, живучі», як ось сьогоднішня новина:«У січні економіка США створила 130 000 нових робочих місць, що свідчить про те, що умови зайнятості можуть покращуватися після місяців млявого ринку праці.Економісти очікували 70 000 нових робочих місць.Рівень безробіття також знизився до 4,3 відсотка з 4,4 відсотка у грудні 2025 року, що нижче за консенсус-прогноз, згідно з даними Бюро статистики праці (BLS), опублікованими 11 лютого.»Джерело: Epoch Times. Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 лют, 2026 14:18, всього редагувалось 1 раз. akurt

