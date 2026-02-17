RSS
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 12:18

WLB

  akurt написав:
  Bolt написав:Ми там в коментах до того відосика, дійшли до висновку, що в нього дохід десь 80 кує чистими, при тому, що він практично весь час займається чим, що не може дати такий дохід. І якась таємнича дистанційна робота. ХЗ може ІТівець але Паше на українську галеру віддалено.


Вчора отримав із США від нашої людини цікаву картинку.
Рекомендую ознайомитися із даними про середню зарплатню в країнах Європи. Дуже цікаво:
https://www.visualcapitalist.com/mapped ... -salaries/
Я ознайомився - зараз на прикладі Франції скажу, що цифри практично вірні.
Ознайомилися?

Тепер оприлюднюю коментар до картинки із США, який прийшов разом з картинкою:

"...Як бачите в рази нижче, порівняно зі США. Тому немає сенсу порівнювати наскільки і що дешевше, оскільки купівельна спроможність європейців у рази нижча. У мене тільки базова ставка в 3 рази вища за найвищу середню зарплату в Європі €83К.
Крім того: різні страховки та інші соціальні виплати. А про акції взагалі можна й не говорити. Європейцям зазвичай навіть у американських компаніях їх не дають."

(кінець реальних цитат)

Ніби давно вже це обговорено, що США понаїху в основному щоб заробляти гроші, а Європа щоб жити зберігаючи WLB
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 12:19

  Vadim_ написав:
  akurt написав:
  Vadim_ написав:Кеша , может пользу окажете ?
из України у Китай , как не дорого маршрут проложить и без гемороя ?шо то можете посоветовать ?

Моя мама за освітою медик і певний час навіть працювала в одній обласній психіатричній лікарні (відділення алкашів та наркоманів), але я від неї майстерності не набрався.
Вибачайте, допомогти нічим не можу.

вы же по легенде 365 дней в год по миру летаете , или это фантазии? , пару ссылок на сайты продажи билетов можете хоть?


Маршрут: Україна ➔ Польща/Угорщина ➔ Китай
До кордону: Поїзд («Укрзалізниця») або автобус до Варшави, Кракова чи Будапешта.
Де шукати квитки (Агрегатори):
TripMyDream, Skyscanner, Google Flights
Для економії - широкий пошук: Перевіряйте сусідні дати
Знайшли рейс в агрегаторі - Купуйте на офіційному сайті авіакомпанії — так часто дешевше.
Обов'язково уточніть актуальні візові вимоги для вашого типу поїздки перед оплатою.Зображення
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 12:54

  flyman написав:Ніби давно вже це обговорено, що США понаїху в основному щоб заробляти гроші, а Європа щоб жити зберігаючи WLB

Мій директор у США: "Я ніколи не був у відпустці довше 1 тижня. Якщо що, то буду перевіряти пошту по вечорах.".
Директор дружини з Нідерландів: "Народ, я поїхав кататися по Італії. Десь пару тижнів мене не буде, усі питання до ХХХ або після мого повернення."
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 13:06

  TUR написав:
  Vadim_ написав:пару ссылок на сайты продажи билетов можете хоть?

Что именно вас интересует? Открываете скайсканер и смотрите цены из Варшавы/Будапешта/Бухареста до нужного города в Китае.
И не забываете, что еще надо получить визу (в Украине посольство не работает) если летите туда-назад из одной и той же страны или находиться там планируете более 10 дней.

Дякую Вам!
а то куча простирадл и флуда.
Засада, одна громадянка інша ні
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 13:17

так засада то в чём? Большинству граждан других стран виза в Китай не нужна. Для наших - тоже не нужна если находиться до 10 дней и с умом составить маршрут
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 13:27

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Но! Буквально через 3 месяца им объявили, что собирают ассесмент по 10 куе с квартиры на ремонт чего-то там. Разово. Вот так, на ровном месте, только выложив 900 куе, пришлось выложить еще 10 куе.
В одном из домов, где я бываю по работе, ассесмент в 10% был около 5 лет на одно, потом на другое,потом на третье. Одно время существовало сразу 3 ассесмента. А есть здания, в форме кооперативов, где правление залезло в долги и в результате, банк стал владельцем дома, а шерхолдеры (то есть участники кооператива) стали арендаторами. Нормально? Купили квартиры на свою голову, но стали арендаторами собственных некогда квартир.
Вот и думайте, насколько рисковано и выгодно владеть или арендовать.

Мне кажется, что тут есть две проблемы, которые стоит разделить.
Целесообразность покупки собственного жилья стоит рассматривать на примере собственной земли с домом. Это собственность, которой можно достаточно свободно, хоть тоже не без ограничений, распоряжаться. Грубо говоря, владелец может сам решить, ремонтировать крышу или покупать много тазиков?
Целесообразность же покупки кусочка чего-то неделимого, коей по сути является покупка квартиры - это отдельный вопрос.
И это все в контексте покупки для себя.
Покупка для сдачи - отдельная математика и отдельные риски.

Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 13:28

  TUR написав:Vadim_
так засада то в чём? Большинству граждан других стран виза в Китай не нужна. Для наших - тоже не нужна если находиться до 10 дней и с умом составить маршрут

засада в том что визу надо оформлять в третьей стране, лично, а это туда назад без конкретики сроков и расходы Вы представляете?

на десять дней за тридевять земель? , за 10 лет в гости на Родину очень мало :( ...
https://ua.china-embassy.gov.cn/rus/lsf ... 653990.htm
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 13:29

движ

  xaos_3 написав:
  slonomag написав:
  xaos_3 написав:slonomag
Не знаю як у інших країнах, згідно офіційних даних, у Німеччині більше половини співгромадян або взагалі на соціалі (не залежно від віку) або працюють на посадах, які не дозволяють перейти на інші параграфи. Наприклад, якщо не помиляюсь, для Blaue Karte (18g) до 45 років, для недефіцитних спеціальностей зарплата повинна становити 50+ тис. Для 18 b (академ освіта) - як правило, від 42 тис. Звісно, бувають виключення, особисто знаю особу, минулого року отримала 18 b маючи зарплату 36 тис. По суто робочому параграфу (19) не маю інформації.
Так от, масово отримати інші параграфи замість 24, для більшості буде складно. І якщо не буде лібералізації ринку праці для українців, а я думаю, що не буде, усесь контингент із житла економ класу має високу ймовірність повернутися в Україну/інші країни. Відповідно десятки тисяч помешкань звільняться


Просто я не представляю как это будет выглядеть, вот наступило 4 марта 27го, у всех кончилось разрешение на пребывание в стране (в Германии это больше миллиона человек) и как их чисто технически будут выгонять? Это же не 3 калеки. И даже не тысяча. Это целый миллион людей. Это блин население Эстонии по кол-ву людей ) Ну вот как можно просто взять такую кучу народа и вывезти? Поездами 24/7 возить несколько месяцев или как? )


Якщо просто залишать як є зараз (тимчасовий захист до 4.03.2027, не спростять умови переходу на інші параграфи) у Німеччині можуть діяти як з боснійцями у 1995 - одномоментне припинення соц виплат, три місяці на виїзд для тих, хто не має підстав залишатися. Боснійців також було не мало - до 400 (+/-) тис.


Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 13:33

бідно але щасливо

  Bolt написав:Потужно.
https://youtube.com/shorts/UFusrSYAoxU? ... FoF6nhXtLd

бідно але щасливо
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 13:44

  Vadim_ написав:
  TUR написав:Vadim_
так засада то в чём? Большинству граждан других стран виза в Китай не нужна. Для наших - тоже не нужна если находиться до 10 дней и с умом составить маршрут

засада в том что визу надо оформлять в третьей стране, лично, а это туда назад без конкретики сроков и расходы Вы представляете?

на десять дней за тридевять земель? , за 10 лет в гости на Родину очень мало :( ...
https://ua.china-embassy.gov.cn/rus/lsf ... 653990.htm

Я все это знаю. И визу не обязательно лично оформлять... Но лично проще. Оформляется она за 3-5дней. Просто раньше на эти дни приехать надо
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 262
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
 
