Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 17 лют, 2026 14:01
Ой, панове, не знаю: в Китаї не бував і не тягне якось.
Одні приятелі до Анталії мешкали саме в Китаї. Регіон не памʼятаю - неподалік від якогось моря - сказали, що весь час воняло так, що вони не витримали та втекли… Але, як говорив один класик: « В жизни всегда есть место подвигам!» Він, правда, дуже погано жив та погано життя закінчив, незважаючи на надану можливість жити в «Золотій клітині»… P.S. В мне на подвірʼї зацвів абрикос та слива… В Китай ну зовсім не тягне…
akurt
akurt
Додано: Вів 17 лют, 2026 14:02
Свідок секти Алекса Брєжнєва
flyman
Додано: Вів 17 лют, 2026 14:05
TUR написав: Vadim_ написав: TUR написав: Vadim_
так засада то в чём? Большинству граждан других стран виза в Китай не нужна. Для наших - тоже не нужна если находиться до 10 дней и с умом составить маршрут
засада в том что визу надо оформлять в третьей стране, лично, а это туда назад без конкретики сроков и расходы Вы представляете?
на десять дней за тридевять земель? , за 10 лет в гости на Родину очень мало
...
https://ua.china-embassy.gov.cn/rus/lsf ... 653990.htm
Я все это знаю. И визу не обязательно лично оформлять... Но лично проще. Оформляется она за 3-5дней. Просто раньше на эти дни приехать надо
тоесть , поехать в Польшу на неделю?
я не раз бывал в консульстве в Киеве , сам не сам -гроші.
Я без претензий к Вам
Vadim_
Додано: Вів 17 лют, 2026 14:35
akurt написав:
Але, як говорив один класик: «
В жизни всегда есть место подвигам!
»
..., но лучше держаться подальше от этого места 😁
Додано: Вів 17 лют, 2026 14:37
Сибарит написав: akurt написав:
Але, як говорив один класик: «
В жизни всегда есть место подвигам!
»
..., но лучше держаться подальше от этого места 😁
Мене сьогодні - Масляна - приємно здивували дві речі:
- реально почали квітнути абрикоси та слива;
- бажання панів відвідати Китай.
Свято є - його не може не бути!
akurt
Додано: Вів 17 лют, 2026 14:44
akurt написав: Сибарит написав: akurt написав:
Але, як говорив один класик: «
В жизни всегда есть место подвигам!
»
..., но лучше держаться подальше от этого места 😁
Мене сьогодні - Масляна - приємно здивували дві речі:
- реально почали квітнути абрикоси та слива;
- бажання панів відвідати Китай.
Свято є - його не може не бути!
какой вы не внимательный или ши не научили ещё , там же написано - пані
п.с. согласен , весеннее цветение єто шо то , нажаль не всегда заканчивается плодами
Vadim_
