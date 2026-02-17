RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 14:01

Ой, панове, не знаю: в Китаї не бував і не тягне якось.
Одні приятелі до Анталії мешкали саме в Китаї. Регіон не памʼятаю - неподалік від якогось моря - сказали, що весь час воняло так, що вони не витримали та втекли…

Але, як говорив один класик: «В жизни всегда есть место подвигам!»
Він, правда, дуже погано жив та погано життя закінчив, незважаючи на надану можливість жити в «Золотій клітині»…

P.S. В мне на подвірʼї зацвів абрикос та слива…
В Китай ну зовсім не тягне…
Востаннє редагувалось akurt в Вів 17 лют, 2026 14:04, всього редагувалось 2 разів.
Вів 17 лют, 2026 14:02

ССАБ

ССАБ

  Bolt написав:Чувак до успіху йде, скирдуючи по 3-4 кує /міс Доставка На оренді кімнати економить 1, 5кує/міс. Машина обладнана екофлоу з електро плиткою та мініхолодосом.
https://youtu.be/HOiXO0q0c-g?si=PSwogGLshJDhlljO

Свідок секти Алекса Брєжнєва
Вів 17 лют, 2026 14:05

  TUR написав:
  Vadim_ написав:
  TUR написав:Vadim_
так засада то в чём? Большинству граждан других стран виза в Китай не нужна. Для наших - тоже не нужна если находиться до 10 дней и с умом составить маршрут

засада в том что визу надо оформлять в третьей стране, лично, а это туда назад без конкретики сроков и расходы Вы представляете?

на десять дней за тридевять земель? , за 10 лет в гости на Родину очень мало :( ...
https://ua.china-embassy.gov.cn/rus/lsf ... 653990.htm

Я все это знаю. И визу не обязательно лично оформлять... Но лично проще. Оформляется она за 3-5дней. Просто раньше на эти дни приехать надо

тоесть , поехать в Польшу на неделю?
я не раз бывал в консульстве в Киеве , сам не сам -гроші.
Я без претензий к Вам
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 14:35

  akurt написав:Але, як говорив один класик: «В жизни всегда есть место подвигам!»

..., но лучше держаться подальше от этого места 😁
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 14:37

  Сибарит написав:
  akurt написав:Але, як говорив один класик: «В жизни всегда есть место подвигам!»

..., но лучше держаться подальше от этого места 😁

Мене сьогодні - Масляна - приємно здивували дві речі:
- реально почали квітнути абрикоси та слива;
- бажання панів відвідати Китай.

Свято є - його не може не бути!
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 14:44

  akurt написав:
  Сибарит написав:
  akurt написав:Але, як говорив один класик: «В жизни всегда есть место подвигам!»

..., но лучше держаться подальше от этого места 😁

Мене сьогодні - Масляна - приємно здивували дві речі:
- реально почали квітнути абрикоси та слива;
- бажання панів відвідати Китай.

Свято є - його не може не бути!

какой вы не внимательный или ши не научили ещё , там же написано - пані

п.с. согласен , весеннее цветение єто шо то , нажаль не всегда заканчивается плодами
