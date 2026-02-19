ні джон хуа мінбайла?
Парагвай-Парагвай, кого хочеш вибирай
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
(Продовження. Початок був вчора: наші люди взяли в іпотеку приватний будинок неподалік від великого міста Calgary (провінція Alberta)).
Що ж воно по грошах?
Нагадаю: нижче фігурують цифри в канадських доларах. 1 USD $=1,37 CAD $.
Звіт без редагування.
«…ми купили 3-bedroom дуплекс 2023 року в Честермірі (біля Калгарі) за $530 000.
Живемо в Канаді ~3 роки, у 2025 отримали PR, і одразу вписались у моргедж 😅🤪
Ось наші обовʼязкові щомісячні витрати:
$2454 моргедж
Платимо бі-віклі по $1227.
~$210 property tax
У Честермірі трохи нижчий, ніж у Калгарі.
Аналогічний дуплекс у Калгарі було б приблизно $290.
$168 страховка
Через Co-operators (там же застраховані авто).
~$230 електрика
~$100 газ
~$140 вода + сміття
Разом виходить приблизно $3300/місяць, без інтернету.
І це той момент, коли ти дивишся на цифру і думаєш: «Ну… зате своє.” 😅
Мало? Багато?
Цікаво порівняти з вашими платежами»
Кінець цитат від пані по імені Анастасія.
