Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 лют, 2026 11:39
Water написав: Vadim_ написав:
там же написано - пані
А ти так і будеш за пані питать? Хай зайде на цей форум, чітко задасть питання, ми не кусаємось.
ні джон хуа мінбайла?
вона по українські не балакаэ и английски
Vadim_
Повідомлень: 4730
З нами з: 23.05.14
Подякував: 649 раз.
Подякували: 532 раз.
Додано: Сер 18 лют, 2026 19:19
Парагвай-Парагвай, кого хочеш вибирай
flyman
Повідомлень: 42361
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 2876 раз.
Додано: Сер 18 лют, 2026 20:42
Vadim_ написав: Water написав: Vadim_ написав:
там же написано - пані
А ти так і будеш за пані питать? Хай зайде на цей форум, чітко задасть питання, ми не кусаємось.
ні джон хуа мінбайла?
вона по українські не балакаэ и английски
А ти тіпа будеш перекладать?
我不在乎。我们会教你的。
Water
Повідомлень: 3916
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 262 раз.
Додано: Сер 18 лют, 2026 21:07
Water написав:
我不在乎。我们会教你的。
Вадік на пляшці саке схожі написи бачив.
Hotab
Форумчанин року
Повідомлень: 17867
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2572 раз.
Додано: Сер 18 лют, 2026 21:14
Hotab написав: Water написав:
我不在乎。我们会教你的。
Вадік на пляшці саке схожі написи бачив.
Тільки не саке, а Baijiu, але дуже схоже на наш самогон, бо вже дружина різко стала китаянкою, та 10 років мріє на китайщину задешево звалить.
UPD: Ще схоже їх дві, і всі 10 років українською або англійською- ні.
Water
Повідомлень: 3916
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 262 раз.
Додано: Чет 19 лют, 2026 10:46
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
(Продовження. Початок був вчора: наші люди взяли в іпотеку приватний будинок неподалік від великого міста Calgary (провінція Alberta)).
Що ж воно по грошах?
Нагадаю: нижче фігурують цифри в канадських доларах. 1 USD $=1,37 CAD $.
Звіт без редагування.
«…ми купили 3-bedroom дуплекс 2023 року в Честермірі (біля Калгарі) за $530 000.
Живемо в Канаді ~3 роки, у 2025 отримали PR, і одразу вписались у моргедж 😅🤪
Ось наші обовʼязкові щомісячні витрати:
$2454 моргедж
Платимо бі-віклі по $1227.
~$210 property tax
У Честермірі трохи нижчий, ніж у Калгарі.
Аналогічний дуплекс у Калгарі було б приблизно $290.
$168 страховка
Через Co-operators (там же застраховані авто).
~$230 електрика
~$100 газ
~$140 вода + сміття
Разом виходить приблизно $3300/місяць, без інтернету.
І це той момент, коли ти дивишся на цифру і думаєш: «Ну… зате своє.” 😅
Мало? Багато?
Цікаво порівняти з вашими платежами»
Кінець цитат від пані по імені Анастасія.
P.S. Цікава альтернатива. Львів. ОТГ Сокільники. (Територія громади, яка не увійшла в кордони Львова). В основному: приватні будинки. Новий приватний будинок в 2 поверхи, 180 кв.м., ділянка землі 5 соток. Нова будова. В Відні продається за 300 000 USD$. «ЛЛЛ» дуже гарна: на іншому боці вулиці «Стрийська» - стадіон Арена-Львів. Взагалі 2 хвилини від великого ТЦ «Victoria Gardens”.
Виходить, що ціни співрозмірні з канадськими.
akurt
Повідомлень: 11829
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4175 раз.
Подякували: 1538 раз.
Додано: Чет 19 лют, 2026 12:24
akurt написав:Еміграція, заробітчанство
News from Canada
(Продовження. Початок був вчора: наші люди взяли в іпотеку приватний будинок
неподалік від великого міста Calgary (провінція Alberta)).
Що ж воно по грошах?
Нагадаю: нижче фігурують цифри в канадських доларах. 1 USD $=1,37 CAD $.
Звіт без редагування.
«…ми купили 3-bedroom дуплекс 2023 року в Честермірі (біля Калгарі) за $530 000.
Живемо в Канаді ~3 роки, у 2025 отримали PR, і одразу вписались у моргедж 😅🤪
Ось наші обовʼязкові щомісячні витрати:
$2454 моргедж
Платимо бі-віклі по $1227.
~$210 property tax
У Честермірі трохи нижчий, ніж у Калгарі.
Аналогічний дуплекс у Калгарі було б приблизно $290.
$168 страховка
Через Co-operators (там же застраховані авто).
~$230 електрика
~$100 газ
~$140 вода + сміття
Разом виходить приблизно $3300/місяць, без інтернету.
І це той момент, коли ти дивишся на цифру і думаєш: «Ну… зате своє.”
😅
Мало? Багато?
Цікаво порівняти з вашими платежами»
Кінець цитат від пані по імені Анастасія.
P.S. Цікава альтернатива. Львів. ОТГ Сокільники. (Територія громади, яка не увійшла в кордони Львова). В основному: приватні будинки. Новий приватний будинок в 2 поверхи, 180 кв.м., ділянка землі 5 соток. Нова будова. В Відні продається за 300 000 USD$. «ЛЛЛ» дуже гарна: на іншому боці вулиці «Стрийська» - стадіон Арена-Львів. Взагалі 2 хвилини від великого ТЦ «Victoria Gardens”.Виходить, що ціни співрозмірні
з канадськими.
ипотека и своё,как говорят в Одессе это две большие разницы.
дома бывают построены по разному и из разных материалов , в Канаде может быть стены из QSB , на фасаде пластиковый сайдинг а во Львове может из керамического кирпича и фасад из клинкерного кирпича
Vadim_
Повідомлень: 4730
З нами з: 23.05.14
Подякував: 649 раз.
Подякували: 532 раз.
