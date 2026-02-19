Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
News from Canada (Продовження. Початок був вчора: наші люди взяли в іпотеку приватний будинок неподалік від великого міста Calgary (провінція Alberta)).
Що ж воно по грошах? Нагадаю: нижче фігурують цифри в канадських доларах. 1 USD $=1,37 CAD $. Звіт без редагування.
«…ми купили 3-bedroom дуплекс 2023 року в Честермірі (біля Калгарі) за $530 000. Живемо в Канаді ~3 роки, у 2025 отримали PR, і одразу вписались у моргедж 😅🤪 Ось наші обовʼязкові щомісячні витрати: $2454 моргедж Платимо бі-віклі по $1227. ~$210 property tax У Честермірі трохи нижчий, ніж у Калгарі. Аналогічний дуплекс у Калгарі було б приблизно $290. $168 страховка Через Co-operators (там же застраховані авто). ~$230 електрика ~$100 газ ~$140 вода + сміття Разом виходить приблизно $3300/місяць, без інтернету. І це той момент, коли ти дивишся на цифру і думаєш: «Ну… зате своє.” 😅
Мало? Багато? Цікаво порівняти з вашими платежами»
Кінець цитат від пані по імені Анастасія.
P.S. Цікава альтернатива. Львів. ОТГ Сокільники. (Територія громади, яка не увійшла в кордони Львова). В основному: приватні будинки. Новий приватний будинок в 2 поверхи, 180 кв.м., ділянка землі 5 соток. Нова будова. В Відні продається за 300 000 USD$. «ЛЛЛ» дуже гарна: на іншому боці вулиці «Стрийська» - стадіон Арена-Львів. Взагалі 2 хвилини від великого ТЦ «Victoria Gardens”. Виходить, що ціни співрозмірні з канадськими.
ипотека и своё,как говорят в Одессе это две большие разницы.
дома бывают построены по разному и из разных материалов , в Канаде может быть стены из QSB , на фасаде пластиковый сайдинг а во Львове может из керамического кирпича и фасад из клинкерного кирпича
mazurkevych написав:Виходить, що у Львові ціни неадекватні.
Впринципі, по всьому світу є імперична формула, де "one bedroom flat" коштує умовних 10 річних зарплат, а оренда 5% в рік від вартості. Коли зарплати у Львові зрівняються з канадськими - тоді буде сенс порівнювати.
Цікава перевірка. На днях було оприлюднено мапу Європи із даними про середню зарплатню в країнах Європи: - Польщя - 21 500 євро в рік; - Румунія - 21 100 євро на рік; - Німеччина - 53 800 євро в рік; - Франція - 43 800 євро на рік; - Іспанія - 33 700 євро на рік. Візьму цифри для Франції: за 10 років маємо 438 000 євро. Хм... дійсно можна купити непогану квартиру у великому місті або дуже дуже гарну приватну оселю в приміському регіоні.