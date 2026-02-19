RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 11:39

  Water написав:
  Vadim_ написав:там же написано - пані

А ти так і будеш за пані питать? Хай зайде на цей форум, чітко задасть питання, ми не кусаємось.

ні джон хуа мінбайла?
вона по українські не балакаэ и английски
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:19

Парагвай-Парагвай, кого хочеш вибирай

Парагвай-Парагвай, кого хочеш вибирай
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 20:42

  Vadim_ написав:
  Water написав:
  Vadim_ написав:там же написано - пані

А ти так і будеш за пані питать? Хай зайде на цей форум, чітко задасть питання, ми не кусаємось.

ні джон хуа мінбайла?
вона по українські не балакаэ и английски

А ти тіпа будеш перекладать? :lol:
我不在乎。我们会教你的。
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 21:07

  Water написав:我不在乎。我们会教你的。

Вадік на пляшці саке схожі написи бачив.
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 21:14

  Hotab написав:
  Water написав:我不在乎。我们会教你的。

Вадік на пляшці саке схожі написи бачив.

Тільки не саке, а Baijiu, але дуже схоже на наш самогон, бо вже дружина різко стала китаянкою, та 10 років мріє на китайщину задешево звалить.
UPD: Ще схоже їх дві, і всі 10 років українською або англійською- ні.
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 10:46

Еміграція, заробітчанство

News from Canada
(Продовження. Початок був вчора: наші люди взяли в іпотеку приватний будинок неподалік від великого міста Calgary (провінція Alberta)).

Що ж воно по грошах?
Нагадаю: нижче фігурують цифри в канадських доларах. 1 USD $=1,37 CAD $.
Звіт без редагування.

«…ми купили 3-bedroom дуплекс 2023 року в Честермірі (біля Калгарі) за $530 000.
Живемо в Канаді ~3 роки, у 2025 отримали PR, і одразу вписались у моргедж 😅🤪
Ось наші обовʼязкові щомісячні витрати:
$2454 моргедж
Платимо бі-віклі по $1227.
~$210 property tax
У Честермірі трохи нижчий, ніж у Калгарі.
Аналогічний дуплекс у Калгарі було б приблизно $290.
$168 страховка
Через Co-operators (там же застраховані авто).
~$230 електрика
~$100 газ
~$140 вода + сміття
Разом виходить приблизно $3300/місяць, без інтернету.
І це той момент, коли ти дивишся на цифру і думаєш: «Ну… зате своє.” 😅

Мало? Багато?
Цікаво порівняти з вашими платежами»

Кінець цитат від пані по імені Анастасія.

P.S. Цікава альтернатива. Львів. ОТГ Сокільники. (Територія громади, яка не увійшла в кордони Львова). В основному: приватні будинки. Новий приватний будинок в 2 поверхи, 180 кв.м., ділянка землі 5 соток. Нова будова. В Відні продається за 300 000 USD$. «ЛЛЛ» дуже гарна: на іншому боці вулиці «Стрийська» - стадіон Арена-Львів. Взагалі 2 хвилини від великого ТЦ «Victoria Gardens”.
Виходить, що ціни співрозмірні з канадськими.
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 12:24

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Canada
(Продовження. Початок був вчора: наші люди взяли в іпотеку приватний будинок неподалік від великого міста Calgary (провінція Alberta)).

Що ж воно по грошах?
Нагадаю: нижче фігурують цифри в канадських доларах. 1 USD $=1,37 CAD $.
Звіт без редагування.

«…ми купили 3-bedroom дуплекс 2023 року в Честермірі (біля Калгарі) за $530 000.
Живемо в Канаді ~3 роки, у 2025 отримали PR, і одразу вписались у моргедж 😅🤪
Ось наші обовʼязкові щомісячні витрати:
$2454 моргедж
Платимо бі-віклі по $1227.
~$210 property tax
У Честермірі трохи нижчий, ніж у Калгарі.
Аналогічний дуплекс у Калгарі було б приблизно $290.
$168 страховка
Через Co-operators (там же застраховані авто).
~$230 електрика
~$100 газ
~$140 вода + сміття
Разом виходить приблизно $3300/місяць, без інтернету.
І це той момент, коли ти дивишся на цифру і думаєш: «Ну… зате своє.” 😅

Мало? Багато?
Цікаво порівняти з вашими платежами»

Кінець цитат від пані по імені Анастасія.

P.S. Цікава альтернатива. Львів. ОТГ Сокільники. (Територія громади, яка не увійшла в кордони Львова). В основному: приватні будинки. Новий приватний будинок в 2 поверхи, 180 кв.м., ділянка землі 5 соток. Нова будова. В Відні продається за 300 000 USD$. «ЛЛЛ» дуже гарна: на іншому боці вулиці «Стрийська» - стадіон Арена-Львів. Взагалі 2 хвилини від великого ТЦ «Victoria Gardens”.
Виходить, що ціни співрозмірні з канадськими.

ипотека и своё,как говорят в Одессе это две большие разницы.

дома бывают построены по разному и из разных материалов , в Канаде может быть стены из QSB , на фасаде пластиковый сайдинг а во Львове может из керамического кирпича и фасад из клинкерного кирпича
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 14:23

Re: Еміграція, заробітчанство

Виходить, що у Львові ціни неадекватні.

Впринципі, по всьому світу є імперична формула, де "one bedroom flat" коштує умовних 10 річних зарплат, а оренда 5% в рік від вартості.

Коли зарплати у Львові зрівняються з канадськими - тоді буде сенс порівнювати.
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 14:25

  Vadim_ написав:ипотека и своё,как говорят в Одессе это две большие разницы.

Це вірно. Ще є одна різниця: за будинок в передмісті Львова треба викласти ГОТІВКОЮ 300 000+ доларів США.
За будинок в передмісті Калгарі - треба викласти менше 30 000 доларів США.
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 14:33

  mazurkevych написав:Виходить, що у Львові ціни неадекватні.

Впринципі, по всьому світу є імперична формула, де "one bedroom flat" коштує умовних 10 річних зарплат, а оренда 5% в рік від вартості.
Коли зарплати у Львові зрівняються з канадськими - тоді буде сенс порівнювати.

Хм... а цікаво порахувати.
1. Середня зарплатня в Україні станом на 2026 рік складає 27 500 гривень.
https://nfront.org.ua/serednya-zarplata ... /#:~:text=На%20початку%202026%20року%2C%20за,враховує%20понад%20180%20тисяч%20оголошень.
2. Тоді 10 річних зарплат буде дорівнювати 27500х12х10=3 300 000 гривень.
3. Це приблизно 3 300 000/43=76 750 доларів США.
Саме цікаве, що саме таку ціну на 1 к квартиру у Львові надає сьогодні сайт "Львів-місто натхнення":
https://lviv1256.com/news/vtorynnyj-ryn ... BiUn_PZUYQ


Цікава перевірка.
На днях було оприлюднено мапу Європи із даними про середню зарплатню в країнах Європи:
- Польщя - 21 500 євро в рік;
- Румунія - 21 100 євро на рік;
- Німеччина - 53 800 євро в рік;
- Франція - 43 800 євро на рік;
- Іспанія - 33 700 євро на рік.
Візьму цифри для Франції: за 10 років маємо 438 000 євро.
Хм... дійсно можна купити непогану квартиру у великому місті або дуже дуже гарну приватну оселю в приміському регіоні.

Або навіть дві чи три...
