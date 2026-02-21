RSS
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 15:42

  akurt написав:
  Vadim_ написав:ипотека и своё,как говорят в Одессе это две большие разницы.

Це вірно. Ще є одна різниця: за будинок в передмісті Львова треба викласти ГОТІВКОЮ 300 000+ доларів США.
За будинок в передмісті Калгарі - треба викласти менше 30 000 доларів США.

«…ми купили 3-bedroom дуплекс 2023 року в Честермірі (біля Калгарі) за $530 000.
Живемо в Канаді ~3 роки, у 2025 отримали PR, і одразу вписались у моргедж 😅🤪


я вас за язык не тягнув
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 16:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:В Панаме Вы можете открыть депозит на 2(или 3?) года


а на Європейському континенті не має гарних пропозицій
Панама...
ви в своєму розумі?

пс. як успіхи з контролем ваги?
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 17:03

:!:
  Vadim_ написав:
  akurt написав:
  Vadim_ написав:ипотека и своё,как говорят в Одессе это две большие разницы.

Це вірно. Ще є одна різниця: за будинок в передмісті Львова треба викласти ГОТІВКОЮ 300 000+ доларів США.
За будинок в передмісті Калгарі - треба викласти менше 30 000 доларів США.

«…ми купили 3-bedroom дуплекс 2023 року в Честермірі (біля Калгарі) за $530 000.
Живемо в Канаді ~3 роки, у 2025 отримали PR, і одразу вписались у моргедж 😅🤪


я вас за язык не тягнув


Не кажіть ніхто Вадіку різницю між хатами в містах США, і Дніпром куди скоро прилетить перша fpv на оптиці. І ми почуємо багато стогону яке несправедливе життя і хата , в яку вклав все , раптом:
1. Перестала бути безпечним місцем
2. Стала коштувати /5.
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 17:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Виходить, що ціни співрозмірні з канадськими.


Вибачте, але в Калгарі 8 місяців зима,
взагалі не розумію, тих, хто емігрує до Канади :shock:

розумію, коли в Каліфорнію
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 17:28

  prodigy написав:
  akurt написав:Виходить, що ціни співрозмірні з канадськими.


Вибачте, але в Калгарі 8 місяців зима,
взагалі не розумію, тих, хто емігрує до Канади :shock:

розумію, коли в Каліфорнію

Местные говорят, что жизнь в Калифорнии очень плохо влияет на зрение.
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 17:39

  Сибарит написав:
  prodigy написав:
  akurt написав:Виходить, що ціни співрозмірні з канадськими.


Вибачте, але в Калгарі 8 місяців зима,
взагалі не розумію, тих, хто емігрує до Канади :shock:

розумію, коли в Каліфорнію

Местные говорят, что жизнь в Калифорнии очень плохо влияет на зрение.


в який частині штату, від півдня до півночі майже 1600км
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 17:45

  prodigy написав:
  Сибарит написав:
  prodigy написав:
Вибачте, але в Калгарі 8 місяців зима,
взагалі не розумію, тих, хто емігрує до Канади :shock:

розумію, коли в Каліфорнію

Местные говорят, что жизнь в Калифорнии очень плохо влияет на зрение.


в який частині штату, від півдня до півночі майже 1600км

По всему побережью
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 21:08

  prodigy написав:
  akurt написав:Виходить, що ціни співрозмірні з канадськими.

Вибачте, але в Калгарі 8 місяців зима,
взагалі не розумію, тих, хто емігрує до Канади :shock:
розумію, коли в Каліфорнію

Ну правда, так і є. Але якось же живуть 42 000 000+ населення.
Мені в 2023 році - червень був - прямо повезло: я був саме в Калгарі 2 тижня, дуже багато мандрував (авто SUV напрокат по 26$ за добу) і в горах, і в безкрайніх ланах, де фермерам свого часу роздавали гектари землі по 1$ за гектар, то погода була відмінна і навіть спекотна: з кондиціонером в авто їздив.
Мої приятелі наслухалися від мене чудових розповідей про гори та національні парки - та приїхали через тиждень після мене (десь 20 червня), то попали на холоди суттєві та зливи.
А так да: в тій же провінції - це Альберта - мешкає родина племінниці то там зараз МІНУС 21 (!).
Ну що ж: кожен собі клімат в наші буремні часи обирає сам.

В Каліфорнії зараз в гостях у дочки приятелі: вчора в Сан Францисько було всього +3.
От і вгадай, де краще жити…
akurt
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 21:34

Слухайте, ну є ж вже одна гілка, яку неможливо читати, бо там або срач між двома-трьома учасниками, або театр одного актора. Може підете туди стосунки з'ясовувати замість щоб весь форум на кубло перетворювати?
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 22:06

дядько просік ще раніше за rjkz

вумний дядько просік ще раніше за rjkz
