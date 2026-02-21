|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 лют, 2026 15:42
akurt написав: Vadim_ написав:
ипотека и своё,как говорят в Одессе это две большие разницы.
Це вірно. Ще є одна різниця: за будинок в передмісті Львова треба викласти ГОТІВКОЮ 300 000+ доларів США.За будинок в передмісті Калгарі - треба викласти менше 30 000 доларів США.
«…ми купили 3-bedroom дуплекс 2023 року в Честермірі (біля Калгарі) за $530 000.
Живемо в Канаді ~3 роки, у 2025 отримали PR, і одразу вписались у моргедж 😅🤪
я вас за язык не тягнув
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4744
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 649 раз.
- Подякували: 532 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 19 лют, 2026 16:48
rjkz написав:
В Панаме Вы можете открыть депозит на 2(или 3?) года
а на Європейському континенті не має гарних пропозицій
Панама...
ви в своєму розумі?
пс. як успіхи з контролем ваги?
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13239
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3396 раз.
- Подякували: 3364 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Чет 19 лют, 2026 17:03
Vadim_ написав: akurt написав: Vadim_ написав:
ипотека и своё,как говорят в Одессе это две большие разницы.
Це вірно. Ще є одна різниця: за будинок в передмісті Львова треба викласти ГОТІВКОЮ 300 000+ доларів США.За будинок в передмісті Калгарі - треба викласти менше 30 000 доларів США.
«…ми купили 3-bedroom дуплекс 2023 року в Честермірі (біля Калгарі) за $530 000.
Живемо в Канаді ~3 роки, у 2025 отримали PR, і одразу вписались у моргедж 😅🤪
я вас за язык не тягнув
Не кажіть ніхто Вадіку різницю між хатами в містах США, і Дніпром куди скоро прилетить перша fpv на оптиці. І ми почуємо багато стогону яке несправедливе життя і хата , в яку вклав все , раптом:
1. Перестала бути безпечним місцем
2. Стала коштувати /5.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17890
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2575 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Чет 19 лют, 2026 17:18
akurt написав:
Виходить, що ціни співрозмірні з канадськими.
Вибачте, але в Калгарі 8 місяців зима,
взагалі не розумію, тих, хто емігрує до Канади
розумію, коли в Каліфорнію
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13239
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3396 раз.
- Подякували: 3364 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Чет 19 лют, 2026 17:28
prodigy написав: akurt написав:
Виходить, що ціни співрозмірні з канадськими.
Вибачте, але в Калгарі 8 місяців зима,
взагалі не розумію, тих, хто емігрує до Канади
розумію, коли в Каліфорнію
Местные говорят, что жизнь в Калифорнии очень плохо влияет на зрение.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9317
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6514 раз.
- Подякували: 21734 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
84
38
2
Додано: Чет 19 лют, 2026 17:39
Сибарит написав: prodigy написав: akurt написав:
Виходить, що ціни співрозмірні з канадськими.
Вибачте, але в Калгарі 8 місяців зима,
взагалі не розумію, тих, хто емігрує до Канади
розумію, коли в Каліфорнію
Местные говорят, что жизнь в Калифорнии очень плохо влияет на зрение.
в який частині штату, від півдня до півночі майже 1600км
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13239
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3396 раз.
- Подякували: 3364 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Чет 19 лют, 2026 17:45
prodigy написав: Сибарит написав: prodigy написав:
Вибачте, але в Калгарі 8 місяців зима,
взагалі не розумію, тих, хто емігрує до Канади
розумію, коли в Каліфорнію
Местные говорят, что жизнь в Калифорнии очень плохо влияет на зрение.
в який частині штату, від півдня до півночі майже 1600км
По всему побережью
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9317
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6514 раз.
- Подякували: 21734 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
84
38
2
Додано: Чет 19 лют, 2026 21:08
prodigy написав: akurt написав:
Виходить, що ціни співрозмірні з канадськими.
Вибачте, але в Калгарі 8 місяців зима,
взагалі не розумію, тих, хто емігрує до Канади
розумію, коли в Каліфорнію
Ну правда, так і є. Але якось же живуть 42 000 000+ населення.
Мені в 2023 році - червень був - прямо повезло: я був саме в Калгарі 2 тижня, дуже багато мандрував (авто SUV напрокат по 26$ за добу) і в горах, і в безкрайніх ланах, де фермерам свого часу роздавали гектари землі по 1$ за гектар, то погода була відмінна і навіть спекотна: з кондиціонером в авто їздив.
Мої приятелі наслухалися від мене чудових розповідей про гори та національні парки - та приїхали через тиждень після мене (десь 20 червня), то попали на холоди суттєві та зливи.
А так да: в тій же провінції - це Альберта - мешкає родина племінниці то там зараз МІНУС 21 (!).
Ну що ж: кожен собі клімат в наші буремні часи обирає сам.
В Каліфорнії зараз в гостях у дочки приятелі: вчора в Сан Францисько було всього +3.
От і вгадай, де краще жити…
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 20 лют, 2026 01:06, всього редагувалось 2 разів.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11840
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4182 раз.
- Подякували: 1541 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
7
Додано: Чет 19 лют, 2026 21:34
Слухайте, ну є ж вже одна гілка, яку неможливо читати, бо там або срач між двома-трьома учасниками, або театр одного актора. Може підете туди стосунки з'ясовувати замість щоб весь форум на кубло перетворювати?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3629
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 655 раз.
- Подякували: 540 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
Додано: Чет 19 лют, 2026 22:06
вумний дядько просік ще раніше за rjkz
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42372
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1629 раз.
- Подякували: 2877 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|