Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 лют, 2026 15:42
akurt написав: Vadim_ написав:
ипотека и своё,как говорят в Одессе это две большие разницы.
Це вірно. Ще є одна різниця: за будинок в передмісті Львова треба викласти ГОТІВКОЮ 300 000+ доларів США.За будинок в передмісті Калгарі - треба викласти менше 30 000 доларів США.
«…ми купили 3-bedroom дуплекс 2023 року в Честермірі (біля Калгарі) за $530 000.
Живемо в Канаді ~3 роки, у 2025 отримали PR, і одразу вписались у моргедж 😅🤪
я вас за язык не тягнув
Додано: Чет 19 лют, 2026 16:48
rjkz написав:
В Панаме Вы можете открыть депозит на 2(или 3?) года
а на Європейському континенті не має гарних пропозицій
Панама, бл*ть
ви в своєму розумі?
пс. товстун, як успіхи з контролем ваги?
Додано: Чет 19 лют, 2026 17:03
Vadim_ написав: akurt написав: Vadim_ написав:
ипотека и своё,как говорят в Одессе это две большие разницы.
Це вірно. Ще є одна різниця: за будинок в передмісті Львова треба викласти ГОТІВКОЮ 300 000+ доларів США.За будинок в передмісті Калгарі - треба викласти менше 30 000 доларів США.
«…ми купили 3-bedroom дуплекс 2023 року в Честермірі (біля Калгарі) за $530 000.
Живемо в Канаді ~3 роки, у 2025 отримали PR, і одразу вписались у моргедж 😅🤪
я вас за язык не тягнув
Не кажіть ніхто Вадіку різницю між хатами в містах США, і Дніпром куди скоро прилетить перша fpv на оптиці. І ми почуємо багато стогону яке несправедливе життя і хата , в яку вклав все , раптом:
1. Перестала бути безпечним місцем
2. Стала коштувати /5.
Але ж дивитись в завтра можуть не тільки лиш всі. Особливо коли по жилам так приємно тече шмурдячок з підвалу і здається ця насолода нічого не роблення лиш бухання буде тривати вічно
Додано: Чет 19 лют, 2026 17:07
Hotab написав:
:!:
Vadim_ написав: akurt написав:
Це вірно. Ще є одна різниця: за будинок в передмісті Львова треба викласти ГОТІВКОЮ 300 000+ доларів США.За будинок в передмісті Калгарі - треба викласти менше 30 000 доларів США.
«…ми купили 3-bedroom дуплекс 2023 року в Честермірі (біля Калгарі) за $530 000.
Живемо в Канаді ~3 роки, у 2025 отримали PR, і одразу вписались у моргедж 😅🤪
я вас за язык не тягнув
Не кажіть ніхто Вадіку різницю між хатами в містах США, і Дніпром куди скоро прилетить перша fpv на оптиці. І ми почуємо багато стогону яке несправедливе життя і хата , в яку вклав все , раптом:
1. Перестала бути безпечним місцем
2. Стала коштувати /5.
Але ж дивитись в завтра можуть не тільки лиш всі. Особливо коли по жилам так приємно тече шмурдячок з підвалу і здається ця насолода нічого не роблення лиш бухання буде тривати вічно
на городі бузина а у Києві дядько(с)
Додано: Чет 19 лют, 2026 17:18
akurt написав:
Виходить, що ціни співрозмірні з канадськими.
Вибачте, але в Калгарі 8 місяців зима,
взагалі не розумію, тих, хто емігрує до Канади
розумію, коли в Каліфорнію
Додано: Чет 19 лют, 2026 17:28
prodigy написав: akurt написав:
Виходить, що ціни співрозмірні з канадськими.
Вибачте, але в Калгарі 8 місяців зима,
взагалі не розумію, тих, хто емігрує до Канади
розумію, коли в Каліфорнію
Местные говорят, что жизнь в Калифорнии очень плохо влияет на зрение.
Додано: Чет 19 лют, 2026 17:39
Сибарит написав: prodigy написав: akurt написав:
Виходить, що ціни співрозмірні з канадськими.
Вибачте, але в Калгарі 8 місяців зима,
взагалі не розумію, тих, хто емігрує до Канади
розумію, коли в Каліфорнію
Местные говорят, что жизнь в Калифорнии очень плохо влияет на зрение.
в який частині штату, від півдня до півночі майже 1600км
