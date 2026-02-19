Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3179318031813182 Додано: Чет 19 лют, 2026 15:42 akurt написав: Vadim_ написав: ипотека и своё,как говорят в Одессе это две большие разницы.

ипотека и своё,как говорят в Одессе это две большие разницы.

Це вірно. Ще є одна різниця: за будинок в передмісті Львова треба викласти ГОТІВКОЮ 300 000+ доларів США.

За будинок в передмісті Калгарі - треба викласти менше 30 000 доларів США. Це вірно. Ще є одна різниця: за будинок в передмісті Львова треба викласти ГОТІВКОЮ 300 000+ доларів США.

«…ми купили 3-bedroom дуплекс 2023 року в Честермірі (біля Калгарі) за $530 000.

Живемо в Канаді ~3 роки, у 2025 отримали PR, і одразу вписались у моргедж 😅🤪





я вас за язык не тягнув «…ми купили 3-bedroom дуплекс 2023 року в Честермірі (біля Калгарі) заЖивемо в Канаді ~3 роки, у 2025 отримали PR, і одразу вписались у моргедж 😅🤪я вас за язык не тягнув Vadim_ Повідомлень: 4734 З нами з: 23.05.14 Подякував: 649 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лют, 2026 16:48 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: В Панаме Вы можете открыть депозит на 2(или 3?) года В Панаме Вы можете открыть депозит на 2(или 3?) года



а на Європейському континенті не має гарних пропозицій

Панама, бл*ть

ви в своєму розумі?



пс. товстун, як успіхи з контролем ваги? а на Європейському континенті не має гарних пропозиційПанама, бл*тьви в своєму розумі?пс. товстун, як успіхи з контролем ваги? prodigy Повідомлень: 13228 З нами з: 03.12.13 Подякував: 3394 раз. Подякували: 3360 раз. Профіль 1 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лют, 2026 17:03 Vadim_ написав: akurt написав: Vadim_ написав: ипотека и своё,как говорят в Одессе это две большие разницы.

ипотека и своё,как говорят в Одессе это две большие разницы.

Це вірно. Ще є одна різниця: за будинок в передмісті Львова треба викласти ГОТІВКОЮ 300 000+ доларів США.

За будинок в передмісті Калгарі - треба викласти менше 30 000 доларів США. Це вірно. Ще є одна різниця: за будинок в передмісті Львова треба викласти ГОТІВКОЮ 300 000+ доларів США.

«…ми купили 3-bedroom дуплекс 2023 року в Честермірі (біля Калгарі) за $530 000.

Живемо в Канаді ~3 роки, у 2025 отримали PR, і одразу вписались у моргедж 😅🤪





я вас за язык не тягнув «…ми купили 3-bedroom дуплекс 2023 року в Честермірі (біля Калгарі) заЖивемо в Канаді ~3 роки, у 2025 отримали PR, і одразу вписались у моргедж 😅🤪я вас за язык не тягнув



Не кажіть ніхто Вадіку різницю між хатами в містах США, і Дніпром куди скоро прилетить перша fpv на оптиці. І ми почуємо багато стогону яке несправедливе життя і хата , в яку вклав все , раптом:

1. Перестала бути безпечним місцем

2. Стала коштувати /5.



Але ж дивитись в завтра можуть не тільки лиш всі. Особливо коли по жилам так приємно тече шмурдячок з підвалу і здається ця насолода нічого не роблення лиш бухання буде тривати вічно Не кажіть ніхто Вадіку різницю між хатами в містах США, і Дніпром куди скоро прилетить перша fpv на оптиці. І ми почуємо багато стогону яке несправедливе життя і хата , в яку вклав все , раптом:1. Перестала бути безпечним місцем2. Стала коштувати /5.Але ж дивитись в завтра можуть не тільки лиш всі. Особливо коли по жилам так приємно тече шмурдячок з підвалу і здається ця насолода нічого не роблення лиш бухання буде тривати вічно Hotab Форумчанин року Повідомлень: 17871 З нами з: 15.02.09 Подякував: 405 раз. Подякували: 2572 раз. Профіль 6 7 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лют, 2026 17:07 Hotab написав: :!: Vadim_ написав: akurt написав: Це вірно. Ще є одна різниця: за будинок в передмісті Львова треба викласти ГОТІВКОЮ 300 000+ доларів США.

За будинок в передмісті Калгарі - треба викласти менше 30 000 доларів США. Це вірно. Ще є одна різниця: за будинок в передмісті Львова треба викласти ГОТІВКОЮ 300 000+ доларів США.

«…ми купили 3-bedroom дуплекс 2023 року в Честермірі (біля Калгарі) за $530 000.

Живемо в Канаді ~3 роки, у 2025 отримали PR, і одразу вписались у моргедж 😅🤪





я вас за язык не тягнув «…ми купили 3-bedroom дуплекс 2023 року в Честермірі (біля Калгарі) заЖивемо в Канаді ~3 роки, у 2025 отримали PR, і одразу вписались у моргедж 😅🤪я вас за язык не тягнув



Не кажіть ніхто Вадіку різницю між хатами в містах США, і Дніпром куди скоро прилетить перша fpv на оптиці. І ми почуємо багато стогону яке несправедливе життя і хата , в яку вклав все , раптом:

1. Перестала бути безпечним місцем

2. Стала коштувати /5.



Але ж дивитись в завтра можуть не тільки лиш всі. Особливо коли по жилам так приємно тече шмурдячок з підвалу і здається ця насолода нічого не роблення лиш бухання буде тривати вічно :!:Не кажіть ніхто Вадіку різницю між хатами в містах США, і Дніпром куди скоро прилетить перша fpv на оптиці. І ми почуємо багато стогону яке несправедливе життя і хата , в яку вклав все , раптом:1. Перестала бути безпечним місцем2. Стала коштувати /5.Але ж дивитись в завтра можуть не тільки лиш всі. Особливо коли по жилам так приємно тече шмурдячок з підвалу і здається ця насолода нічого не роблення лиш бухання буде тривати вічно

на городі бузина а у Києві дядько(с) на городі бузина а у Києві дядько(с) Vadim_ Повідомлень: 4734 З нами з: 23.05.14 Подякував: 649 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лют, 2026 17:18 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Виходить, що ціни співрозмірні з канадськими. Виходить, що ціни співрозмірні з канадськими.



Вибачте, але в Калгарі 8 місяців зима,

взагалі не розумію, тих, хто емігрує до Канади



розумію, коли в Каліфорнію Вибачте, але в Калгарі 8 місяців зима,взагалі не розумію, тих, хто емігрує до Канадирозумію, коли в Каліфорнію prodigy Повідомлень: 13228 З нами з: 03.12.13 Подякував: 3394 раз. Подякували: 3360 раз. Профіль 1 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лют, 2026 17:28 prodigy написав: akurt написав: Виходить, що ціни співрозмірні з канадськими. Виходить, що ціни співрозмірні з канадськими.



Вибачте, але в Калгарі 8 місяців зима,

взагалі не розумію, тих, хто емігрує до Канади



розумію, коли в Каліфорнію Вибачте, але в Калгарі 8 місяців зима,взагалі не розумію, тих, хто емігрує до Канадирозумію, коли в Каліфорнію

Местные говорят, что жизнь в Калифорнии очень плохо влияет на зрение. Местные говорят, что жизнь в Калифорнии очень плохо влияет на зрение. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9312 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6511 раз. Подякували: 21731 раз. Профіль 135 84 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лют, 2026 17:39 Сибарит написав: prodigy написав: akurt написав: Виходить, що ціни співрозмірні з канадськими. Виходить, що ціни співрозмірні з канадськими.



Вибачте, але в Калгарі 8 місяців зима,

взагалі не розумію, тих, хто емігрує до Канади



розумію, коли в Каліфорнію Вибачте, але в Калгарі 8 місяців зима,взагалі не розумію, тих, хто емігрує до Канадирозумію, коли в Каліфорнію

Местные говорят, что жизнь в Калифорнии очень плохо влияет на зрение. Местные говорят, что жизнь в Калифорнии очень плохо влияет на зрение.



в який частині штату, від півдня до півночі майже 1600км в який частині штату, від півдня до півночі майже 1600км prodigy Повідомлень: 13228 З нами з: 03.12.13 Подякував: 3394 раз. Подякували: 3360 раз. Профіль 1 4 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3179318031813182 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор