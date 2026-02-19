RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3179318031813182
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 15:42

  akurt написав:
  Vadim_ написав:ипотека и своё,как говорят в Одессе это две большие разницы.

Це вірно. Ще є одна різниця: за будинок в передмісті Львова треба викласти ГОТІВКОЮ 300 000+ доларів США.
За будинок в передмісті Калгарі - треба викласти менше 30 000 доларів США.

«…ми купили 3-bedroom дуплекс 2023 року в Честермірі (біля Калгарі) за $530 000.
Живемо в Канаді ~3 роки, у 2025 отримали PR, і одразу вписались у моргедж 😅🤪


я вас за язык не тягнув
Vadim_
 
Повідомлень: 4734
З нами з: 23.05.14
Подякував: 649 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 16:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:В Панаме Вы можете открыть депозит на 2(или 3?) года


а на Європейському континенті не має гарних пропозицій
Панама, бл*ть
ви в своєму розумі?

пс. товстун, як успіхи з контролем ваги?
prodigy
 
Повідомлень: 13228
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3394 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 17:03

:!:
  Vadim_ написав:
  akurt написав:
  Vadim_ написав:ипотека и своё,как говорят в Одессе это две большие разницы.

Це вірно. Ще є одна різниця: за будинок в передмісті Львова треба викласти ГОТІВКОЮ 300 000+ доларів США.
За будинок в передмісті Калгарі - треба викласти менше 30 000 доларів США.

«…ми купили 3-bedroom дуплекс 2023 року в Честермірі (біля Калгарі) за $530 000.
Живемо в Канаді ~3 роки, у 2025 отримали PR, і одразу вписались у моргедж 😅🤪


я вас за язык не тягнув


Не кажіть ніхто Вадіку різницю між хатами в містах США, і Дніпром куди скоро прилетить перша fpv на оптиці. І ми почуємо багато стогону яке несправедливе життя і хата , в яку вклав все , раптом:
1. Перестала бути безпечним місцем
2. Стала коштувати /5.

Але ж дивитись в завтра можуть не тільки лиш всі. Особливо коли по жилам так приємно тече шмурдячок з підвалу і здається ця насолода нічого не роблення лиш бухання буде тривати вічно
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17871
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2572 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 17:07

  Hotab написав::!:
  Vadim_ написав:
  akurt написав:Це вірно. Ще є одна різниця: за будинок в передмісті Львова треба викласти ГОТІВКОЮ 300 000+ доларів США.
За будинок в передмісті Калгарі - треба викласти менше 30 000 доларів США.

«…ми купили 3-bedroom дуплекс 2023 року в Честермірі (біля Калгарі) за $530 000.
Живемо в Канаді ~3 роки, у 2025 отримали PR, і одразу вписались у моргедж 😅🤪


я вас за язык не тягнув


Не кажіть ніхто Вадіку різницю між хатами в містах США, і Дніпром куди скоро прилетить перша fpv на оптиці. І ми почуємо багато стогону яке несправедливе життя і хата , в яку вклав все , раптом:
1. Перестала бути безпечним місцем
2. Стала коштувати /5.

Але ж дивитись в завтра можуть не тільки лиш всі. Особливо коли по жилам так приємно тече шмурдячок з підвалу і здається ця насолода нічого не роблення лиш бухання буде тривати вічно

на городі бузина а у Києві дядько(с)
Vadim_
 
Повідомлень: 4734
З нами з: 23.05.14
Подякував: 649 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 17:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Виходить, що ціни співрозмірні з канадськими.


Вибачте, але в Калгарі 8 місяців зима,
взагалі не розумію, тих, хто емігрує до Канади :shock:

розумію, коли в Каліфорнію
prodigy
 
Повідомлень: 13228
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3394 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 17:28

  prodigy написав:
  akurt написав:Виходить, що ціни співрозмірні з канадськими.


Вибачте, але в Калгарі 8 місяців зима,
взагалі не розумію, тих, хто емігрує до Канади :shock:

розумію, коли в Каліфорнію

Местные говорят, что жизнь в Калифорнии очень плохо влияет на зрение.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9312
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6511 раз.
Подякували: 21731 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 17:39

  Сибарит написав:
  prodigy написав:
  akurt написав:Виходить, що ціни співрозмірні з канадськими.


Вибачте, але в Калгарі 8 місяців зима,
взагалі не розумію, тих, хто емігрує до Канади :shock:

розумію, коли в Каліфорнію

Местные говорят, что жизнь в Калифорнии очень плохо влияет на зрение.


в який частині штату, від півдня до півночі майже 1600км
prodigy
 
Повідомлень: 13228
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3394 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 3179318031813182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.