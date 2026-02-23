Потому что он успел первым...
Здатні використовувати «задєл» від білих, після того як їх виганяють. Ну і китайські компанії активно розвивають Африку
Ваша правда.
Схожі приклади є в історії.
Я знайомий з лікарем у Франції: йому десь 65 років. Мама його прожила 92 (!!!) роки - відійшла у засвіти в січні 2024 року. Так там неймовірна історія:
В середині ХХ сторіччя Алжир (це теж Африка) був для французів чимось як Куба для американців:
- чудовий клімат;
- все дешево;
- працівники - як раби. Не життя, а малина.
Мама нашого лікаря народилася в 1930 році саме там. Жила підспівувала реально.
Але поступово ті алжирці почали боротьбу за незалежність. Незалежності заважали саме люди білого кольору та ще й балакають французькою мовою.
Мама нашого лікаря вийшла заміж та десь в 1960-му році якраз завагітніла. Чоловік її з числа «білих комірців» (це така каста людей, яких на попередніх двох сторінках намагаються ліквідувати та перетворити на сантехніків та фахівців з каналізації деякі фахівці).
…Саме приблизно в тих роках (1960-1961) почалася різанина французів в Алжирі та алжирців у Франції. В наших підручниках історії про це мовчать, але там було вирізано десятки тисяч людей.
Французи масово почали тікати з Алжиру, який в 1962 році отримав незалежність.
Потім Алжир навіть почав було під керівництвом СРСР, який мав величезні здібності з різанини та розстрілів) будувати «кАмУніЗьм з людським обличчям»: старші люди памʼятають алжирські вина та алжирське взуття, яке надсилали як плату за автомати АК-47, пушки та танки.
Мама нашого лікаря виїхала в чудове французьке місто Страсбург (те місто не в ПАР), сина разом з чоловіком вивчили в медичному університеті, він зараз тримає приватний кабінет.
Також має віллу в Піренеях. В чудовому місці. Я влітку відвідував.
А мама після того, як вивчила сина, десь в 1984 році переїхала від суєти великого міста та прожила на півдні Франції до віку в 92 роки.
Мені навіть показували справжній великий камінь, який притягнув до себе у двір її чоловік з залишків фортеці: він любив сидіти на тому камені та дивитися на схили пагорбів, залишки жіночого монастиря 13-го сторіччя, на два палаци маркізів, на фазанів та на косуль, які тут вільно бродять і по сей день…
Він - як говорить син - часто повторював приказку «Inutile de gaspiller votre énergie, monsieur le parrain !»
(Аналог нашої приказки «Не тратьте, куме, сили!»)
Аргентина
Пан flyman мене позитивно дивує вже другий раз підряд корисною інформацією.
У відео вище неймовірно корисна інформація з подробицями: розтлумачили так, що і глухий та сліпий зрозуміє.
Для тих, хто в Україні поради на підставі відео:
- перевірте зараз, чи Свідоцтво про народження та про шлюб у вас зразка «Україна» чи «УРСР». Останнє НЕ приймають ніде в світі: замовляйте нового зразка в будь-якому РАГС в Україні.
- обовʼязково замовляйте там же Апостилі на Свідоцтво про шлюб та на Свідоцтво про народження, особливо для дітей.
- переклади документів робити в країні перебування (не в Україні).
- ціни на переклади вони назвали такі, які можна співставити з ціною послуг в різних країнах.
Єдиний недолік у відео: вони згадали про професію «фрілансер». Це не відповідає тенденції цієї гілки. Тут панове активно всіх умовляють кидати професію ІТ-ника та вивчати типорозміри каналізаційних труб та моделі водяних вентилів.
Днями дивився Варламова про Лесото. Велика проблема це питна вода. Тобто вода ніби-то є, але на експорт до ПАР. А місцеві у селах біля водогонів сидять без води. Якісь там білі благодійники в сільській школі встановили величезну діжку для збору дощової води. Місцеві швиденько пошкодили кран (ціна питання - 2-3$) і діжка стоїть порожньою. Мешканці продовжують жалітися на важке життя та чекати, що хтось (уряд чи благодійники) їм щось зроблять.
В цілому, Україна недалеко від Лесото пішла. Тільки масштаби трохи більші.
Що робити з безробітними - задача влади кожної окремо країни. Якщо американський ШІ забере роботу у індуса в Індії - йому Індія не заплатить базовий дохід.
Базовий дохід можливий буде в випадку співпадіння - країна з розвинутим власним ШІ (Китай, США) + країна соціально орієнтована (не Китай, не США). Тобто базового доходу не буде.
Мозамбік - паганий варіант, негри дуже люблять воювати, 15 років громадянської війни все-таки залишили слід в економіці. Напевно ще й багато замінованих територій.
В Україні було що красти і дерибанити. На 35 років вистачило і 4 роки війни.
Проте УРСРівські ресурси швидко тануть, прям на очах.
Голодні бунти - альтернатива.
Кому таке треба?
Аналогічно Свідоцтво про одруження, яке було отримане до 2010 року, бажано мати оновлену версію та зробити апостиль. Як мінімум для Німеччини.
Як варіант ще раз одружитися у Данії - швидко, дешево, позитивні емоції, привітання та подарунки
