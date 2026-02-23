Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3187318831893190> Додано: Пон 23 лют, 2026 11:42 The_Rebel написав: А чому тоді не розстріляли сталіна за таку "підготовку до війни"? А чому тоді не розстріляли сталіна за таку "підготовку до війни"?

Потому что он успел первым... Потому что он успел первым... Сибарит

Конкретно в ПАР білі для місцевих поперек горла. Важко їм там зараз. А в тому ж Мозамбік португеси покинули їх 50 років тому, вже нема ненависті.

Це не до того, що треба туди релокуватись. Так, для загальної картини Конкретно в ПАР білі для місцевих поперек горла. Важко їм там зараз. А в тому ж Мозамбік португеси покинули їх 50 років тому, вже нема ненависті.Це не до того, що треба туди релокуватись. Так, для загальної картини

Негри без білих щось здатні організувати, перепрошую? Негри без білих щось здатні організувати, перепрошую?

Здатні використовувати «задєл» від білих, після того як їх виганяють. Ну і китайські компанії активно розвивають Африку

Конкретно в ПАР білі для місцевих поперек горла. Важко їм там зараз. А в тому ж Мозамбік португеси покинули їх 50 років тому, вже нема ненависті.

Це не до того, що треба туди релокуватись. Так, для загальної картини Конкретно в ПАР білі для місцевих поперек горла. Важко їм там зараз. А в тому ж Мозамбік португеси покинули їх 50 років тому, вже нема ненависті.Це не до того, що треба туди релокуватись. Так, для загальної картини

Ваша правда.

Схожі приклади є в історії.

Я знайомий з лікарем у Франції: йому десь 65 років. Мама його прожила 92 (!!!) роки - відійшла у засвіти в січні 2024 року. Так там неймовірна історія:

В середині ХХ сторіччя Алжир (це теж Африка) був для французів чимось як Куба для американців:

- чудовий клімат;

- все дешево;

- працівники - як раби. Не життя, а малина.



Мама нашого лікаря народилася в 1930 році саме там. Жила підспівувала реально.

Але поступово ті алжирці почали боротьбу за незалежність. Незалежності заважали саме люди білого кольору та ще й балакають французькою мовою.

Мама нашого лікаря вийшла заміж та десь в 1960-му році якраз завагітніла. Чоловік її з числа «білих комірців» (це така каста людей, яких на попередніх двох сторінках намагаються ліквідувати та перетворити на сантехніків та фахівців з каналізації деякі фахівці).



…Саме приблизно в тих роках (1960-1961) почалася різанина французів в Алжирі та алжирців у Франції. В наших підручниках історії про це мовчать, але там було вирізано десятки тисяч людей.

Французи масово почали тікати з Алжиру, який в 1962 році отримав незалежність.

Потім Алжир навіть почав було під керівництвом СРСР, який мав величезні здібності з різанини та розстрілів) будувати «кАмУніЗьм з людським обличчям»: старші люди памʼятають алжирські вина та алжирське взуття, яке надсилали як плату за автомати АК-47, пушки та танки.

Мама нашого лікаря виїхала в чудове французьке місто Страсбург (те місто не в ПАР), сина разом з чоловіком вивчили в медичному університеті, він зараз тримає приватний кабінет.

Також має віллу в Піренеях. В чудовому місці. Я влітку відвідував.



А мама після того, як вивчила сина, десь в 1984 році переїхала від суєти великого міста та прожила на півдні Франції до віку в 92 роки.

Мені навіть показували справжній великий камінь, який притягнув до себе у двір її чоловік з залишків фортеці: він любив сидіти на тому камені та дивитися на схили пагорбів, залишки жіночого монастиря 13-го сторіччя, на два палаци маркізів, на фазанів та на косуль, які тут вільно бродять і по сей день…



Він - як говорить син - часто повторював приказку «Inutile de gaspiller votre énergie, monsieur le parrain !»

Ваша правда.
Схожі приклади є в історії.
Я знайомий з лікарем у Франції: йому десь 65 років. Мама його прожила 92 (!!!) роки - відійшла у засвіти в січні 2024 року. Так там неймовірна історія:
В середині ХХ сторіччя Алжир (це теж Африка) був для французів чимось як Куба для американців:
- чудовий клімат;
- все дешево;
- працівники - як раби. Не життя, а малина.
Мама нашого лікаря народилася в 1930 році саме там. Жила підспівувала реально.
Але поступово ті алжирці почали боротьбу за незалежність. Незалежності заважали саме люди білого кольору та ще й балакають французькою мовою.
Мама нашого лікаря вийшла заміж та десь в 1960-му році якраз завагітніла. Чоловік її з числа «білих комірців» (це така каста людей, яких на попередніх двох сторінках намагаються ліквідувати та перетворити на сантехніків та фахівців з каналізації деякі фахівці).
…Саме приблизно в тих роках (1960-1961) почалася різанина французів в Алжирі та алжирців у Франції. В наших підручниках історії про це мовчать, але там було вирізано десятки тисяч людей.
Французи масово почали тікати з Алжиру, який в 1962 році отримав незалежність.
Потім Алжир навіть почав було під керівництвом СРСР, який мав величезні здібності з різанини та розстрілів) будувати «кАмУніЗьм з людським обличчям»: старші люди памʼятають алжирські вина та алжирське взуття, яке надсилали як плату за автомати АК-47, пушки та танки.
Мама нашого лікаря виїхала в чудове французьке місто Страсбург (те місто не в ПАР), сина разом з чоловіком вивчили в медичному університеті, він зараз тримає приватний кабінет.
Також має віллу в Піренеях. В чудовому місці. Я влітку відвідував.
А мама після того, як вивчила сина, десь в 1984 році переїхала від суєти великого міста та прожила на півдні Франції до віку в 92 роки.
Мені навіть показували справжній великий камінь, який притягнув до себе у двір її чоловік з залишків фортеці: він любив сидіти на тому камені та дивитися на схили пагорбів, залишки жіночого монастиря 13-го сторіччя, на два палаци маркізів, на фазанів та на косуль, які тут вільно бродять і по сей день…
Він - як говорить син - часто повторював приказку «Inutile de gaspiller votre énergie, monsieur le parrain !»
(Аналог нашої приказки «Не тратьте, куме, сили!»)

Мені ваше твердження нагадало твердження українця, який мешкає останні 5 років в Німеччині, та який дуже активно просував в інтернеті відомості про обраного народом Хав'єра **а Мілей, народженого 22 жовтня 1970 року в Буенос-Айресі, — аргентинського державного діяча та економіста. Він обіймає посаду президента Аргентини з 10 грудня 2023 року. Його класифікують як ультраправого та описують як правого лібертаріанца.

Цікаво, що український експерт з Аргентинських президентів ніколи в житті не був в Аргентині, як і в іншій частині Земної кулі.

Але активно доводив, що мешканці Аргентини суттєво помилилися.



Зараз - коли Аргентина під керівництвом цієї людини досягла помітних успіхів, заспокоївся.

Мовчить наче в рота води набрав.



Так ось з приводу Казахстану: видно що ви зовсім не знайомилися з проєктом нової конституції, яку скорше за все буде прийнято на референдумі 15 березня 2026 року.

Ознайомитися з тезами та суттєвими змінами модна тут.

Змін багато вони суттєві і Конституцію буде змінена на 84% (!!!) попереднього тексту. В там немає нічого, щоби нагадувало згадану вище конституцію, навіть вводиться посада «віце-президент»:

https://tengrinews.kz/article/razbor-no ... -3792/amp/



Те, що може бути суттєвим для українця:

У новій Конституції хочуть додати умову до кандидата в президенти: не менше ніж п'ять років роботи на держслужбі або на виборних посадах. Норма про те, що президент обирається лише на один термін, зберігається. Цікаво, що пан Дюрі-бачі саме в цьому вже один раз суттєво помилився. Це було в 2019.



В проєкті уточнюють причини дострокового догляду: добровільна відставка (через заяву до Конституційного суду), хвороба чи нездатність працювати, звільнення з посади та смерть.

Я начеб-то не помиляюся: саме це зараз ж буде актуальним для України.



Мені ваше твердження нагадало твердження українця, який мешкає останні 5 років в Німеччині, та який дуже активно просував в інтернеті відомості про обраного народом Хав'єра **а Мілей, народженого 22 жовтня 1970 року в Буенос-Айресі, — аргентинського державного діяча та економіста. Він обіймає посаду президента Аргентини з 10 грудня 2023 року. Його класифікують як ультраправого та описують як правого лібертаріанца.
Цікаво, що український експерт з Аргентинських президентів ніколи в житті не був в Аргентині, як і в іншій частині Земної кулі.
Але активно доводив, що мешканці Аргентини суттєво помилилися.
Зараз - коли Аргентина під керівництвом цієї людини досягла помітних успіхів, заспокоївся.
Мовчить наче в рота води набрав.
Так ось з приводу Казахстану: видно що ви зовсім не знайомилися з проєктом нової конституції, яку скорше за все буде прийнято на референдумі 15 березня 2026 року.
Ознайомитися з тезами та суттєвими змінами модна тут.
Змін багато вони суттєві і Конституцію буде змінена на 84% (!!!) попереднього тексту. В там немає нічого, щоби нагадувало згадану вище конституцію, навіть вводиться посада «віце-президент»:
https://tengrinews.kz/article/razbor-no ... -3792/amp/
Те, що може бути суттєвим для українця:
У новій Конституції хочуть додати умову до кандидата в президенти: не менше ніж п'ять років роботи на держслужбі або на виборних посадах. Норма про те, що президент обирається лише на один термін, зберігається. Цікаво, що пан Дюрі-бачі саме в цьому вже один раз суттєво помилився. Це було в 2019.
В проєкті уточнюють причини дострокового догляду: добровільна відставка (через заяву до Конституційного суду), хвороба чи нездатність працювати, звільнення з посади та смерть.
Я начеб-то не помиляюся: саме це зараз ж буде актуальним для України.
В цілому погоджуюся: головна задача кожного громадянина України - і важливішої не може бути - підказати кожному громадянину Казахстану, як йому належить жити.



Додано: Пон 23 лют, 2026 14:58 Пан flyman мене позитивно дивує вже другий раз підряд корисною інформацією.

У відео вище неймовірно корисна інформація з подробицями: розтлумачили так, що і глухий та сліпий зрозуміє.

Для тих, хто в Україні поради на підставі відео:

- перевірте зараз, чи Свідоцтво про народження та про шлюб у вас зразка «Україна» чи «УРСР». Останнє НЕ приймають ніде в світі: замовляйте нового зразка в будь-якому РАГС в Україні.

- обовʼязково замовляйте там же Апостилі на Свідоцтво про шлюб та на Свідоцтво про народження, особливо для дітей.

- переклади документів робити в країні перебування (не в Україні).

- ціни на переклади вони назвали такі, які можна співставити з ціною послуг в різних країнах.



Єдиний недолік у відео: вони згадали про професію «фрілансер». Це не відповідає тенденції цієї гілки. Тут панове активно всіх умовляють кидати професію ІТ-ника та вивчати типорозміри каналізаційних труб та моделі водяних вентилів. Востаннє редагувалось akurt в Пон 23 лют, 2026 16:05, всього редагувалось 2 разів. akurt

Додано: Пон 23 лют, 2026 15:32

Конкретно в ПАР білі для місцевих поперек горла. Важко їм там зараз. А в тому ж Мозамбік португеси покинули їх 50 років тому, вже нема ненависті.

Це не до того, що треба туди релокуватись. Так, для загальної картини Конкретно в ПАР білі для місцевих поперек горла. Важко їм там зараз. А в тому ж Мозамбік португеси покинули їх 50 років тому, вже нема ненависті.Це не до того, що треба туди релокуватись. Так, для загальної картини

Негри без білих щось здатні організувати, перепрошую? Негри без білих щось здатні організувати, перепрошую?

Днями дивився Варламова про Лесото. Велика проблема це питна вода. Тобто вода ніби-то є, але на експорт до ПАР. А місцеві у селах біля водогонів сидять без води. Якісь там білі благодійники в сільській школі встановили величезну діжку для збору дощової води. Місцеві швиденько пошкодили кран (ціна питання - 2-3$) і діжка стоїть порожньою. Мешканці продовжують жалітися на важке життя та чекати, що хтось (уряд чи благодійники) їм щось зроблять.

Их надо чем-то кормить.

И одевать и развлекать и жить им где-то надо.

А все может делать ИИ в сочетании с робототехникой.

Какой выход?

Придется платить людям какой-то базовый доход.

А если людей слишком много и они не нужны?

Значит, надо как-то уменьшить их количество на территории той страны, над которой есть власть. И что делать с гражданами, которые останутся без работы?Их надо чем-то кормить.И одевать и развлекать и жить им где-то надо.А все может делать ИИ в сочетании с робототехникой.Какой выход?Придется платить людям какой-то базовый доход.А если людей слишком много и они не нужны?Значит, надо как-то уменьшить их количество на территории той страны, над которой есть власть.

Що робити з безробітними - задача влади кожної окремо країни. Якщо американський ШІ забере роботу у індуса в Індії - йому Індія не заплатить базовий дохід.



Додано: Пон 23 лют, 2026 16:22 Re: Еміграція, заробітчанство

Манго розміром з долоню інцестораК, 5 штук 30 грн

Солодкі як мед

Авокадо такі самі розміром , та ж ціна .

Перша «Африка» де дійсно дешево , ситно, гарний клімат , нема маляри, і океан. Супермаркети ЮАР-івські, міжнародні аеропорти. І люди адекватні і френдлі

Головна біда - загальні бідність і англ нема. Португес.

Мозамбік
Манго розміром з долоню інцестораК, 5 штук 30 грн
Солодкі як мед
Авокадо такі самі розміром , та ж ціна .
Перша «Африка» де дійсно дешево , ситно, гарний клімат , нема маляри, і океан. Супермаркети ЮАР-івські, міжнародні аеропорти. І люди адекватні і френдлі
Головна біда - загальні бідність і англ нема. Португес.
Ну і до Стамбулу летіти пів доби.
Мозамбік - паганий варіант, негри дуже люблять воювати, 15 років громадянської війни все-таки залишили слід в економіці. Напевно ще й багато замінованих територій.

Додано: Пон 23 лют, 2026 16:23

В Україні було що красти і дерибанити. На 35 років вистачило і 4 роки війни.

Проте УРСРівські ресурси швидко тануть, прям на очах.

BIGor написав: Базовий дохід можливий буде в випадку співпадіння - країна з розвинутим власним ШІ (Китай, США) + країна соціально орієнтована (не Китай, не США). Тобто базового доходу не буде. Базовий дохід можливий буде в випадку співпадіння - країна з розвинутим власним ШІ (Китай, США) + країна соціально орієнтована (не Китай, не США). Тобто базового доходу не буде.

Голодні бунти - альтернатива.

Повідомлень: 23332 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1802 раз. Подякували: 2589 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лют, 2026 16:24 akurt написав: Для тих, хто в Україні поради на підставі відео:

- перевірте зараз, чи Свідоцтво про народження та про шлюб у вас зразка «Україна» чи «УРСР». Останнє НЕ приймають ніде в світі: замовляйте нового зразка в будь-якому РАГС в Україні.

- обовʼязково замовляйте там же Апостилі на Свідоцтво про шлюб та на Свідоцтво про народження, особливо для дітей.

- переклади документів робити в країні перебування (не в Україні).

- ціни на переклади вони назвали такі, які можна співставити з ціною послуг в різних країнах.

Для тих, хто в Україні поради на підставі відео:- перевірте зараз, чи Свідоцтво про народження та про шлюб у вас зразка «Україна» чи «УРСР». Останнє НЕ приймають ніде в світі: замовляйте нового зразка в будь-якому РАГС в Україні.- обовʼязково замовляйте там же Апостилі на Свідоцтво про шлюб та на Свідоцтво про народження,- переклади документів робити в країні перебування (не в Україні).- ціни на переклади вони назвали такі, які можна співставити з ціною послуг в різних країнах.



