#<1 ... 3190319131923193> Додано: Вів 24 лют, 2026 16:11

трохи номадських історій

Чудовий спосіб убити 40 хвилин свого безцінного життя на відслідковування дурниць про подорожі росіянки з чужими чоловіками.

Пан Флаймен - заздрить тій росіянці! З свого підвала чи сарая, в якому він живе

У мене схожих питань до Флаймана чимало і щодо кухні. Скільки на світі всього смачного - їсть як бомж, стільки на світі зручної і гарної одежі - ходить в обносках. Скільки комфортного транспорту - ходить з дитячою коляскою радянської епохи в якості засобу переміщення покупок.

flyman написав: Хомякоид написав: flyman написав: СуперСус появився

СуперСус появився

Флай то що з кавалірками

Твої інвештиції це фіаско це вже зрозуміло.

взяття КРЖН в друге кольцо кавалірками вздовж ШРТ на паузі,

Додано: Вів 24 лют, 2026 18:02

А що, до Камбоджі з Бучі проклали ШРТ за 30 грн в обидва боки?

З яких пір дорога до Камбоджі стала поміщатись в 140 дол на життя на місяць?

Король Сіамоні ніколи не був одружений, і тому не має прямого нащадка на королівський престол.

Великою проблемою це не є, оскільки нового короля Камбоджі буде призначати і затверджувати спеціальна рада.

Так що замисел досить цікавий.

Вся справа у «правильному» голосуванні.

Як співають у відомій пісні:

Востаннє редагувалось akurt в Вів 24 лют, 2026 19:36, всього редагувалось 1 раз.

Повідомлень: 11854 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4185 раз. Подякували: 1544 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лют, 2026 19:36 akurt написав: Пан flyman мене позитивно дивує вже другий раз підряд корисною інформацією.

У відео вище неймовірно корисна інформація з подробицями: розтлумачили так, що і глухий та сліпий зрозуміє.

Для тих, хто в Україні поради на підставі відео:

- перевірте зараз, чи Свідоцтво про народження та про шлюб у вас зразка «Україна» чи «УРСР». Останнє НЕ приймають ніде в світі: замовляйте нового зразка в будь-якому РАГС в Україні.

- обовʼязково замовляйте там же Апостилі на Свідоцтво про шлюб та на Свідоцтво про народження, особливо для дітей.

- переклади документів робити в країні перебування (не в Україні).

- ціни на переклади вони назвали такі, які можна співставити з ціною послуг в різних країнах.



Робив переклад УССРівського свідоцтва про народження.

Робив в Німеччині у сертифікованого перекладача.

Апостилів не знадобилось.

Мене у Франції здивувало, що в одній установі взяли Свідоцтво про народження жінки без всякого перекладу та апостиля. При цьому моє Свідоцтво про народження зовсім не просили.



Але моя порада носила важливу загальну пораду на тему дня:

- мати документи видані в Україні, а не в давно неіснуючій державі «УРСР». Як правило, документи від УРСР ніде не приймають.

- мати документи з Апостилем. akurt

Краще звичайно мати українські документи.

Але в мене УССРівські документи розглядали в двух бундесземлях.

Питань не виникнуло.

У відео вище неймовірно корисна інформація з подробицями: розтлумачили так, що і глухий та сліпий зрозуміє.

Для тих, хто в Україні поради на підставі відео:

- перевірте зараз, чи Свідоцтво про народження та про шлюб у вас зразка «Україна» чи «УРСР». Останнє НЕ приймають ніде в світі: замовляйте нового зразка в будь-якому РАГС в Україні.

- обовʼязково замовляйте там же Апостилі на Свідоцтво про шлюб та на Свідоцтво про народження, особливо для дітей.

- переклади документів робити в країні перебування (не в Україні).

- ціни на переклади вони назвали такі, які можна співставити з ціною послуг в різних країнах.



Робив переклад УССРівського свідоцтва про народження.

Робив в Німеччині у сертифікованого перекладача.

Апостилів не знадобилось.

я помню что оно было но его сейчас нету, его вроде бы забрали при оформлении паспорта , кто какие имеет мысли? это было при СССР, и никогда и нигде не спрашивали ни там ни в Украине

Нічого не забираються при оформленні паспорта





Нічого не забираються при оформленні паспорта

вже $200000 а було $500000 зразу після каліджа



News from UK and USA



Вчора отримав - досить несподівано - підтвердження дописів на минулому тижні на цій гілці про те, що ІТ-галузь вмирає та треба вчасно перевчитися на сантехніка та плиточника.

Мій співрозмовник - один з відомих в Україні архітекторів. Зараз мешкає у Великій Британії.

У нас була розмова про наших, які таким чи іншим методом облаштувалися в США, скільки коштують квартири та будинки. Дорого. Ціни кусаються, не всім по кишені (планую дати цифровий звіт пізніше).



Раптом мій співрозмовник написав:

- Моя сусідка в Нью йорку живе. Знімає квартиру біля Централ парку. У неї ніяких проблем. Бо зарплата майже 200 000$ на рік. Плюс хлопець поряд має 160 000$. Дітей немає. Жирують…



[мені було незручно питати, ким працює таке цікаве подружжя, але відповідь надійшла і без мого заритання]:

- Круті програмісти.



[Ну тоді я не витримав та задав таке питання:]

- Спитай при нагоді: як вони бачать майбутнє програмістів, бо в мене є купа приятелів - НЕ ПРОГРАМІСТІВ - які в голос стверджують, що скоро всім програмістам ж*** і всі підуть у прибиральники. Дуже цікаво що твої приятелі скажуть?



[відповідь надійшла миттєво. Тримайтеся за щось міцне]

- Вже питав. Так і буде. Залишаться тільки дуже круті…



P.S. Так що, панове, без варіантів: сантехнік+плиточник=майбутнє. Он вся мережа в захваті від «плиточник Волосько»… гроші - мішками, прямо з унітазу витягує. Якщо потрібна валюта - то з прихованих кнопок зливного бачка. Know-how чисто українське: кнопка зливного бачка прихована під кахлями, щоби ніхто не допетрав, де то є і платив за те гидомирно-противними доларами із блакитною смужкою. Усе - по-модньому! News from UK and USAВчора отримав - досить несподівано - підтвердження дописів на минулому тижні на цій гілці про те, що ІТ-галузь вмирає та треба вчасно перевчитися на сантехніка та плиточника.Мій співрозмовник - один з відомих в Україні архітекторів. Зараз мешкає у Великій Британії.У нас була розмова про наших, які таким чи іншим методом облаштувалися в США, скільки коштують квартири та будинки. Дорого. Ціни кусаються, не всім по кишені (планую дати цифровий звіт пізніше).Раптом мій співрозмовник написав:- Моя сусідка в Нью йорку живе. Знімає квартиру біля Централ парку. У неї ніяких проблем. Бо зарплата майже 200 000$ на рік. Плюс хлопець поряд має 160 000$. Дітей немає. Жирують…[мені було незручно питати, ким працює таке цікаве подружжя, але відповідь надійшла і без мого заритання]:- Круті програмісти.[Ну тоді я не витримав та задав таке питання:]- Спитай при нагоді: як вони бачать майбутнє програмістів, бо в мене є купа приятелів - НЕ ПРОГРАМІСТІВ - які в голос стверджують, що скоро всім програмістам ж*** і всі підуть у прибиральники. Дуже цікаво що твої приятелі скажуть?[відповідь надійшла миттєво. Тримайтеся за щось міцне]- Вже питав. Так і буде.P.S. Так що, панове, без варіантів: сантехнік+плиточник=майбутнє. Он вся мережа в захваті від «плиточник Волосько»… гроші - мішками, прямо з унітазу витягує. Якщо потрібна валюта - то з прихованих кнопок зливного бачка. Know-how чисто українське: кнопка зливного бачка прихована під кахлями, щоби ніхто не допетрав, де то є і платив за те гидомирно-противними доларами із блакитною смужкою. Усе - по-модньому!

вже "майже $200000 крутому архітекту" а було $500000 ньюкамеру зразу після каліджа

Востаннє редагувалось flyman в Вів 24 лют, 2026 23:40, всього редагувалось 1 раз.

