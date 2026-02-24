Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3190319131923193 Додано: Вів 24 лют, 2026 23:36 Hotab написав:

его вроде бы забрали при оформлении паспорта





Нічого не забираються при оформленні паспорта

Нічого не забираються при оформленні паспорта

Більше того, воно може знадобитися в деяких справах, включно з судовими, де потрібно підтвердити родинні звʼязки.

я вам вірю , мабуть десь хтось загубив, ясно шо крайній я



я вам вірю , мабуть десь хтось загубив, ясно шо крайній я

п.с. а як мені тоді видали паспорт України взамін паспорта СССР втраченого при не відомих обставинах , закордонний паспорт, вклеїли фото в 45?

У відео вище неймовірно корисна інформація з подробицями: розтлумачили так, що і глухий та сліпий зрозуміє.

Для тих, хто в Україні поради на підставі відео:

- перевірте зараз, чи Свідоцтво про народження та про шлюб у вас зразка «Україна» чи «УРСР». Останнє НЕ приймають ніде в світі: замовляйте нового зразка в будь-якому РАГС в Україні.

- обовʼязково замовляйте там же Апостилі на Свідоцтво про шлюб та на Свідоцтво про народження, особливо для дітей.

- переклади документів робити в країні перебування (не в Україні).

- ціни на переклади вони назвали такі, які можна співставити з ціною послуг в різних країнах.



Пан flyman мене позитивно дивує вже другий раз підряд корисною інформацією.

У відео вище неймовірно корисна інформація з подробицями: розтлумачили так, що і глухий та сліпий зрозуміє.

Для тих, хто в Україні поради на підставі відео:

- перевірте зараз, чи Свідоцтво про народження та про шлюб у вас зразка «Україна» чи «УРСР». Останнє НЕ приймають ніде в світі: замовляйте нового зразка в будь-якому РАГС в Україні.

- обовʼязково замовляйте там же Апостилі на Свідоцтво про шлюб та на Свідоцтво про народження, особливо для дітей.

- переклади документів робити в країні перебування (не в Україні).

- ціни на переклади вони назвали такі, які можна співставити з ціною послуг в різних країнах.

Єдиний недолік у відео: вони згадали про професію «фрілансер». Це не відповідає тенденції цієї гілки. Тут панове активно всіх умовляють кидати професію ІТ-ника та вивчати типорозміри каналізаційних труб та моделі водяних вентилів.



Робив переклад УССРівського свідоцтва про народження.

Робив в Німеччині у сертифікованого перекладача.

Апостилів не знадобилось.

Робив переклад УССРівського свідоцтва про народження.

Робив в Німеччині у сертифікованого перекладача.

Апостилів не знадобилось.

Все підійшло. Отримав громадянство Німеччині в червні 2025.

