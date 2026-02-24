RSS
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 23:36

  Hotab написав:

его вроде бы забрали при оформлении паспорта


Нічого не забираються при оформленні паспорта
Більше того, воно може знадобитися в деяких справах, включно з судовими, де потрібно підтвердити родинні звʼязки.

я вам вірю , мабуть десь хтось :oops: загубив, ясно шо крайній я

п.с. а як мені тоді видали паспорт України взамін паспорта СССР втраченого при не відомих обставинах , закордонний паспорт, вклеїли фото в 45?
мої вітання

  Хомякоид написав:
  akurt написав:Пан flyman мене позитивно дивує вже другий раз підряд корисною інформацією.
У відео вище неймовірно корисна інформація з подробицями: розтлумачили так, що і глухий та сліпий зрозуміє.
Для тих, хто в Україні поради на підставі відео:
- перевірте зараз, чи Свідоцтво про народження та про шлюб у вас зразка «Україна» чи «УРСР». Останнє НЕ приймають ніде в світі: замовляйте нового зразка в будь-якому РАГС в Україні.
- обовʼязково замовляйте там же Апостилі на Свідоцтво про шлюб та на Свідоцтво про народження, особливо для дітей.
- переклади документів робити в країні перебування (не в Україні).
- ціни на переклади вони назвали такі, які можна співставити з ціною послуг в різних країнах.

Єдиний недолік у відео: вони згадали про професію «фрілансер». Це не відповідає тенденції цієї гілки. Тут панове активно всіх умовляють кидати професію ІТ-ника та вивчати типорозміри каналізаційних труб та моделі водяних вентилів.


Робив переклад УССРівського свідоцтва про народження.
Робив в Німеччині у сертифікованого перекладача.
Апостилів не знадобилось.
Все підійшло. Отримав громадянство Німеччині в червні 2025.

мої вітання
flyman
