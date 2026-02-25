Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Пан flyman мене позитивно дивує вже другий раз підряд корисною інформацією. У відео вище неймовірно корисна інформація з подробицями: розтлумачили так, що і глухий та сліпий зрозуміє. Для тих, хто в Україні поради на підставі відео: - перевірте зараз, чи Свідоцтво про народження та про шлюб у вас зразка «Україна» чи «УРСР». Останнє НЕ приймають ніде в світі: замовляйте нового зразка в будь-якому РАГС в Україні. - обовʼязково замовляйте там же Апостилі на Свідоцтво про шлюб та на Свідоцтво про народження, особливо для дітей. - переклади документів робити в країні перебування (не в Україні). - ціни на переклади вони назвали такі, які можна співставити з ціною послуг в різних країнах.
Єдиний недолік у відео: вони згадали про професію «фрілансер». Це не відповідає тенденції цієї гілки. Тут панове активно всіх умовляють кидати професію ІТ-ника та вивчати типорозміри каналізаційних труб та моделі водяних вентилів.
Робив переклад УССРівського свідоцтва про народження. Робив в Німеччині у сертифікованого перекладача. Апостилів не знадобилось. Все підійшло. Отримав громадянство Німеччині в червні 2025.
akurt написав:Пан flyman мене позитивно дивує вже другий раз підряд корисною інформацією. У відео вище неймовірно корисна інформація з подробицями: розтлумачили так, що і глухий та сліпий зрозуміє. Для тих, хто в Україні поради на підставі відео: - перевірте зараз, чи Свідоцтво про народження та про шлюб у вас зразка «Україна» чи «УРСР». Останнє НЕ приймають ніде в світі: замовляйте нового зразка в будь-якому РАГС в Україні. - обовʼязково замовляйте там же Апостилі на Свідоцтво про шлюб та на Свідоцтво про народження, особливо для дітей. - переклади документів робити в країні перебування (не в Україні). - ціни на переклади вони назвали такі, які можна співставити з ціною послуг в різних країнах.
Єдиний недолік у відео: вони згадали про професію «фрілансер». Це не відповідає тенденції цієї гілки. Тут панове активно всіх умовляють кидати професію ІТ-ника та вивчати типорозміри каналізаційних труб та моделі водяних вентилів.
Робив переклад УССРівського свідоцтва про народження. Робив в Німеччині у сертифікованого перекладача. Апостилів не знадобилось. Все підійшло. Отримав громадянство Німеччині в червні 2025.
мої вітання
Дякую. Дійшов висновку що треба валити коли ВФЯ дійшов до влади. Тоді це на голову не налазило. Але закрив гештальт тільки зараз.
Самі розумні були ті які виїзжали в 90х. Багато тут таких зустрів в Німеччині. Єврейські та німецькі міграції. Щукали родичів в архівах. Або за хабарі шукали потрібних людей в архівах які могли зробити потрібний документ для міграції.
Десь в згадані вами 90-ті роки з моїм сусідом тих часів трапилася цікава несподіванка. Він переїхав в Україну з Казахстану, де народився, тому що оженився на українській дівчині та батьки молодої жінки видали гроші на будівництво власного будинка. Він був НЕ казахом. В Україні працював на одному підприємстві, яке уклало Договір на спільну роботу з підприємством в Німеччині, яке і фінансувало деяку Програму. Одного разу, коли отримував зарплатню та розписувався у відомості, менеджер з німецької сторони задав несподіване питання: «У ваших оригінальних документах фігурує прізвище «ШнАйдер» чи «ШнЕйдер»? (різниця в одній букві). Мій сусіда сказав, що не замислювався над цим і не сильно розуміє в чому саме питання. - Різниця може бути суттєвою. Та одна буква може говорити про те, що ви або єврей, або ви німець.
Після цього пан Олександр ретельно придивився до оригіналів та зʼясував, що він чистокровний німець. Скоро виїхав на історичну батьківщину в місто Hannover.
А все змінила одна буква…
Востаннє редагувалось akurt в Сер 25 лют, 2026 13:22, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Так вчора ж була відповідь, ви пропустили:
flyman написав:
Хомякоид написав:[ Флай то що з кавалірками Твої інвештиції це фіаско це вже зрозуміло. Які в тебе подальші плани по життю ?[/quote взяття КРЖН в друге кольцо кавалірками вздовж ШРТ на паузі, в планах філіпінки на Філіпінах, як варіант камбоджійки на Камбоджі
Врешті решт навіть отак буває:
Чому б не помріяти, що камбоджійка закохається в голодупого..
Та все ж таки електричка «Буча- Камбоджа» піде в депо..
Frant написав:ухилянтам уріжуть майнові права, вплоть до конфіскації їх нерухомості та продажу з аукціонів або бесплатну передачу тим, хто воює за Україну. Такої нерухомості можна набрати тільки в Києві десятки тисяч квартир.
Що буде з твоїми "лишніми" хрущиками? Віддаш військовим, чи самі заберуть?
У слова «дезертир» є конкретне значення. «Ухилянт»? Можливо, якщо він для ТЦК цікавий і вони його десь бачать по базам. З моральної т.з. хто прийняв рішення змінити країну проживання ДО (не плутати «випадково зустрів війну за кордоном» ) , з того нема спросу. Він попрощався з країною , коли вона була в безпеці. Далі її доля йому може бути не цікавою.