#<1 ... 3191319231933194 Додано: Чет 26 лют, 2026 07:53 Сибарит написав: rjkz написав: И вот, уже в НЙ, где она снимала комнату, она села в такси (не знаю почему в такси, если нет денег, не спрашивайте, финансовое планирование и дисциплина - не сильные стороны Нины).

Но эта поездка в такси стала ключевой точкой ее американской истории.

Она разговорилась о своих бедах с грузином-таксистом ... И вот, уже в НЙ, где она снимала комнату, она села в такси (не знаю почему в такси, если нет денег, не спрашивайте, финансовое планирование и дисциплина - не сильные стороны Нины).Но эта поездка в такси стала ключевой точкой ее американской истории.Она разговорилась о своих бедах с грузином-таксистом ...

Была бы финансовая дисциплина, не встретила бы таксиста, вернулась бы с долгами в Киев и здесь погрязла бы в рутине, если бы не полезла опять на крышу.

Разумные решения приводят к скучным последствиям 😁 Была бы финансовая дисциплина, не встретила бы таксиста, вернулась бы с долгами в Киев и здесь погрязла бы в рутине, если бы не полезла опять на крышу.Разумные решения приводят к скучным последствиям 😁



Все шутите?

Я-же каким-то образом узнал об этом.

И таксист тоже.

Информация есть, ее надо искать.

С другой стороны, он ей скорей не информацию дал, а совет.

Ей было тогда около 20 лет, почти ребенок, в этом возрасте хороший совет может заменить жизненный опыт.

И в 20 лет финансовые привычки и в 38 (это ей сейчас) - разные вещи.

Что простительно в 20, в 38 уже нет.

Все шутите?
Я-же каким-то образом узнал об этом.
И таксист тоже.
Информация есть, ее надо искать.
С другой стороны, он ей скорей не информацию дал, а совет.
Ей было тогда около 20 лет, почти ребенок, в этом возрасте хороший совет может заменить жизненный опыт.
И в 20 лет финансовые привычки и в 38 (это ей сейчас) - разные вещи.
Что простительно в 20, в 38 уже нет.
Это не я ей судья, это жизнь такая.

В каждой шутке есть доля шутки.

Взрослые отличаются от детей только ценой игрушек (с)

В любом возрасте наша жизнь одинаково непредсказуема. При этом, чем меньше мы загоняем себя в какие-то рамки, тем более она непредсказуема, а значит менее скучна.

В каждой шутке есть доля шутки.
Взрослые отличаются от детей только ценой игрушек (с)
В любом возрасте наша жизнь одинаково непредсказуема. При этом, чем меньше мы загоняем себя в какие-то рамки, тем более она непредсказуема, а значит менее скучна.
Ну и должен заметить, что 38 - это совсем юный возраст, вполне простительно делать глупости для удовольствия 😁

Я знаю, что около 80 тысяч граждан Украины вернулись из-за бугорья. не знаю кто в каком статусе там был, но знаю, что за Украину воюют и обладатели паспортов Канады, США, Израиля, Польщи, Чехии и даже раши. Но меня среди этих 80 тысяч безусловно очень достойных людей нет. Я знаю, что около 80 тысяч граждан Украины вернулись из-за бугорья. не знаю кто в каком статусе там был, но знаю, что за Украину воюют и обладатели паспортов Канады, США, Израиля, Польщи, Чехии и даже раши. Но меня среди этих 80 тысяч безусловно очень достойных людей нет.



номальный и умный человек , если смог выехать и устроиться в новой стране не хуже чем на Родине .

Я знаю, что около 80 тысяч граждан Украины вернулись из-за бугорья. не знаю кто в каком статусе там был, но знаю, что за Украину воюют и обладатели паспортов Канады, США, Израиля, Польщи, Чехии и даже раши. Но меня среди этих 80 тысяч безусловно очень достойных людей нет. Я знаю, что около 80 тысяч граждан Украины вернулись из-за бугорья. не знаю кто в каком статусе там был, но знаю, что за Украину воюют и обладатели паспортов Канады, США, Израиля, Польщи, Чехии и даже раши. Но меня среди этих 80 тысяч безусловно очень достойных людей нет.



номальный и умный человек , если смог выехать и устроиться в новой стране не хуже чем на Родине .

номальный и умный человек , если смог выехать и устроиться в новой стране не хуже чем на Родине .
п.с. видимо в Украине вас ни что не держало...

Може, треба відкрити кордони повністю?

Хіба це демократія. з закритими кордонами?

Примус якийсь

Може, треба відкрити кордони повністю?
Хіба це демократія. з закритими кордонами?
Примус якийсь
Демократія - влада більшості. А більшість не хоче працювати чи воювати. Та й Україна їй пофіг, раз 75% виборців проголосували за людину, який порівнювала Україну з порноактрисою і обіцяла швидку капітуляцію "вайны нє будєт"

Так смішно читати звинувачення в сталінізмі тих, хто не залишив свою країну.

Миколай, ви схожі не на ідейного борця з комунізмом чи сталінізмом, а на звичайного представника ковбасної еміграції.



rjkz написав: А-то получается я такой плохой что не воюю и в безопасности, а по факту А-то получается я такой плохой что не воюю и в безопасности, а по факту Так, Миколай, ви втікач і ухилянт. Який проголосував за "вайнинєбудет", а потім втік. Тому ваши поради і оцінки - жалюгідні і сміхотворні. Про мене ви нічого не знаєте, всі ваші думки і висмоктані з пальця "факти" - мимо цілі.



Ще раз.

Приїзжайте до нас в Україну .

Тут, на місці, ви побачите і відчуєте на своїй шкурі, що таке зелена команда і 7-річні наслідки її "роботи".

Зразу підемо в ТЦК чи записати вас в оборонку?

Я знаю, что около 80 тысяч граждан Украины вернулись из-за бугорья. не знаю кто в каком статусе там был, но знаю, что за Украину воюют и обладатели паспортов Канады, США, Израиля, Польщи, Чехии и даже раши. Но меня среди этих 80 тысяч безусловно очень достойных людей нет. Я знаю, что около 80 тысяч граждан Украины вернулись из-за бугорья. не знаю кто в каком статусе там был, но знаю, что за Украину воюют и обладатели паспортов Канады, США, Израиля, Польщи, Чехии и даже раши. Но меня среди этих 80 тысяч безусловно очень достойных людей нет.



номальный и умный человек , если смог выехать и устроиться в новой стране не хуже чем на Родине .

п.с. видимо в Украине вас ни что не держало... номальный и умный человек , если смог выехать и устроиться в новой стране не хуже чем на Родине .п.с. видимо в Украине вас ни что не держало...

Може, треба відкрити кордони повністю?

Хіба це демократія. з закритими кордонами?

Примус якийсь

Може, треба відкрити кордони повністю?
Хіба це демократія. з закритими кордонами?
Примус якийсь
Демократія - влада більшості. А більшість не хоче працювати чи воювати. Та й Україна їй пофіг, раз 75% виборців проголосували за людину, який порівнювала Україну з порноактрисою і обіцяла швидку капітуляцію "вайны нє будєт"

увидев его личного телохранителя было понятно кто кукловод и шо будет со страной

