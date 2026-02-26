|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 лют, 2026 07:53
Сибарит написав: rjkz написав:
И вот, уже в НЙ, где она снимала комнату, она села в такси (не знаю почему в такси, если нет денег, не спрашивайте, финансовое планирование и дисциплина - не сильные стороны Нины).
Но эта поездка в такси стала ключевой точкой ее американской истории.
Она разговорилась о своих бедах с грузином-таксистом ...
Была бы финансовая дисциплина, не встретила бы таксиста, вернулась бы с долгами в Киев и здесь погрязла бы в рутине, если бы не полезла опять на крышу.
Разумные решения приводят к скучным последствиям 😁
Все шутите?
Я-же каким-то образом узнал об этом.
И таксист тоже.
Информация есть, ее надо искать.
С другой стороны, он ей скорей не информацию дал, а совет.
Ей было тогда около 20 лет, почти ребенок, в этом возрасте хороший совет может заменить жизненный опыт.
И в 20 лет финансовые привычки и в 38 (это ей сейчас) - разные вещи.
Что простительно в 20, в 38 уже нет.
Это не я ей судья, это жизнь такая.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18294
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8855 раз.
- Подякували: 5608 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
9
7
Додано: Чет 26 лют, 2026 08:21
rjkz написав: Сибарит написав: rjkz написав:
И вот, уже в НЙ, где она снимала комнату, она села в такси (не знаю почему в такси, если нет денег, не спрашивайте, финансовое планирование и дисциплина - не сильные стороны Нины).
Но эта поездка в такси стала ключевой точкой ее американской истории.
Она разговорилась о своих бедах с грузином-таксистом ...
Была бы финансовая дисциплина, не встретила бы таксиста, вернулась бы с долгами в Киев и здесь погрязла бы в рутине, если бы не полезла опять на крышу.
Разумные решения приводят к скучным последствиям 😁
Все шутите?
Я-же каким-то образом узнал об этом.
И таксист тоже.
Информация есть, ее надо искать.
С другой стороны, он ей скорей не информацию дал, а совет.
Ей было тогда около 20 лет, почти ребенок, в этом возрасте хороший совет может заменить жизненный опыт.
И в 20 лет финансовые привычки и в 38 (это ей сейчас) - разные вещи.
Что простительно в 20, в 38 уже нет.
Это не я ей судья, это жизнь такая.
В каждой шутке есть доля шутки.
Взрослые отличаются от детей только ценой игрушек (с)
В любом возрасте наша жизнь одинаково непредсказуема. При этом, чем меньше мы загоняем себя в какие-то рамки, тем более она непредсказуема, а значит менее скучна.
Ну и должен заметить, что 38 - это совсем юный возраст, вполне простительно делать глупости для удовольствия 😁
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9332
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6518 раз.
- Подякували: 21739 раз.
-
-
Профіль
-
-
136
84
38
2
Додано: Чет 26 лют, 2026 09:00
rjkz написав:Осталось только решить кто я с моральной точки зрения.
Я знаю, что около 80 тысяч граждан Украины вернулись из-за бугорья. не знаю кто в каком статусе там был, но знаю, что за Украину воюют и обладатели паспортов Канады, США, Израиля, Польщи, Чехии и даже раши. Но меня среди этих 80 тысяч безусловно очень достойных людей нет.
номальный и умный человек , если смог выехать и устроиться в новой стране не хуже чем на Родине .
п.с. видимо в Украине вас ни что не держало...
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4786
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 лют, 2026 09:06
Vadim_ написав: rjkz написав:Осталось только решить кто я с моральной точки зрения.
Я знаю, что около 80 тысяч граждан Украины вернулись из-за бугорья. не знаю кто в каком статусе там был, но знаю, что за Украину воюют и обладатели паспортов Канады, США, Израиля, Польщи, Чехии и даже раши. Но меня среди этих 80 тысяч безусловно очень достойных людей нет.
номальный и умный человек , если смог выехать и устроиться в новой стране не хуже чем на Родине .
п.с. видимо в Украине вас ни что не держало...
Може, треба відкрити кордони повністю?
Хіба це демократія. з закритими кордонами?
Примус якийсь
Демократія - влада більшості. А більшість не хоче працювати чи воювати. Та й Україна їй пофіг, раз 75% виборців проголосували за людину, який порівнювала Україну з порноактрисою і обіцяла швидку капітуляцію "вайни нє будєт"
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 26 лют, 2026 09:07, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23332
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1807 раз.
- Подякували: 2588 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 лют, 2026 09:06
rjkz написав:
будет интересна краткая биография "россиянки", как ее окрестил наш верный сталинец-Франт
Так смішно читати звинувачення в сталінізмі тих, хто не залишив свою країну.
Миколай, ви схожі не на ідейного борця з комунізмом чи сталінізмом, а на звичайного представника ковбасної еміграції
.
rjkz написав:
А-то получается я такой плохой что не воюю и в безопасности, а по факту
Так, Миколай, ви втікач і ухилянт. Який проголосував за "вайнинєбудет", а потім втік. Тому ваши поради і оцінки - жалюгідні і сміхотворні. Про мене ви нічого не знаєте, всі ваші думки і висмоктані з пальця "факти" - мимо цілі.
Ще раз.
Приїзжайте до нас в Україну
.
Тут, на місці, ви побачите і відчуєте на своїй шкурі, що таке зелена команда і 7-річні наслідки її "роботи".
Зразу підемо в ТЦК чи записати вас в оборонку?
Хочете за 20 000 грн в цехах без опалення гусениці натягувати чи двигуни танків капіталити? Чи будувати укріплення в полях на морозі -15С, під ударами дронів, тобто по справжньому боротись з ідейними наслідниками І. Сталіна?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23332
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1807 раз.
- Подякували: 2588 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 лют, 2026 09:21
Frant написав: Vadim_ написав: rjkz написав:Осталось только решить кто я с моральной точки зрения.
Я знаю, что около 80 тысяч граждан Украины вернулись из-за бугорья. не знаю кто в каком статусе там был, но знаю, что за Украину воюют и обладатели паспортов Канады, США, Израиля, Польщи, Чехии и даже раши. Но меня среди этих 80 тысяч безусловно очень достойных людей нет.
номальный и умный человек , если смог выехать и устроиться в новой стране не хуже чем на Родине .
п.с. видимо в Украине вас ни что не держало...
Може, треба відкрити кордони повністю?
Хіба це демократія. з закритими кордонами?
Примус якийсь
Демократія - влада більшості. А більшість не хоче працювати чи воювати. Та й Україна їй пофіг, раз 75% виборців проголосували за людину, який порівнювала Україну з порноактрисою і обіцял
а швидку капітуляцію "вайни нє будєт"
увидев его личного телохранителя было понятно кто кукловод и шо будет со страной
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4786
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|