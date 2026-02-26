RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3191319231933194
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 07:53

  Сибарит написав:
  rjkz написав:И вот, уже в НЙ, где она снимала комнату, она села в такси (не знаю почему в такси, если нет денег, не спрашивайте, финансовое планирование и дисциплина - не сильные стороны Нины).
Но эта поездка в такси стала ключевой точкой ее американской истории.
Она разговорилась о своих бедах с грузином-таксистом ...

Была бы финансовая дисциплина, не встретила бы таксиста, вернулась бы с долгами в Киев и здесь погрязла бы в рутине, если бы не полезла опять на крышу.
Разумные решения приводят к скучным последствиям 😁


Все шутите?
Я-же каким-то образом узнал об этом.
И таксист тоже.
Информация есть, ее надо искать.
С другой стороны, он ей скорей не информацию дал, а совет.
Ей было тогда около 20 лет, почти ребенок, в этом возрасте хороший совет может заменить жизненный опыт.
И в 20 лет финансовые привычки и в 38 (это ей сейчас) - разные вещи.
Что простительно в 20, в 38 уже нет.
Это не я ей судья, это жизнь такая.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18294
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8855 раз.
Подякували: 5608 раз.
 
Профіль
 
14
9
7
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 08:21

  rjkz написав:
  Сибарит написав:
  rjkz написав:И вот, уже в НЙ, где она снимала комнату, она села в такси (не знаю почему в такси, если нет денег, не спрашивайте, финансовое планирование и дисциплина - не сильные стороны Нины).
Но эта поездка в такси стала ключевой точкой ее американской истории.
Она разговорилась о своих бедах с грузином-таксистом ...

Была бы финансовая дисциплина, не встретила бы таксиста, вернулась бы с долгами в Киев и здесь погрязла бы в рутине, если бы не полезла опять на крышу.
Разумные решения приводят к скучным последствиям 😁


Все шутите?
Я-же каким-то образом узнал об этом.
И таксист тоже.
Информация есть, ее надо искать.
С другой стороны, он ей скорей не информацию дал, а совет.
Ей было тогда около 20 лет, почти ребенок, в этом возрасте хороший совет может заменить жизненный опыт.
И в 20 лет финансовые привычки и в 38 (это ей сейчас) - разные вещи.
Что простительно в 20, в 38 уже нет.
Это не я ей судья, это жизнь такая.

В каждой шутке есть доля шутки.
Взрослые отличаются от детей только ценой игрушек (с)
В любом возрасте наша жизнь одинаково непредсказуема. При этом, чем меньше мы загоняем себя в какие-то рамки, тем более она непредсказуема, а значит менее скучна.
Ну и должен заметить, что 38 - это совсем юный возраст, вполне простительно делать глупости для удовольствия 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9335
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6518 раз.
Подякували: 21739 раз.
 
Профіль
 
136
84
38
2
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 09:00

  rjkz написав:Осталось только решить кто я с моральной точки зрения.
Я знаю, что около 80 тысяч граждан Украины вернулись из-за бугорья. не знаю кто в каком статусе там был, но знаю, что за Украину воюют и обладатели паспортов Канады, США, Израиля, Польщи, Чехии и даже раши. Но меня среди этих 80 тысяч безусловно очень достойных людей нет.


номальный и умный человек , если смог выехать и устроиться в новой стране не хуже чем на Родине .
п.с. видимо в Украине вас ни что не держало...
Vadim_
 
Повідомлень: 4784
З нами з: 23.05.14
Подякував: 652 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 19:03

В Штатах робота вже є

  rjkz написав:
  Сибарит написав:
  rjkz написав:И вот, уже в НЙ, где она снимала комнату, она села в такси (не знаю почему в такси, если нет денег, не спрашивайте, финансовое планирование и дисциплина - не сильные стороны Нины).
Но эта поездка в такси стала ключевой точкой ее американской истории.
Она разговорилась о своих бедах с грузином-таксистом ...

Была бы финансовая дисциплина, не встретила бы таксиста, вернулась бы с долгами в Киев и здесь погрязла бы в рутине, если бы не полезла опять на крышу.
Разумные решения приводят к скучным последствиям 😁


Все шутите?
Я-же каким-то образом узнал об этом.
И таксист тоже.
Информация есть, ее надо искать.
С другой стороны, он ей скорей не информацию дал, а совет.
Ей было тогда около 20 лет, почти ребенок, в этом возрасте хороший совет может заменить жизненный опыт.
И в 20 лет финансовые привычки и в 38 (это ей сейчас) - разные вещи.
Что простительно в 20, в 38 уже нет.
Это не я ей судья, это жизнь такая.


В Штатах робота вже є:
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42417
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 19:12

Пропоную повернутися до теми гілки
Еміграція, заробітчанство

News from USA

Наші в США, які заїхали за Програмою U4U, ведуть боротьбу за своє існування.
Я поговорив з родиною, в якій троє дітей - заїхали в США в червні 2024 року.
Подали документи на продовження перебування - «репароль» на наступні 2 роки.
Наших витискають потихеньку та акуратно «економічними методами»:
- процедура подачі документів на репароль в ПАПЕРОВОМУ ВИГЛЯДІ (через пошту) - платна: на 1 людину витрати: 1000$+285$=$1 285,00
На родину, в якій 3 дітей вийшло 1285*5=6 425$!!!! Це за право жити ще 2 роки.
- процедура подачі в он-лайн режимі ще більш витратна: 1000$+1000$+285$=$2 285,00 на 1 людину.

Моїм співрозмовникам узгодили репароль. Чекають на «настоящую бумагу», як говорив проф. Преображенський.

Ця ситуація досить нервує та не надає впевненості у майбутньому.

І тут 2 цікаві речі.
1. Витрати для родини (мешкають в Філадельфії):
Житло 2400+ страховка 300 + тел. Інтернет 120 ' + дитячий садок 1200+ їжа 1200-1400.

Разом: щоби просто жити, треба мати чистими: 5 400$.
В перерахунку на рік - як прийнято в США треба мати чистими 64 800$.
А «грязними» орієнтовно 80 000$ на рік.

Таку зарплатню і навіть вище може забезпечити щось кваліфіковане - я наводив на днях реальні цифри від наших в Нью Йорку, програмісти отримує 200 000$ жінка та 160 000$ її «співмешканець». І без дітей. Такі відчувають себе дуже добре.
В наведеному вище випадку - дві роботи одночасно. І все «своїм горбом».

2. А друга цікава річ така:
«Але точно за чей час зрозуміли, що хочемо десь ближче до України.
Шукаємо якісь варіанти, але як біженці не хочемо.»
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11858
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4188 раз.
Подякували: 1547 раз.
 
Профіль
 
2
2
7
  #<1 ... 3191319231933194
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6945)
26.02.2026 18:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.