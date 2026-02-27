|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 лют, 2026 09:09
BIGor написав: akurt написав:
припиняє Норвегія приймати чоловіків категорії 18-60
Це все що треба знати про "європейську" демократичність, толерантність і рівність
. Насправді доволі тупе рішення, бо тільки чоловіки 18-60 працюють як коні все життя на державу.
Нєфіг там робити, мало сонця, зате багато суіцидів від депресняка.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3866
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 296 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 27 лют, 2026 10:52
А на рыбе и водителями фур на их бесконечных заледенелых серпантинах кто будет вкалывать?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5697
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|