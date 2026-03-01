RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3195319631973198
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 15:09

  rjkz написав:Гражданин Украины и военнообязанный - не всегда одно и то-же.
В юридичесском плане.
Если говорить о моральном, то и дОценты могут пойти повоевать, но если они ностальгируют по сталинским временам, то им надо куда-то в другую страну переехать и там пусть учат "родину любить" местных орков. Надеюсь, Украина больше никогда не будет ни частью тоталитарной диктатуры и ни страной с диктатурой.

Перепрошую, ви з України тікали через Оркостан? Чи ви вважаєте нинішню зелену владу, за яку ви проголосували, сталіністами?
І ви втекли від зелених сталіністів до американських ковбасників? В Резерві, хоч зареєструвались?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23335
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1807 раз.
Подякували: 2589 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3195319631973198
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1625)
01.03.2026 15:38
Ринок ОВДП (10869)
01.03.2026 15:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.