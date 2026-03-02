RSS
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 19:23

  akurt написав:Нарешті отримали узгодження «Імміграційної петиції».
Боротьбу вели послідовно та розумно 3,5 роки!
Всі 3,5 років діяли поступово, юридично грамотно та коректно.
Допомогав на території США міграційний адвокат.

Знайома так свою матір легалізувала. По часу десь приблизно так само зайняло, за все 35 штук.
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 10:30

Еміграція, заробітчанство

News from USA

15 червня 2024 року в аеропорту Анталії я проводжав в США анталійських приятелів.
Вони відлітали в США за Програмою U4U.
В першій родині - 3 дітей. Колишні мешканці Бучі.
В другій родині - 4 дітей. Колишні мешканці Києва.
Обидві родини летіли в США через Хельсінки (Фінляндія).

Перша родина мешкає зараз на сході США. Тому що раніше там оселився брат, який і зустрічав їх в аеропорту ім Кеннеді на власному авто, щоби відвезти на відстань в 106 (сто шість) миль в депресивне - оприлюднено було таку версію на цьому ресурсі - місто Філадельфія з населенням, більшим за 1 500 000 мешканців.

Друга родина прилетіла в Лос Анджелес (в рейтингу депресивних міст США є на місці 2 - населення майже 4 000 000 мешканців).
Тому що там були друзі та одногрупники по університету, які змогли прийняти та допомогти влаштуватися.

Цікаво, що чоловіки і з першої, і з другої родини влаштувалися доволі скоро на роботу, яка НІЯК не була пов"язана з попередньою діяльнястю (хіба що з першої родин по суботам/неділям може підробляти за попереднім фахом).
Зміна фаху/професії була суттєвою і в другому випадку для мене була зовсім дивною. Але доволі цікавою - з категорії "білих комірців".

Не лякайтеся: ніхто з них не був, і не є "ІТ-ником".

Так ось новина: станом на сьогодні обидві родини вже отримали узгодження "репароля" - та наступні 2 роки точно будуть жити та працювати в США.
Обидві родини живуть в орендованому приблизно за однією ціною в 2 400 доларів на місяць.
