Додано: Вів 03 бер, 2026 20:18
flyman написав: howto: ШРТ в пішій доступності

25Кйоро зі всім: ріелтор, нотаріус, витрати на пошук

25Кйоро зі всім: ріелтор, нотаріус, витрати на пошук howto: ШРТ в пішій доступності25Кйоро зі всім: ріелтор, нотаріус, витрати на пошук

Ну так все вірно: не всім танцюристам тестикули заважають танцювати.



Пане flyman’e! А слабО скористатися інструкцією від цієї приємної пані та зробити експеримент з пошуку? Було б цікаво, зважаючи на ваш великий досвід в оточеннях столиць європейських держав кавалірками.

Пане flyman'e! А слабО скористатися інструкцією від цієї приємної пані та зробити експеримент з пошуку? Було б цікаво, зважаючи на ваш великий досвід в оточеннях столиць європейських держав кавалірками.

Поділилися б результатом. Обговорили б…

akurt

Додано: Вів 03 бер, 2026 20:20
Re: Еміграція, заробітчанство
Слабо.

Флайман думкою багатіє

Hotab
Додано: Вів 03 бер, 2026 20:30
Re: Еміграція, заробітчанство
akurt написав: А слабО скористатися інструкцією від цієї приємної пані та зробити експеримент з пошуку? Було б цікаво, зважаючи на ваш великий досвід в оточеннях столиць європейських держав кавалірками.

Поділилися б результатом. Обговорили б…

Поділилися б результатом. Обговорили б… А слабО скористатися інструкцією від цієї приємної пані та зробити експеримент з пошуку? Було б цікаво, зважаючи на ваш великий досвід в оточеннях столиць європейських держав кавалірками.Поділилися б результатом. Обговорили б…

Я тут вже колись писав за Італію - перше що треба зробити для купівлі квартири/будинку в Італії - громадянство країни ЄС (з ПМЖ теж можна, але дні перебування в Італії не будуть рахуватися на громадянство). Далі - аеропорти - Подивитися в які регіони є польоти. З Кракова покрита вся Італія ( https://www.flightradar24.com/data/airports/krk/routes ), але на зиму деякі закриваються. Такі як Краків - Барі цілорічний. Далі шукати нерухомість наприклад ШРТ від Барі в 50 км. на https://www.idealista.it/ - електрички в Італії дуже дешеві і швидкісні.



Я тут вже колись писав за Італію - перше що треба зробити для купівлі квартири/будинку в Італії - громадянство країни ЄС (з ПМЖ теж можна, але дні перебування в Італії не будуть рахуватися на громадянство). Далі - аеропорти - Подивитися в які регіони є польоти. З Кракова покрита вся Італія ( https://www.flightradar24.com/data/airports/krk/routes ), але на зиму деякі закриваються. Такі як Краків - Барі цілорічний. Далі шукати нерухомість наприклад ШРТ від Барі в 50 км. на https://www.idealista.it/ - електрички в Італії дуже дешеві і швидкісні.

Але я наприклад зараз і не мрію про Італію (хоча навіть трохи італійської вивчив), бо треба громадянство. Як флайман мріє - я не знаю.

BIGor

Додано: Вів 03 бер, 2026 20:32
flyman написав: howto: ШРТ в пішій доступності

25Кйоро зі всім: ріелтор, нотаріус, витрати на пошук

25Кйоро зі всім: ріелтор, нотаріус, витрати на пошук howto: ШРТ в пішій доступності25Кйоро зі всім: ріелтор, нотаріус, витрати на пошук

Так чого не купив?

https://www.casa.it/immobili/49027914/

штука ойро на березі моря, 6 кімнат, 120 м2.

Я не зрозумів з ВНЖ, потрібно воно чи ні.

Так чого не купив?
https://www.casa.it/immobili/49027914/
штука ойро на березі моря, 6 кімнат, 120 м2.
Я не зрозумів з ВНЖ, потрібно воно чи ні.
Мілан це діло таке, бережіть кишені, рюкзаки.

Water
Додано: Вів 03 бер, 2026 20:34
BIGor написав: Я тут вже колись писав за Італію - перше що треба зробити для купівлі квартири/будинку в Італії - громадянство країни ЄС

Все ясно, бо москалі шось таке розповідають...

Я вже в Неаполі квартиру за 10 штук знайшов.

BIGor написав: електрички в Італії дуже дешеві і швидкісні. електрички в Італії дуже дешеві і швидкісні.

На оце не розраховуйте, бо чи прийде воно, чи ні- невідомо.

Все ясно, бо москалі шось таке розповідають...
Я вже в Неаполі квартиру за 10 штук знайшов.

На оце не розраховуйте, бо чи прийде воно, чи ні- невідомо.
З таксі я зовсім не зрозумів, нема ні Uber, ні Bolt. У місцевих спитав, сказали телефонують по телефону в місцеву службу і викликають.
Місто Генуя.

Water
Додано: Вів 03 бер, 2026 20:35
BIGor
Як флайман мріє - я не знаю.



Як флайман мріє - я не знаю.







Довго . Як і про філіпінку.

Hotab
Додано: Вів 03 бер, 2026 20:35
Water написав: BIGor написав: Я тут вже колись писав за Італію - перше що треба зробити для купівлі квартири/будинку в Італії - громадянство країни ЄС

Все ясно, бо москалі шось таке розповідають...
Я вже в Неаполі квартиру за 10 штук знайшов.

Все ясно, бо москалі шось таке розповідають...

Я вже в Неаполі квартиру за 10 штук знайшов. Все ясно, бо москалі шось таке розповідають...Я вже в Неаполі квартиру за 10 штук знайшов.

Ну за 10 штук буде в нігерському кварталі . Там тільки угода + податки можуть коштувати 20 тис.



Water написав: На оце не розраховуйте, бо чи прийде воно, чи ні- невідомо. На оце не розраховуйте, бо чи прийде воно, чи ні- невідомо.

Вже нормально поїздив - ексесів не було. Було тільки раз, що ремонт вони робили в неділю, але оголошення про це було.



Ну за 10 штук буде в нігерському кварталі . Там тільки угода + податки можуть коштувати 20 тис.

Вже нормально поїздив - ексесів не було. Було тільки раз, що ремонт вони робили в неділю, але оголошення про це було.

PS: А от міський транспорт - повне розпиздяйство , десь як в Україні тільки техніка нова. Зупинки буває не позначені, а раз автобус приїхав - без номера. Куди їде - хз. Але всі сіли і поїхали.

BIGor
Додано: Вів 03 бер, 2026 20:59
BIGor написав: Аот міський транспорт - повне розпиздяйство , десь як в Україні тільки техніка нова.

Повідомлень: 10505 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1498 раз. Подякували: 1910 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 бер, 2026 20:59 BIGor написав: А от міський транспорт - повне розпиздяйство , десь як в Україні тільки техніка нова. А от міський транспорт - повне розпиздяйство, десь як в Україні тільки техніка нова.

Мені вистачило метро в Мілані. Вироблено на московії, гримить пісець.

Ще якісь "пацани" спершу пробували мені продать квиток на метрополітен за 1 ойро, тіпа я зараз дістану гаманець і... Розрахувався безконтактно телефоном. Потім вониж хотіли у мене стянуть телефон з внутрішньої кишені, ділетанти.

Мені вистачило метро в Мілані. Вироблено на московії, гримить пісець.
Ще якісь "пацани" спершу пробували мені продать квиток на метрополітен за 1 ойро, тіпа я зараз дістану гаманець і... Розрахувався безконтактно телефоном. Потім вониж хотіли у мене стянуть телефон з внутрішньої кишені, ділетанти.
Також бачив у деяких автів вибиті вікна, схоже хтось шось залишив у машині і привіт.

Water
Додано: Вів 03 бер, 2026 21:01
Неочікувано активне та корисне обговорення.

Дуже приємно. І досить цікаво.



Ну що: так і хочеться сказати:

«Ваше слово, товарищ Маузер!»

Із заміною слова «Маузер» на слово “flyman”.

Ну для чогось же людина переривала цілу добу весь Internet. akurt

Додано: Вів 03 бер, 2026 21:26
akurt
Ну для чогось же людина переривала цілу добу весь Internet

Його туди випадково викинуло з «оранжового ютубу». Де він всю ніч серфив.

Hotab





