Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 13:30

  Hotab написав:Frant

хто збудував


Сталін з кельмою?

пан Rjkz з Хотабом і Акуртом? :mrgreen:

Нескромне питання.
35 років самостійного управління.
Здобутки держави і громадян, по пунктам? Причому не абсолютні, а порівняльні. З Польщею, з Китаєм, з Московією? :mrgreen:
1) -?
2) - ?
3) - ?

З 1992 з 52 млн чоловік - залишилось 26 млн. Причому станом на 2021 рік - не більше 35 млн. Чому так і хто винний? І.Сталін з Московією? Американці? Арктичні пінгвіни і латиноамериканські страуси? Чи місцеві злодії?
Хто вдребезги проїпав початок війни? Хто подарував московитам найбільшу атомну станцію? Хто випустив під час війни за кордон молодь 18-22 р?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23334
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1811 раз.
Подякували: 2588 раз.
 
Профіль
 
