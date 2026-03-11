пан Rjkz з Хотабом і Акуртом?
Нескромне питання.
35 років самостійного управління.
Здобутки держави і громадян, по пунктам? Причому не абсолютні, а порівняльні. З Польщею, з Китаєм, з Московією?
1) -?
2) - ?
3) - ?
З 1992 з 52 млн чоловік - залишилось 26 млн. Причому станом на 2021 рік - не більше 35 млн. Чому так і хто винний? І.Сталін з Московією? Американці? Арктичні пінгвіни і латиноамериканські страуси? Чи місцеві злодії?
Хто вдребезги проїпав початок війни? Хто подарував московитам найбільшу атомну станцію? Хто випустив під час війни за кордон молодь 18-22 р?