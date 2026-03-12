RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 01:18

  rjkz написав:
  Сибарит написав:
  rjkz написав:Может правильней сказать, что нас жизнь трепала побольше и мы научились (не все, как показывает практика) пытаться просчитывать сценарии наперед.

Тут есть одна маленькая загвоздка: жизнь обычно подбрасывает нам совсем не те проблемы, на которые мы заложились 😁


Например, какие?

Неожиданные 😁
Сибарит
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 06:10

Ниче. У него Альберт выкупит за копейки. Ну или к тому времени, когда его будут выгонять еквити успеет создать нормальный.
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 09:49

Вчора на форумі був неймовірно цікавий день: багато цікавих думок - інколи несподіваних. Я виділив дві.
Ось перша:
  rjkz написав:Есть локации, где можно и до 100 куе дом купить, вопрос - зачем там жить?

Зливайте воду, панове мешканці Дніпра, або Вінниці, або Львова, або Івано-Франківська, або Чернівців, або Ужгорода, або Тернополя, або Буковеля, або Тернополя, або Ірпеня, або Полтави...
Людина саме так сказала...
akurt
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 09:53

  akurt написав:Зливайте воду, панове мешканці Дніпра, або Вінниці, або Львова, або Івано-Франківська, або Чернівців, або Ужгорода, або Тернополя, або Буковеля, або Тернополя, або Ірпеня, або Полтави...
Людина саме так сказала...

Недавно писали, що до Дніпра всього 50 км російський сапог. По Ірпеню російський сапог вже ходив. І це я мовчу про економіку і те що держава з кожним роком слабшає. Тому дійсно, інвестування в таку нерухомість немає сенсу.
BIGor
Еміграція, заробітчанство

News from USA

Зранку - приємна новина від наших українців в США: поштою просто в конверті отримали Green Card.
Міграційна машина в США працює зі скрипом - але працює.
Подробиці розкривати не можу, приватна інформація, але на весь процес пішло 3,5 роки.
Ну, слава Богу.
akurt
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 11:42

  akurt написав:ранку - приємна новина від наших українців в США: поштою просто в конверті
це ваші родичі чи друзі?
Frant
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 13:17

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Як відомо, так само, як "Нормальные герои всегда идут в обход" (с), так само як ❝Нет того Квазимодо, который не был бы глубоко убеждён, что парой ему может быть только красивая женщина...❞, так само справжні Емігранти можуть мешкати тільки в містах з населенням під 20 мільйонів людей...

Моєму співрозмовнику, з яким я знайомий десь з 2018 року, НЕ ПОВЕЗЛО: він мешкає в несолідному містечку - With an estimated 3.88 million residents within the city limits as of 2024, it is the second-most populous city in the United States, behind New York City, and the largest city in the Western United States.

Але не це дивно - а дивно те, що випускник одного із самих потужних університетів в Україні - і зовсім не за технічною спецвальністю - при переїзді в США 2 роки тому настільки різко змінив спеціальність, що в мене щелепа відвисла...
Ну так... США вони такі... Змінюють людину...
Живе в орендованій квартирі - і вже другій за 2 роки...
Ось як описано в рекламному буклеті місце його роботи:

"Елегантний модельний ряд під одним дахом — від елегантного Mercedes E-Class до сміливого жовтого Ferrari Portofino M і аж до вражаючого Rolls-Royce Cullinan.
В автолабораторії (назву видалено мною) ⚡️ у Лос-Анджелесі ми спеціалізуємося на ремонті після страхових випадків, ремонті після зіткнень та відновленні після аварій — від повсякденних автомобілів до розкішних та екзотичних автомобілів.
Незалежно від того, чи це невелика аварія, чи значне пошкодження, ми співпрацюємо безпосередньо зі страховими компаніями та повертаємо автомобілі до заводського стану.
Якщо ваш автомобіль потрапив у аварію — переконайтеся, що він потрапить у потрібні руки.
Ремонт після зіткнень у Лос-Анджелесіспеціалісти зі страхових випадків • ремонт розкішних та екзотичних автомобілів"

Ну слава Богу... Це ж треба який талант розкрився...
akurt
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 13:18

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from USA

Зранку - приємна новина від наших українців в США: поштою просто в конверті отримали Green Card.
Міграційна машина в США працює зі скрипом - але працює.
Подробиці розкривати не можу, приватна інформація, але на весь процес пішло 3,5 роки.
Ну, слава Богу.

Це реально хороші новини, думаю легалізація - одне з найважливіших в еміграції. Хороші документи не заміниш навіть грошима. Але от власник хорошого документу може мати більше грошей і особливо можливостей.
BIGor
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 13:20

Саме так. Вашими би устами та мед пити.
Збираються оформити якийсь документ (Запрошення), щоби батькам дали без проблем візу в США та щоби батьки приїхали в гості...
akurt
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 15:27

  akurt написав:Ну слава Богу... Це ж треба який талант розкрився...

пане Акурт, не всім же молоти язиком гречану вовну чи тримати кафе "У Зенека" і плавати на яхті "Пенсіонер Буров Віктор Семенович!". Декому треба й гайки крутити. Ви вмієте, до речі?
Frant
