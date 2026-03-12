Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3209321032113212> Додано: Чет 12 бер, 2026 15:38 Frant написав: akurt написав: Зранку - приємна новина Зранку - приємна новина

BIGor написав: Це реально хороші новини, Це реально хороші новини,

airmax78 написав: Слава Богу, вседержителю милосердному! Краще й не скажеш. Ніби камень з душі звалився. Слава Богу, вседержителю милосердному! Краще й не скажеш. Ніби камень з душі звалився.

Я тут людина нова, немісцева. Розтовкмачте мені - той товарижч в USA - він вам всім родич, друг, брат, сват? Я тут людина нова, немісцева. Розтовкмачте мені - той товарижч в USA - він вам всім родич, друг, брат, сват?

Всі українці - побратими та посестри. Особливо ті, хто зараз за кордоном. Особливо тим хто зараз в Україні. Тому як можна не радіти черговій зеленій карті на отримання якої пішло 3.5 роки? 3.5 роки тому ці українці прийняли найсміливіше рішення в своєму житті - залишитись в США. І ось - будь-ласка - незважаючи на всі вади, Трампа, ICE - здобули! Незламні! Акурт, будь-ласка, більше таких історій - вони надихають. Всі українці - побратими та посестри. Особливо ті, хто зараз за кордоном. Особливо тим хто зараз в Україні. Тому як можна не радіти черговій зеленій карті на отримання якої пішло 3.5 роки? 3.5 роки тому ці українці прийняли найсміливіше рішення в своєму житті - залишитись в США. І ось - будь-ласка - незважаючи на всі вади, Трампа, ICE - здобули! Незламні! Акурт, будь-ласка, більше таких історій - вони надихають. airmax78 Повідомлень: 43021 З нами з: 25.10.12 Подякував: 989 раз. Подякували: 5360 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2026 16:05 Я от думаю, може не купляти нічого, а здриснути в Трансільванію?

Але який сенс питати? Бетон

Повідомлень: 6092 З нами з: 17.12.22 Подякував: 222 раз. Подякували: 520 раз. Профіль 5 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2026 16:13 Бетон написав: Я от думаю, може не купляти нічого, а здриснути в Трансільванію?

Але який сенс питати? Я от думаю, може не купляти нічого, а здриснути в Трансільванію?Але який сенс питати?

А в Мозамбіку зараз манго як мʼяч і по 10 грн ..,

І океан.

Глянь Pemba, Mozambique. Фоточки пляжів. І 25 річні дівчатка модельної зовнішньої пищать по тобі , якщо ти прощаючись даси пару десятків баксів. А в Мозамбіку зараз манго як мʼяч і по 10 грн ..,І океан.Глянь Pemba, Mozambique. Фоточки пляжів. І 25 річні дівчатка модельної зовнішньої пищать по тобі , якщо ти прощаючись даси пару десятків баксів. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 18122 З нами з: 15.02.09 Подякував: 406 раз. Подякували: 2590 раз. Профіль 6 8 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2026 16:17 Бетон написав: Я от думаю, може не купляти нічого, а здриснути в Трансільванію?

Але який сенс питати? Я от думаю, може не купляти нічого, а здриснути в Трансільванію?Але який сенс питати?

Ніякого, бо ти все одно не поїдеш. Нагадати як ти їхав до Польщі?)) Ніякого, бо ти все одно не поїдеш. Нагадати як ти їхав до Польщі?)) fler

Повідомлень: 6202 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1215 раз. Подякували: 1337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2026 16:20 Hotab написав: Бетон написав: Я от думаю, може не купляти нічого, а здриснути в Трансільванію?

Але який сенс питати? Я от думаю, може не купляти нічого, а здриснути в Трансільванію?Але який сенс питати?

А в Мозамбіку зараз манго як мʼяч і по 10 грн ..,

І океан.

Глянь Pemba, Mozambique. Фоточки пляжів. І 25 річні дівчатка модельної зовнішньої пищать по тобі , якщо ти прощаючись даси пару десятків баксів. А в Мозамбіку зараз манго як мʼяч і по 10 грн ..,І океан.Глянь Pemba, Mozambique. Фоточки пляжів. І 25 річні дівчатка модельної зовнішньої пищать по тобі , якщо ти прощаючись даси пару десятків баксів. на Занзібарі був?) на Занзібарі був?) kingkongovets

Повідомлень: 12226 З нами з: 05.06.16 Подякував: 1316 раз. Подякували: 2773 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2026 16:29 airmax78 написав: Ви дочекались таки на забиті дошками вікна. Ви дочекались таки на забиті дошками вікна.

Мешканець Відня написав. Це вам не аби що!



Слава Богу, вседержителю милосердному! Краще й не скажеш. Ніби камень з душі звалився. Як же ми всі ці 3.5 роки переймалися цією історією. Але справедливість є - за неї варто боротися. Все буде Віденщина!

3.5 роки тому цей українець прийняв найсміливіше рішення в своєму житті - втекти і залишитись в Австрії. І ось - будь-ласка - незважаючи на всі вади, Трампа, ICE - щось здобув незламний? Мешканець Відня написав. Це вам не аби що!Слава Богу, вседержителю милосердному! Краще й не скажеш. Ніби камень з душі звалився. Як же ми всі ці 3.5 роки переймалися цією історією. Але справедливість є - за неї варто боротися. Все буде Віденщина!3.5 роки тому цей українець прийняв найсміливіше рішення в своєму житті - втекти і залишитись в Австрії. І ось - будь-ласка - незважаючи на всі вади, Трампа, ICE - щось здобув незламний? Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 бер, 2026 16:37, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11901 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4210 раз. Подякували: 1548 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2026 16:39 Ну вам не потрібні ніякі зелені картки, а іншим людям - потрібні.

Мені ось не потрібне ДП, я не купую і не заправляють, а іншим людям потрібне ДП - купують і заправляються.



Про Відень хороший допис. Мені сподобався.

На днях зустрів порівняльну таблицю зарплат і цін в Австрії та в Німеччині.

Досить цікаво: в Австрії середня зарплатня МЕНША за 3000€, а в Німеччині більша за 3000€.

Але саме цікаве, що всі ціни практично на все в Австрії відповідно (!!!) нижчі.

Оце було цікаво. Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 бер, 2026 16:42, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11901 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4210 раз. Подякували: 1548 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2026 16:42 akurt написав: airmax78 написав: Ви дочекались таки на забиті дошками вікна. Ви дочекались таки на забиті дошками вікна.

Мешканець Відня написав. Це вам не аби що!



Слава Богу, вседержителю милосердному! Краще й не скажеш. Ніби камень з душі звалився. Як же ми всі ці 3.5 роки переймалися цією історією. Але справедливість є - за неї варто боротися. Все буде Віденщина!

3.5 роки тому цей українець прийняв найсміливіше рішення в своєму житті - втекти і залишитись в Австрії. І ось - будь-ласка - незважаючи на всі вади, Трампа, ICE - щось здобув незламний? Мешканець Відня написав. Це вам не аби що!Слава Богу, вседержителю милосердному! Краще й не скажеш. Ніби камень з душі звалився. Як же ми всі ці 3.5 роки переймалися цією історією. Але справедливість є - за неї варто боротися. Все буде Віденщина!3.5 роки тому цей українець прийняв найсміливіше рішення в своєму житті - втекти і залишитись в Австрії. І ось - будь-ласка - незважаючи на всі вади, Трампа, ICE - щось здобув незламний?

Відень - це наша стара українська метрополія, в якій найбільш щаслива та свідома частина України розвивалась та квітла. Саме тому українці відчувають себе у Відні як вдома. І їм тут не потрібні ані зелені картки, ані навіть австрійськи номери чи водійські посвідчення. І до чого тут Трамп та ICE? І що мені тут здобувати? І про яку втечу розмова? Я ж був в Києві в червні минулого року. Як можна втекти, повернутись а потім знову втекти? Відень - це наша стара українська метрополія, в якій найбільш щаслива та свідома частина України розвивалась та квітла. Саме тому українці відчувають себе у Відні як вдома. І їм тут не потрібні ані зелені картки, ані навіть австрійськи номери чи водійські посвідчення. І до чого тут Трамп та ICE? І що мені тут здобувати? І про яку втечу розмова? Я ж був в Києві в червні минулого року. Як можна втекти, повернутись а потім знову втекти? airmax78 Повідомлень: 43021 З нами з: 25.10.12 Подякував: 989 раз. Подякували: 5360 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2026 16:48 А я ж для приколу скопіював ваш власний текст.

Тому і Трамп.

А Трамп зараз для всіх «до чого»… akurt

Повідомлень: 11901 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4210 раз. Подякували: 1548 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2026 16:48 Re: Еміграція, заробітчанство https://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Austria Просто подивиться на це і вам все стане зрозуміло: airmax78 Повідомлень: 43021 З нами з: 25.10.12 Подякував: 989 раз. Подякували: 5360 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3209321032113212> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless